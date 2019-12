Ami de Goethe, le poète slovaque Jan Kollar exhortait les peuples à développer un maximum d’interactions culturelles : découvrir leurs littératures et arts respectifs, apprendre les langues de leurs voisins… "Ce n’est qu’en contemplant l’humanité dans sa totalité qu’on devient humain", écrivit-il (1). Beaucoup cultivaient alors ces idéaux, qui commençaient à imprégner la société. Malgré ça, un siècle plus tard, les nations s’affrontaient dans la folie de la Première Guerre mondiale. Qu’est-ce qui avait changé ?

Les influences qui agissent sur les rapports entre les peuples sont bien sûr multiples. Mais l’une des plus importantes n’est-elle pas la vision du monde qui domine une culture ? Et sa conception de l’être humain ? De ce point de vue, il vaut la peine de s’intéresser aux effets de l’idéalisme et du romantisme (où s’inscrivait Kollar), puis à ceux d’une forme de darwinisme, dans les temps qui ont précédé la guerre évoquée.

Sources oubliées

Pour les esquisser à grands traits, l’idéalisme et le romantisme poursuivaient l’effort d’émancipation des Lumières et, en même temps, revenaient à la recherche de l’esprit en toute chose. Autrement dit, ils ont tenté de développer la raison libre sans perdre le spirituel, et l’approche de l’esprit sans la prison des dogmes. Concernant l’être humain, ils situaient le cœur de notre esprit au-dessus des différences ethniques, de langues, ou encore de religions. Leur idéal était d’éveiller toujours plus ce "soi" plus élevé, capable selon eux d’une évolution constante, au-delà de cette vie. (2)

Le jardin de tous

Les conséquences sur les rapports aux autres peuples apparaissent naturellement. Prenons Augustin Smetana, philosophe tchèque et hégélien : là où les nationalistes allaient voir une lutte physique entre les communautés, il voyait des rapports d’émulation, au niveau des idées. Il considérait par exemple la rencontre entre Slaves et Allemands comme l’occasion pour les premiers de développer leur propre culture, en intégrant puis en individualisant celle des seconds ; de même que les Allemands avaient pu élever leur culture en assimilant celle des Grecs anciens. (3)

Dans le même esprit, Herder était convaincu que les différentes cultures développent chacune des apports qui, tous, sont nécessaires à l’humanité : " Un peuple apprend des autres peuples et avec eux, constamment […] La vérité doit être cherchée par tous, le jardin […] de l’humanité cultivé p ar tous. " (4) Dans le même sens, Kollar, héritier de Herder, écrivit également : " Les peuples qui se ferment aux influences des autres […] sont comme des maisons où n’entre aucun air frais. " (5)

De son côté, le philosophe praguois Bernard Bolzano critiquait les querelles entre ses étudiants tchèques et germanophones, les encourageant, là aussi, à apprendre chacun la langue de l’autre, à partager leurs idées et connaissances. " Quand vous serez […] devenus un esprit, un cœur, alors seulement, […] dispersez-vous […], diffusez […] dans toutes les régions du pays l’esprit de […] concorde recueilli ici " (6).

Et bien d’autres pourraient être cités. Point essentiel : ces courants ont exercé des effets concrets aux niveaux culturels et politiques, car plusieurs de leurs porteurs ont occupé des postes étatiques élevés. Humboldt et Goethe en sont des exemples. Humboldt, en particulier, a pu imprimer des orientations importantes à l’enseignement, en Allemagne comme au-delà ; orientations favorisant l’approche libre de la culture, la recherche constante, ainsi que des rapports de collaboration et non de subordination entre étudiants et professeurs. (7)

Quelle eau boit-on ?

Comparé à ce qui advint ensuite, c’est le jour et la nuit : le pouvoir de Guillaume II prônait la "discipline, la soumission, l’obéissance sans discussion à l’État […]". (8) Que s’était-il passé ? Notamment, quel courant dominait alors la culture ? En particulier, une forme réductionniste et matérialiste de darwinisme, qui a conduit de plus en plus à voir les relations entre peuples comme une lutte pour la survie. Une citation éloquente de Bismarck : "J’ai beaucoup de compassion pour leur situation [celle des Polonais] ; mais si nous voulons survivre, nous ne pouvons rien faire d’autre que les éliminer ; le loup n’est pas non plus responsable que Dieu l’ait créé, mais on l’abat tout de même, quand on le peut." (9) Des propos du même genre furent prononcés de tous côtés, dans les diverses puissances.

L’intention n’est pas de mettre en cause l’intérêt des découvertes de Darwin, mais de s’interroger sur les effets de l’idée que le monde matériel serait la seule réalité, la loi de la sélection le facteur déterminant de l’évolution (idées toujours très influentes aujourd’hui (10), même si, bien souvent, pas explicitement). Est-il étonnant que chez beaucoup, ces idées nourrissent une mentalité de compétition (p. ex. entre Flamands et Wallons) ? Ainsi qu’une volonté de déploiement matériel avant tout (productivisme…) ?

Il ne s’agit pas ici de promouvoir des croyances dogmatiques, mais d’encourager à revisiter les œuvres qui tentaient de marier science et sens du sacré, rigueur et recherche libre de l’esprit. Peut-être peuvent-elles nous aider à réveiller les idéaux évoqués ? La Belgique offre beaucoup d’occasions de poursuivre ces idéaux, également bien exprimés par Goethe : "À l’échelon le plus bas de la culture, on la trouvera toujours [la haine nationaliste] […]. Mais il y a un niveau où elle disparaît entièrement, où l’on est […] au-delà de la nation, où l’on éprouve une joie et une peine du peuple voisin comme si elle avait touché le nôtre." (11)

Titre de la rédaction. Titre original : "Goethe et ses compagnons au secours de la Belgique ?"