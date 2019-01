Une opinion d'Alain Siaens, économiste, ancien dirigeant de banque, professeur extraordinaire à l'UCL.













La France se démarque par ses contre-performances économiques. Par comparaison avec la moyenne européenne, depuis trente ans, prélèvements fiscaux et parafiscaux, déficits budgétaires et commerciaux, dette publique et chômage y sont plus élevés. Le produit national croît moins et, par tête, est devenu inférieur à celui du Royaume-Uni. Son pourcentage de dépenses publiques frise le record de 57 %. Encore heureux que la France apparaisse comme un parc d’attractions où il fait bon vivre et séjourner. Aussi pesants que des impôts s’ajoutent chicanes, contrôles et lourdeurs bureaucratiques, lois et réglementations entassées par l’État, les régions et l’Europe. Leurs incessantes modifications qui s’entre-suivent épaississent l’incertitude. "Plurimae leges, pessima res publica" (Cicéron). Une subsidologie d’aides, primes, subsides et subventions cherche coûteusement à compenser, elle ajoute encore à la complexité.

Colères et révoltes sociales

Les Français attendent trop et toujours plus du Prince, aujourd’hui l’État-providence à bout de souffle, car devenu impécunieux. Déçus, ils ruminent une répulsion à son encontre. C’est un ADN atavique (jacqueries en 1789, 1830, 1848, 1871 avec la Commune, 1934, 1956 avec le poujadisme, 1968 et 2018-2019).

L’État est la fiction à travers laquelle tout le monde vit aux dépens de tout le monde, avance Frédécric Bastiat. Les frustrations répandues dans les territoires délaissés engendrent zadistes, gilets jaunes, stylos rouges, blouses blanches, etc. Émeutes et violences entravent l’économie et risquent d’affaiblir les capacités de réformes indispensables du Président.

Les causes

L’idéologie de gauche prédomine dans "un grand service public laïc unifié de l’Éducation nationale". L’économie politique à la française contraste avec la culture économique imprégnant les pays anglo-saxons, germaniques et scandinaves. Elle fonde une société de statuts plutôt qu’une société de contrats.

La répartition pour financer les retraites est une tradition française, devenue hypercomplexe (avec 42 régimes), plutôt qu’un système décentralisé de capitalisation, pourtant plus planifiable, car indépendant des aléas démographiques et budgétaires.

Les luttes contre le réchauffement climatique et contre le terrorisme s’avèrent plus coûteuses en France, qui supporte aussi moins bien l’immigration. Ces évolutions développent le populisme nationaliste dans toute l’Union européenne.

La Banque centrale européenne n’a mené une politique monétaire expansionniste qu’avec cinq ans de retard par rapport au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La croissance des pays de l’euro s’en est trouvée moindre.

Trente-cinq heures et impôt sur la fortune

Deux mesures spécifiquement françaises ont originellement empêché une croissance suffisante du secteur marchand, car il y a ce que les politiciens voient à court terme et ce qu’ils n’entrevoient pas à long terme : la réduction brutale de 10 % de la durée du travail, les trente-cinq heures imposées en 1998 par Martine Aubry qui s’est imaginé avoir créé 300 000 emplois. Oui, dans les secteurs publics et non marchands où il fallut augmenter les effectifs à due concurrence, à salaire inchangé.

En revanche, dans le secteur marchand, près d’un million d’emplois a été détruit ou n’a pas pu être créé par la suite pour absorber l’augmentation de la population en âge de travailler. Le coût salarial horaire a dû être augmenté de 10 %, ce qui a forcé les entreprises à se séparer d’outils marginaux et de main-d’œuvre pour rehausser leur productivité, synonyme de chômage.

La progression du pouvoir d’achat s’en est trouvée très ralentie pendant les vingt années suivantes… Tandis que le nombre de fonctionnaires et salariés du non-marchand, payés par l’État (les contribuables et l’emprunt public qui n’est qu’un impôt différé) s’est accru de 47 %, le secteur marchand s’est relativement contracté. Or c’est lui qui recèle l’assiette taxable qui supporte le revenu net des premiers. Mitterrand introduisit en 1983 un impôt de solidarité sur la fortune qui n’allait cesser d’être remanié par la suite. Trop d’impôt tue l’impôt, et celui-là a fini par coûter plus qu’il ne rapporte.

Cette emblématique idéologie de l’égalitarisme ne servait et ne sert plus qu’aux fantasmes depuis qu’elle ne s’applique plus qu’à la fortune mobilière.

Si les bénéfices d’abord, les dividendes et plus-values ensuite, sont successivement taxés de 40 % puis de 50 %, et enfin la valeur des capitaux amputée, que feront les entrepreneurs, détenteurs d’épargnes investissables ?

Un return exemplatif de 10 % avant impôts devient un return net pour ses copropriétaires de 1,2 % inférieur au taux d’intérêt du papier d’État sans risque, et même au taux d’inflation, de sorte qu’ils s’appauvrissent.

Ces ponctions confiscatoires les amèneront à investir moins, autrement (œuvres d’art, diamants, etc.) et surtout ailleurs, en déménageant.

En Angleterre, en Amérique du Nord, en Suisse et en Belgique, environ deux millions d’expatriés français acquitteront désormais leurs impôts : travailleurs trouvant un emploi beaucoup mieux rémunéré, jeunes diplômés voulant accéder à l’élite entrepreunariale, gros actionnaires et retraités. Recettes fiscales, investissements productifs et valeur ajoutée nécessitant des emplois… seront perdus pour la France. On revit l’exil des protestants industrieux et qualifiés, à la suite de la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV.

Un mauvais exemple pour la Wallonie

La Wallonie est scotchée à la culture et aux médias français. Ses dirigeants et électeurs de gauche imitent l’économie politique étatiste à la française. Son PS a une aile sociale-démocrate pragmatique plus solide que ne le fut le PS de François Hollande… Il est tenté d’annoncer des mesures électoralistes telles que réduction de la durée du travail, impôt sur la fortune, mais il sait que ce serait inapplicable au niveau fédéral et qu’une coalition PS/PTB, à laquelle Écolo ne se rallierait d’ailleurs nullement, conduirait la Wallonie au désastre économique et social.

Perspectives

La France pourtant si riche en ressources humaines va-t-elle rejoindre les pays du Club Med ? Une vague populiste et nationaliste va-t-elle l’emporter lors des élections européennes de mai, ou du moins affaiblir l’élan réformateur du gouvernement du Président ? Pourra-t-il accomplir les réformes relançant le secteur marchand productif ? Pendant que l’Allemagne multipliait les usines, la France multipliait les fonctionnaires, dont Clemenceau disait : "Si l’on en plante on récolte des impôts." Qu’attendre entre-temps du "grand débat à travers tout le pays" censé réconcilier la France d’en bas avec ses énarques et technocrates ? Si cela devient un festival de doléances disparates, on risque d’avoir plus de redistribution, de prélèvements, de désindustrialisation et de frustrations.