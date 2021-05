Thierry Ribault est chercheur en sciences sociales au CNRS. Il a travaillé plusieurs années au Japon sur les problématiques sociétales nipponnes.

Lors de la catastrophe de Fukushima, en mars 2011, il observe la manière dont les politiques et les experts gèrent la crise humaine et sanitaire, dans la foulée d’un accident nucléaire d’une rare gravité. Dans cette période troublée, la résilience apparaît, dans les discours médiatiques et politiques, comme la clef de voûte de la reconstruction nécessaire.

Dans le contexte de la pandémie actuelle, alors que les penseurs et observateurs occidentaux reprennent en chœur la notion de résilience, Thierry Ribault s’attaque à ce que représente le concept.