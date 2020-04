Une opinion de Serge J. Minet, thérapeute clinicien, conseiller communal Ecolo à Uccle.

Les loups ont envahi Paris (…) Cessez de rire, charmante Elvire / Les loups ont envahi Paris / Attirés par l'odeur du sang / Il en vint des mille et des cents (…) / Dans ce foutu pays de France / Jusqu'à c'que les hommes aient retrouvé / L'amour et la fraternité…/ alors… (Les loups sont entrés dans Paris-Serge Reggiani 1968)

Ce frisson nous atteint aujourd’hui dans l’intime de notre vie, laissant sourdre ou exploser un étonnement, une incompréhension sanitaire, puis la mise en quarantaine, en isolement, en confinement, non sans une peur voire une colère effroyable. Ce temps du confinement n'est pas qu’un instant mais bien un momentané. Un non-emploi du Temps.

Le Temps n’est plus. Il est devenu autre, mais tout nôtre. Dépourvu de ses activités, de ses rendez-vous, ses us et ses coutumes, son savoir-faire ou ne plus faire, être ou ne plus être. Le Temps n’est plus la question ; s’il nous a subitement désorganisé, il n’a pas manqué de nous renvoyer au centre de nous-mêmes, hors de l’espace de l’altérité et de l’immédiateté.

Cette période provoque une coexistence à distance permanente, pas nécessairement pacifique, qui nous renvoie au cœur de notre espace de fragilité. Pourtant, quand tout se ferme quelque chose en nous s’est peut-être entrouvert ? L’écrivain Jacques Attali affirmait que "nous sommes aujourd'hui à la préhistoire d'une nouvelle utopie, à l'orée de la voie humaine. Reste à s'y engager, dans la violence de l'instant, la modestie du quotidien et la démesure de l'idéal."

Et voilà que le Covid-19 vient obturer le système culturel, éducationnel, industriel et la vie des gens. Une atteinte à toute l’humanité. Sans exceptions. Si le temps de l’humanité reste une quantité négligeable par rapport au temps de l’univers, comment l’Homme pourrait-il aller bien sur une planète qui va mal ? Existe-t-il un lien entre la situation sanitaire et le changement climatique ? L’Europe, si elle tarde ou hésite à se mettre au rendez-vous, ne manque-t-elle pas de favoriser la rentabilité immédiate sous le couvert de considérations financières au détriment d’un vivre ensemble ? Mais comme l’exprime Edgard Morin, "on est interdépendants mais pas solidaires" ? La nature ne se venge pas et ne vient en aucun cas régler ses comptes avec l’humanité. Loin de l’impertinence, l’écologiste ne peut narguer son auditeur en lui murmurant avec quelque moquerie "je vous l’avais bien dit…".

Lorsqu’on parle de révolution industrielle, on évoque soudainement le risque d’effondrement. Si les hommes ont commencé au néolithique à se solidariser et à inventer l’agriculture, à créer les villes et le commerce, ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que l’économie a pris progressivement de plus en plus d’importance, produisant ainsi de plus en plus de richesses. Nous avons, en Belgique, 9 ministres de la santé, oui, neuf, mais rien de neuf ! Sauf qu’il nous faudra penser autrement notre pays et mieux qu’à bas bruits. Les hôpitaux publics et non publics ont été invités à mieux fonctionner ensemble pour rencontrer les besoins de la population.

On vient de vivre l’intelligence de ce rapprochement dans cette période de pandémie. Que tous les héros et les héroïnes de la Santé soient honoré-e-s. La vie communale, soucieuse d’assumer et d’assurer "un vivre-autrement" doit nous rappeler la force du collectif et de la résilience, l’élaboration du bien commun, la solidarité et la sobriété heureuse, ce nouveau modèle de société fondé sur la simplicité volontaire et pensé par Pierre Rabhi. Aucune mesure ne vient plus contenir les choses démesurées. Ce n’est pas l’histoire humaine qui fait naufrage, c’est une séquence de celle-ci qui s’achève ; ce n’est pas le "monde"qui tombe sur la tête, c’est "un monde" qui fait place au suivant, pense le journaliste Jean Claude Gillebaud.

Titre de la rédaction. Titre original : "Les loups ououh! ououououh!"