Une opinion d'Yvan de Beaufort, chargé de cours & coach en finance à Solvay Business School (ULB), membre de la section MR de Schaerbeek.

Je n’ai pas de compétences épidémiologiques, et je m’exprime en mon nom personnel. Cependant, je suis chargé de cours en finance dans une université bruxelloise et membre du conseil d’administration d’un hôpital universitaire. Et mon épouse est médecin urgentiste dans le centre de notre capitale en première ligne dans le combat actuel contre le virus.

Je voudrais éveiller votre attention sur les réflexions suivantes. Elles se basent sur des hypothèses réalistes corroborées par de nombreux scientifiques et économistes. Je suis conscient qu’elles peuvent ne pas plaire. Ce n’est pas leur raison d’être. Elles ont pour but de nourrir le débat.

Sauver des vies et éviter l’engorgement des hôpitaux doivent être nos premiers objectifs. Les mesures drastiques de confinement tendent à montrer leur pertinence ces derniers jours – bravo ! Mais une gigantesque tension entre santé publique et santé économique a vu le jour. Les marchés boursiers l’ont démontré. Si ces marchés sont un concept éloigné pour beaucoup, ils sont un bon thermomètre de la vie économique. Et quel est leur diagnostique ? Que les pronostics économiques vitaux sont tellement engagés à court terme que les gens risquent de mourir de faim avant de souffrir ou de mourir du coronavirus.

Le temps économique entre en conflit avec le traitement du virus

Or le temps économique presse et rentre en conflit avec le traitement actuel du virus. Pour gagner le combat médical contre le virus, il nous faut entre un et douze mois. Un mois au moins avant que le virus ne se fasse plus silencieux biologiquement grâce à la contamination effective d’un nombre suffisants de Belges. Douze mois avant qu’un vaccin ne soit découvert et produit. Sans compter une sortie du confinement nécessairement lente pour éviter le redémarrage du virus, le risque de ré-importer le COVID via d’autres pays à des stades différents de l’épidémie, et l’obligation impérative d’éviter l’engorgement de nos hôpitaux pour permettre au plus grand nombre de survivre à cette pandémie.

D’ici à quelques semaines – car il faut compter en semaines et non en mois pour la survie économique - , des pans entiers de nos activités auront été ravagés par les effets secondaires de la pandémie, s’ils n’auront pas simplement été déclarés morts cliniquement. Les informations sont alarmistes en cette matière, à juste titre.

Le retour au travail est une nécessité

Premier infecté, l’Horeca. Dans le centre-ville, c’est 30% des restaurants qui sont menacés de décès par faillite selon des sources sur le terrain. Le commerce de détail, le tourisme, l’aérien, la culture, les événements, l’automobile…les indépendants gravitant autour… se battent aujourd’hui pour leurs survies. Très rapidement, ce sera aussi le cas de leurs fournisseurs, dont de nombreux sont déjà aux soins palliatifs. Tous ne mourront pas, mais tous sont très sévèrement atteints. Les hôpitaux également d’ailleurs, car la majeur partie de leurs activités a cessé pour concentrer l’énergie sur la lutte sanitaire. Enfin, les autres secteurs seront eux aussi immanquablement contaminés. Et, contre ce virus-là, il n’existe aucun autre vaccin que le retour au travail. Les remèdes de nos Etats ne sont pas infinis. Imaginer la renationalisation de toutes ces activités à l’instar de ce que la France s’apprête à faire pour Air France restera un cas isolé. Imaginer que nos Etats puissent pallier à toutes les problématiques de liquidité d’un nombre inouï d’activités en faillite virtuelle est de l’ordre de l’utopie sanitaire.

A l’heure où les courbes du virus semblent s’infléchir, il faut donc définir très rapidement une façon de relancer le corps économique tout en préservant la santé de nos concitoyens. Cela signifie inverser le traitement. Les personnes saines doivent travailler dans les conditions de sécurité ad hoc, les personnes infectées doivent être confinées. La solution, c’est le dépistage massif.

Le déconfinement

Si les gouvernements du monde sont capables de mobiliser des milliards de moyens financiers et d’efforts, alors une partie de ceux-ci doit impérativement et immédiatement être canalisée vers le développement rapide d’installations produisant des millions de tests (et des masques). Et en Belgique aussi, voire particulièrement, pays qui est un centre d’excellence, pôle de recherche pharmaceutique et terre d’initiatives .

Sinon, la sortie du confinement se fera massivement, dans le chaos, sans plus en demander la permission. On en voit déjà poindre quelques symptômes solides : les usines Audi et Volvo veulent redémarrer le 20 avril. C’est loin d’être une tentation isolée.

La constitution d’un groupe d’experts au chevet de cette redoutable équation est donc une nécessité bienvenue et la production de son opinion une urgence critique. Passer du temps pour en critiquer la composition ou le timing présente le danger d’un débat sans fin avec comme conséquence que le malade pourrait mourir guéri.

Sinon, avant même d’être prescrits, les plans "accordéon" ou progressifs n’auront plus cours car ils ne seront tout simplement pas suivis par des concitoyens confrontés à une perspective plus dramatique que le virus : la recherche de moyens de subsistance. Il est donc urgent de recommander le déconfinement et d’en définir le traitement. Alors, nous pourrons remédier à l’avantage de tous à cette équation difficile entre santé publique et santé économique – et, en profiter pour prendre à bras le corps la problématique climatique.

Titre de la rédaction. Titre original : "Il faut rapidement inverser le traitement de la pandémie, sous peine de mort économique".