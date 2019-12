Opinions François Ost : "Les jeunes voient dans le droit un instrument du changement" Entretien Bosco d’Otreppe Jean-Claude Matgen

Juriste et philosophe, François Ost est professeur émérite invité à l’Université Saint-Louis (Bruxelles) et professeur honoraire à l’université de Genève. Ancien vice-recteur de Saint-Louis, il est membre de l’Académie royale de Belgique et président-fondateur de l’Académie européenne de théorie du droit. Il a publié une vingtaine d’ouvrages en théorie et philosophie du droit, dont la plupart ont fait l’objet de traductions. Faire du droit en racontant des histoires, tel est le pari de son nouvel ouvrage, Si le droit m’était conté. Exploitant toutes les variétés du conte, le professeur Ost invite à réfléchir à la norme en posant des questions qui peuvent paraître étranges, mais qui sont au cœur de notre existence et des valeurs qui la fondent. Entretien