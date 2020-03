Alors que les négociations politiques au fédéral s’éternisent, la Chambre se penche sur des réformes éthiques, telles que l’assouplissement des conditions d’euthanasie et le rallongement de la période d’avortement autorisé de 12 à 18 semaines. Certains opposants à ces textes législatifs dénoncent l’influence politique de la franc-maçonnerie en matière éthique. La Libre a voulu décrypter la philosophie et l’influence réelle des loges maçonniques en Belgique, ainsi que leurs origines et fonctionnement en ateliers. Au travers un podcast en 3 parties à découvrir sur notre site ou l’application LaLibre.be jusque dimanche,en tant que franc-maçon, ancien Ministre-président MR de la Communauté française et ancien recteur de l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Un entretien sans tabou dont voici quelques extraits.

Le secret maçonnique

"Le secret maçonnique n’a rien d’extraordinaire, il consiste à demander que vous ne trahissiez pas vos frères jusqu’à leur mort. Pour le reste, si vous voulez faire savoir que vous êtes maçon, vous avez le droit de le faire.”

“Ce secret était important au moment où le Vatican condamnait les maçons. À la fin du 18e siècle, il y avait environ 2.000 prêtres qui étaient membres des loges maçonniques dans l’Europe chrétienne, et notamment en Belgique.”

“Ce qui se dit en loge ne sera pas répété à l’extérieur. Le rituel permet à des hommes ou femmes politiques de se livrer à des débats approfondis dans le calme et... sans craindre une fuite.”

Être franc-maçon en 2020

"Être franc-maçon aujourd’hui, c’est comme être chrétien... il y a un large éventail de tendances. Concrètement, c’est l’adhésion à certaines valeurs et le refus de toutes formes de dogmatisme.”

“Ce qui distingue le maçon de bon nombre d’humains, c’est qu’il n’a pas de vérité au départ. Il est en recherche de vérité, il explore et se construit dans le sens de la perfection : la franc-maçonnerie, c’est tailler la pierre brute.”

Le recrutement et l’initiation

“Dans mon cas, j’ai été remarqué par deux professeurs de l’ULB qui m’ont demandé si cela m’intéressait. Je n’y connaissais rien et ne savais pas de quoi ils me parlaient !”

“Avant la cérémonie qui fera de vous un apprenti, le processus d’initiation représente un parcours d’un an et demi. Tout au long de ce parcours, il y a le rapport de vos parrains, des gens qui viennent discuter avec vous pour voir ce que vous avez dans la tête, et vous devez répondre à des questions en séance les yeux bandés. Ensuite, vous devez – enfermé dans une cabine avec un crayon et une feuille de papier - rédiger votre testament philosophique sur vos vues sur la vie, la mort ou autres. Une fois apprenti, vous êtes alors au bas de l’échelle, une règle veut que pendant un an vous ne puissiez pas prendre la parole. Ensuite, vous devenez compagnon, et plus tard maître.”

“Lorsqu’on n’est pas convaincu par les propos ou l’engagement sincère de certains candidats, on les refuse. Certains pourraient y entrer par intérêt... ce qu’on n’aime pas.”





