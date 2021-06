Une opinion de Manuel Abramowicz, spécialiste des radicalismes, enseignant en travail social et en communication, militant antiraciste.

À chaque attentat islamiste (New York, Madrid, Paris, Nice, Berlin, Vienne, Bruxelles...), commis par Al Qaïda, l’Organisation de l’État islamique (OEI, Daesh) ou une autre succursale du terrorisme djihadiste international, il est demandé aux musulmans et à leurs imams de se prononcer et de les dénoncer publiquement, en tant que fidèles de la religion musulmane.

Avec les menaces, discours et tensions actuels provoqués par le terroriste d'extrême droite, toujours en fuite à l’heure actuelle, Jürgen Conings, il faudrait que le Vlaams Belang s’en dissocie aussi, selon Sammy Mahdi, le secrétaire d'État du parti chrétien démocrate flamand (CD&V) à l'Asile et à la Migration du gouvernement fédéral, comme il l’a expliqué le 26 mai dernier à l'émission "QR Le débat" de la RTBF, sur la Une. Militaire de carrière, Conings est membre de la Vlaamse Legioen, un groupuscule radical agissant dans l’ombre du parti d’extrême droite néerlandophone. Il fut aussi en 2020 affilié à ce dernier.

Lexique de guerre

L’homme politique Sammy Mahdi a totalement raison. Depuis son apparition en 1978 à Anvers sous le nom de Bloc flamand, le Vlaams Belang (VB) est le chef d’un orchestre noir jouant un concerto nauséabond à chaque saison. Sa partition vise à monter la "population de souche", soit les "autochtones", composant la "Communauté homogène" dixit son corpus doctrinal, contre lesdits "allocthones", soit tous les étrangers, les immigrés, leurs enfants, leurs petits-enfants belges, les réfugiés, les migrants, les musulmans... Le Belang divise le peuple.

Sa logorrhée diffuse - constamment et à la chaine - des messages haineux, sur un rythme militaire. L’extrême droite n’use pas de communication politique mais s’exprime au travers d’un lexique de guerre. Sur la scène médiatique, elle n’a pas d’adversaires (qui pourraient théoriquement devenir un jour des partenaires de coalition). La droite musclée, pure et dure, n’a, elle, que des ennemis politiques. Et, à l’instar d’autres "autochtones", le "soldat Conings" fait partie de son agora sectaire.

Terrorisme nationaliste blanc

Comme celle d’imams djihadistes sur des jeunes en recherche d’identité, l'influence de l'extrême droite est une évidence dans le passage à l’acte d’individus dangereux sortant du lot. Avant Jürgen Conings (qui n’a pas encore tué mais uniquement menacé de le faire en désignant comme cibles le virologue flamand Marc Van Ranst et une mosquée limbourgeoise), les exemples sont plutôt étrangers (liste loin d’être exhaustive) : Timothy McVeigh en 1995 à Oklahoma City (attentat au camion piégé visant les autorités fédérales, 168 morts et plus de 680 blessés), Anders Breivik en 2011 à Oslo (attentat à la bombe contre le gouvernement, huit morts) et sur l’île d'Utøya (tuerie de masse au camps d’été des jeunes socialistes norvégiens, 69 morts), Brenton Tarrant à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2017 (attaque au fusil d’assaut contre deux mosquées, 51 morts), Stephan Balliet à Halle-sur-Saale en 2019 (attaque commise lors de la fête de Yom Kippour contre une synagogue de cette petite ville allemande et des membres de la communauté turque locale, deux morts) ou encore tout récemment Nathaniel Veltman, le 6 juin dernier à Ottawa (attentat au pick-up bélier contre une famille musulmane pakistanaise, cinq morts. Ils avaient 74, 46, 44 et 15 ans).

La majorité de ces "terroristes du nationalisme blanc" avant d’actionner leur bombe, de presser la gâchette de leur fusil mitrailleur ou d’appuyer sur la pédale d’accélération de leur véhicule, pour tuer un maximum de personnes (adultes, femmes, grands-parents, enfants et bébés), s’était imbibée d’écrits nauséabonds décrivant les étrangers, les musulmans, les juifs ou les femmes comme des "sous-hommes". Selon les pamphlets lus, une "masse invasive" va les remplacer dans le cadre d’une "conspiration" contre le "monde blanc" (l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Occident chrétien). Les ennemis de cet état du monde sont listés comme des cibles à abattre.

Et en Belgique ?

La Belgique a-t-elle, elle, été épargnée par l’acte fou d’un "loup solitaire" d’extrême droite ? Oh que non. En 1980, Jean-Marie Paul, un militant du noyau dur du Front de la jeunesse, dont l’organe de presse, vendu en librairie, était Europe magazine, un journal prônant l’union des droites conservatrices catholiques et libérales avec l’extrême droite, revenant d’un entrainement au "tir sportif", abat un travailleur nord-africain à bout portant dans un café de Laeken. En 2002, un membre du Vlaams Blok, Hendrik Vyt, à Schaerbeek, assassine de sang-froid ses voisins musulmans. Quatre ans plus tard, suite à son renvoi de l’école, Hans Van Themsche tire dans la foule à Anvers en visant exclusivement des personnes étrangères et musulmanes (deux morts). Sans l’intervention d’un policer hors service faisant ses courses dans les rues commerçantes de la cité portuaire, cet adolescent provenant d’une famille de nationalistes flamands de droite aurait fait un plus gros carnage.

En résumé, le fugitif terroriste flamand actuel n'est pas le seul à être sous l’emprise de l’extrémisme de droite. Cependant, il n'y a pas que les slogans de ses politiciens qui font mouchent sur ces esprits faibles. En effet, la rhétorique simpliste du Vlaams Belang et des autres Rassemblement-Front national qui ciblent les musulmans est portée, certes dans un autre style et pour un but différent, par des politiciens et des intellectuels provenant des rangs libéraux et progressistes laïques.

Soumission

En 2015, l'écrivain conservateur français Michel Houellebecq sort son livre "Soumission" (éditions Flammarion). Il s’agit d’une dystopie romancée dans laquelle la France est devenue musulmane, suite au processus démocratique de l’élection présidentielle. Ce roman est un véritable cri d’alarme lancé à travers la plume par ce romancier soutenu notamment par l’hebdomadaire d’ultra droite Valeurs actuelles. Phobique d’une "islamisation" galopante causée par une démographie en hausse de l’"immigration", Houellebecq y dénonce ceux qui pourraient être décrits comme des "islamo-compatibles" (la formule est de moi). Ces "islamo-gauchistes" (cette formule apparait dans la presse d’extrême droite, suite à son invention par le politologue souverainiste Pierre-André Taguieff) sont prêts à se soumettre aux Musulmans dominants, par opportunisme. Dans son pamphlet littéraire, Michel Houellebecq développe une thèse idéologique. Elle est proche de celle de la droite réactionnaire, allant de Nadine Morano à Marion Maréchal (ex-Le Pen). Avec un zest’ de zemmourisme.

Il est indéniable que pour contrer cette dite "soumission", l’écrivain à succès n’est pas seul. À droite, dans cette France profonde si bien dévoilée dans les films de Claude Chabrol, il est devenu un romancier-idéologue à succès. Derrière, puis maintenant devant lui, un véritable bloc de néo-croisés - sans armures certes - s’est constitué avec des "soldats politiques" incorporés dans les rangs du Rassemblement-Front national, de Debout la France, du Parti de la France, chez Les Patriotes et dans la galaxie extrême droitiste du parti Les Républicains (LR). Dans le gouvernement du président de la République, la ligne pure et dure siphonnant le carburant xénophobe lepéniste, étalé comme une marée noire sur la scène politique depuis le milieu des années 1980, y est bien représentée par son ministre de l’Intérieur, le sarkozyste boy Gérald Darmanin.

Mais, plus grave encore. La thèse houellebecquiste de la "soumission" est aussi portée, indirectement, au-delà de la zone droitiste identitaire bien identifiable sur l’échiquier politique. Effectivement, force est d’observer qu’il existe désormais une mouvance laïque, quasi informelle mais travaillant en réseautage, devenue de plus en plus radicale, qui, en parallèle avec l'extrême droite et sans alliance concrète avec elle, il est vrai, s'attaque cependant aux mêmes cibles. Sans beaucoup de nuances ni de différences.

Contre-insoumission

Que voyons-nous concrètement ? En face de la soumission d’un certain milieu intellectuel islamo-compatible, depuis plusieurs années une contre-soumission s'érige. Jadis, face à la Révolution française, et ses pseudopodes communalistes et marxistes, une "Contre-révolution", formée des classes dominantes (bourgeoises, aristocratiques et royalistes), de l'Église catholique, de l'armée, de la police, des démocrates réformistes... s'était déjà mise en branle.

Il est clair que la musulmanophobie (qui n'est pas de l'"islamophobie"), pour reprendre le terme au dessinateur de presse Charb de Charlie Hebdo, assassiné à bout portant le 7 janvier 2015 à Paris pour rappel par deux fous islamiques de Dieu, fait tache d'huile ailleurs que dans les cénacles fascistoïdes habituels où le virus du racisme se diffuse comme une épidémie. Au sein de la gauche institutionnelle et de la bourgeoisie laïciste, la "peur du vert" est une réalité certaine. Comme hier le "spectre du communisme" pouvait "hanter l’Europe", pour emprunter les paroles de Marx et Engels (in Le Manifeste du Parti communiste, 1847), un nouveau "péril" inquiète des nantis et des intellectuels. Issus en Europe de l’immigration ouvrière, les musulmans restent également des "objets étrangers" éternels pour des milieux allant au-delà de la droite extrême. Leur présence, la prise de l’ascenseur social par quelques-uns de leurs enfants et les revendications de leurs désormais organisations représentatives provoquent un sentiment d’insécurité.

Ne soyons jamais angélique. Oui, il y a des accommodements raisonnables qui dépassent l’acceptable pour tout démocrate qui se respecte. Oui, le corpus doctrinal dogmatique – et prosélyte - de la confrérie politico-religieuse des Frères (et Sœurs !) musulmans est contraire, sans un Vatican II, aux principes du "vivre ensemble". Oui, des "gauchistes", des écologistes de gauche bruxellois et des intellos de salon chic ont établi des alliances objectives avec des puristes de l’Islam actifs dans les quartiers populaires de nos villes. Ce qui représente un paradoxe au regard de la doxa des islamistes contre le communisme (athée) et la toujours nécessaire lutte des classes. Oui, il y a une réelle complicité implicite, mais l’"islamo-gauchisme" - et ses avatars indigénistes et décoloniaux - est circonscrit à un courant. Les trotskistes français de Lutte ouvrière et belges de Vonk-Révolution, les communistes du PCF et du PCB, les maoïstes du CMLMB… ne le sont pas, loin de là d’ailleurs (le quotidien communiste L’Humanité se proclamait encore il y a quelques jours de "Je suis Charlie"). L’islamo-gauchisme est un épouvantail placé par la propagande de droite pour dévier les regards de la véritable compromission : le bizness des patrons du libéralisme et des gouvernements qu’ils soutiennent avec les pétromonarchies du Golfe Persique. L’argent occidental transmis permet un retour chez nous d’ouvrages luxueux salafistes et fréristes dans les librairies de quartiers populaires. Le serpent mange sa queue.

Il y a donc une autoproduction des peurs. Des phobies qui ne peuvent ainsi qu’être qu’irrationnelles lorsqu’elles sont confrontées à la réalité de terrain, documentée dans de nombreuses études en sociologie. Le philosophe et psychanalyste français Daniel Sibony, d’origine marocaine juive, développait déjà l’idée il y a trente-quatre ans, dans un de ses livres, que le racisme surgit quand le différent devient "même" (in Écrits sur le racisme, éditions Christian Bourgeois, 1987). "Le 'racisme' ou plutôt ce que j’appelle l’affect racial, ou encore mieux la haine identitaire, c’est avoir peur de la différence quand elle se rapproche du même, et avoir peur du même quand il devient différent", développera-t-il encore plus tard dans un entretien accordé à une revue de philosophie ("Entretien avec Daniel Sibony", par Jean-Claude Poizat, in Le Philosophoire, 2009/1, n°31).

Or, de nos jours, une jeune femme de troisième génération d’immigrés, intellectuelle et en foulard, est devenue "même". Même avec son "fichu sur la tête" : même statut, même école, même diplôme, même salaire, même habitat, même quartier, même classe sociale…

Je pense dès lors sincèrement à l’existence d’un véritable racisme refoulé chez quelques musulmanophobes qui ne sont pas d’extrême droite. Écrire cela n’est pas diffamant ni une quelconque calomnie. Il s’agit juste d’une hypothèse sur la base d’observations empiriques. D’une opinion qui doit pouvoir s’exprimer dans le débat d’idées qui secoue - polémiquement – le paysage médiatique, des réseaux sociaux aux plateaux télés. C’est cela la Démocratie. Tant rejetée par les islamistes et l’extrême droite.

Arrêter de jeter de l'huile sur le feu

La responsabilité morale des "nouveaux prophètes" de cette mouvance de la "Contre-soumission" est donc elle aussi claire dans la situation "clashante" que nous vivons maintenant. Et dans le passage à l'acte de fous d'un "Dieu de la race pure". Dans l’espace public, les Jürgen Conings et autres "loups solitaires" du terrorisme nationaliste blanc n’entendent pas uniquement les voix scandant en permanence le danger de l’"islamisation de l’Europe" de Marine Le Pen ou de Tom Van Grieken. D’autres voix encore s’écoutent. Elles jouent un rôle d’influence sur l’atmosphère nauséabonde de nos "Temps modernes".

Les "imams de la musulmanophobie" - du Vlaams Belang à ces libéraux-laïques en déroute - doivent cesser de jeter de l'huile sur le feu de la haine qui lézarde la société. Et la jette dans le gouffre de la violence. Le compte à rebours de l’explosion est enclenché. Il faut d’urgence le désamorcer. Avant qu'il en soit trop tard.