Opinions "Aujourd’hui, pour certains, l’Homme vaut moins qu’une espèce de moucheron" Bosco d'Otreppe

Certains livres valent autant pour le fond de leur propos, que par la forme que prend celui-ci. Le livre de Francis Wolff en est un. Avec clarté, avançant par arguments et objections, le philosophe, à travers son ouvrage, nous place indirectement à l’école de la rigueur patiente et de la nuance, si utiles aujourd’hui. Sur le fond, ce professeur émérite à l’École normale supérieure de Paris, né en 1950, prend comme point de départ le paradoxal déclin des idées universalistes. Contre toutes les formes de replis identitaires, il s’attelle, sans avoir recours à aucune croyance transcendante, à découvrir ce qui fonde notre humanité et, par-là, la dignité de chaque personne. Interview.