Une opinion de David Rosseels, universitaire & citoyen belge.

Indubitablement il est facile de refaire l’histoire. Néanmoins il est certain que la crise sanitaire n’a pas pu être anticipée avec un gouvernement fédéral en affaires courantes entre décembre 2018 et fin mars 2020. De même, il n’a pas été possible de réorienter dès janvier 2020 l’économie vers la production de tests et de masques en prenant l’exemple des gouvernements sud-coréen et taiwanais. Notre pays a accusé un retard considérable en n’installant que tardivement un gouvernement fédéral de plein exercice doté de pouvoirs spéciaux pour lutter contre la pandémie du Covid.

Aujourd’hui ce gouvernement fédéral de plein exercice est toujours en place mais celui-ci ne jouit plus de pouvoirs spéciaux. Il est également minoritaire car il ne dispose pas d’une majorité absolue au Parlement. Pourtant le pays s’apprête à affronter une des pires crises économiques depuis 1929. L’ampleur de cette crise économique risque d’être incommensurable. De très nombreux acteurs de la société se posent des questions sur leurs avenirs. Ils ont besoin d’être aidés et rassurés. Toutefois, faute de gouvernement fédéral disposant d’une majorité absolue au Parlement, il n’existe aucune vision de l’action politique sur le long-terme…

Des programmes électoraux aujourd’hui obsolètes

Le gouvernement Michel est tombé en Décembre 2018. Va-t-on battre les 541 jours séparant la démission du gouvernement Leterme II en 2010 de la formation du gouvernement Di Rupo en 2011? Il est légitime de se poser la question après plus de 450 jours de blocage politique et 13 informateurs.

Actuellement les partis politiques continuent leurs négociations sur base des programmes électoraux proposés aux électeurs début 2019. Pourtant l’environnement que ce soit sur le plan économique ou social a fortement évolué depuis début 2019. Les promesses d’alors semblent obsolètes. Le citoyen veut aujourd’hui qu’on lui propose une vision de la société post-Covid. Il veut savoir comment l’activité économique et culturelle sera soutenue dans le futur. Il désire également que le blocage politique prenne fin.

Nécessité de nouvelles élections fédérales

Le futur programme du gouvernement fédéral risque d’être impopulaire vu la crise économique qui se profile. De nouvelles élections pourraient permettre une adhésion complète du citoyen à ce programme. Il s’agit aussi de la seule issue possible pour redonner le goût de la politique au citoyen et ne pas lui donner l’impression qu’on négocie un accord dans son dos. Le citoyen attend une vision à long-terme de la société post-Covid mais également des propositions économiques, sociales, culturelles, écologiques et institutionnelles ambitieuses. La créativité devra être de mise pour faire en sorte que le pays ne subisse plus de blocage politique dans le futur. Quid d’une élection à deux tours où l’électeur pourrait voter pour une coalition de partis politiques au second tour? Quid de sanctions financières poussant les partis politiques à trouver des solutions? Quid du retour d’une circonscription fédérale?

Alors que le pays est en train d’affronter simultanément deux crises majeures, les citoyens aimeraient entendre le monde politique lui présenter une vision et un programme d’avenir. Les partis politiques pourront quant à eux faire confiance aux électeurs pour trancher et déterminer le programme qui leur convient le mieux. Des élections devraient se tenir au plus vite pour renouer le lien entre les électeurs et le monde politique. Des élections à organiser avec masques et distanciation sociale bien sûr…

Titre de la rédaction. Titre original : "Pour de nouvelles élections fédérales"