Né en 1953, Alain Maingain est un coureur au long cours. Enseignant, chercheur, formateur, directeur de collège, conseiller auprès de plusieurs ministres de l’Éducation, ce Bruxellois, fort de multiples expériences et de l’ascension de plusieurs points de vue, connaît très bien le chemin de l’école et des écoliers, ses escarpements, ses risques et ses défis.

En cette rentrée scolaire, il livre ses réflexions dans un riche essai qui intéressera au-delà du strict milieu scolaire. Car en interrogeant les évolutions et les défis de l’école, c’est aussi la société qu’il éclaire, notre rapport au passé, à l’environnement, à la culture, aux autres et à l’avenir. Mieux même, son livre, au ton personnel, encourage et donne envie d’enseigner et de transmettre. “, confie-t-il dans le prologue,