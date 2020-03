Une chronique de Xavier Zeegers.





On connaît la boutade : il est toujours difficile de prévoir, surtout en matière d’avenir. Nous rêvons déjà d’une sortie de crise qui mettrait fin à une angoisse. Une angoisse qui entraîne déjà son lot de réactions irrationnelles, pareilles à celles des New-Yorkais paniqués en 1938 par le canular radiophonique d’Orson Welles inspiré du livre de H.G. Wells La Guerre des mondes, qui renvoie aux récentes pagailles dans nos grandes surfaces. Or, nous ne risquons pas la famine : ce sont les patients et les soignants privés de masques qui sont en péril. Quant aux guindailleurs qui confondent le Nouvel An avec l’entrée dans un tunnel dont nul ne connaît la sortie, dressant un doigt d’honneur envers des mesures vitales impératives, les médias leur ont fait trop d’honneur : ces noceurs avinés n’ont fait que découvrir un virus né avec l’humanité : le bacille de l’imbécillité collective.

Les seniors se souviennent de la crise des missiles en 1962 lors de la réelle guerre des mondes, celle des communistes et capitalistes s’affrontant à Cuba qui faillirent déclencher la Troisième Guerre mondiale, car il s’en fallut de peu que le monde parte en fumée ou plutôt en champignon non comestible. La solution vint de la sagesse ultime de dirigeants qui, sans être des saints, eurent la santé mentale de comprendre que tout le monde serait perdant et que "les survivants envieraient les morts", selon la théorie de la Mutual Agressive Destruction. Soit Mad, la folie, acronyme vraiment idoine ! Il aurait suffi d’un malentendu, un quiproquo, une faille dans la chaîne de commandement pour que tout explose comme le Vésuve en 79 à Pompéi. Nous sommes encore sur un volcan, mais pas seulement militaire. Notre pire ennemi n’est plus celui qui gronde en face, mais la petite bête tapie en nous. Sans cerveau mais toute puissante.

Espérons ne pas battre le record du siècle précédent, celui de la grippe espagnole qui tua 45 millions de personnes, le virus s’étant répandu via les foules en fête célébrant la victoire de novembre 1918. Étrange victoire, du reste ; là encore, après ce traumatisme majeur, nous n’avons guère réfléchi : tous les germes de la guerre suivante furent réactivés à Versailles dès 1919. Demain ne peut redevenir un hier idéalisé. Il faudra réinventer le futur… s’il en reste un.

Après la chute du Mur, nous pensions être projetés dans un monde enfin ouvert, détendu, soulagé. Mais tout retomba en quenouille. Retour à la rapacité, à la précarité, émergence d’un ultralibéralisme sauvage, arrogant ; détricotage des classes moyennes qui sont un édredon entre les extrêmes. Il faudra retrouver un cap équilibré et ne plus croire que des régimes "forts", économiquement alléchants car puissants, sont forcément bénéfiques et prétendument admirables. Bien trop d’États sont dirigés par une classe politique cynique, crapuleuse au sens propre du terme, où le respect de l’humain est secondaire. Si le docteur Li Wen Liang, premier à avoir tiré la sonnette d’alarme début février, avait été entendu et félicité au lieu d’être arrêté, il serait peut-être encore en vie et le monde l’aurait échappé belle. Seule une démocratie permet à ses plus féconds individus d’exprimer leur potentiel sans crainte, sans entraves, sans bâillons. Nous avons besoin d’élites compétentes au sein de régimes avenants, seule alliance fructueuse. Nous venons de sortir soudain d’une crise politique déjà préoccupante. Bravo, mais cela prouve qu’on peut donc se passer de nos lancinantes crises de procrastination.

Il serait aussi grand temps d’écarter les pachydermes encombrants qui par nature sont incapables de maîtriser des situations nécessitant une grande expertise, bref de nous doter de leaders naturels forts mais posés, au sang-froid inspirant la confiance. Les ruffians s’incrustant ad vitam au pouvoir par ruse ou violence dans de grands pays font partie de la colonie des parasites, et s’en débarrasser relèverait de la prophylaxie.

Enfin, questionnons notre mode de vie. Privilégions une économie moins centrée sur la domination et la conquête, et soucieuse du bien commun dans une convivialité dont la crise nous aura fait comprendre combien elle est nécessaire. Après le cauchemar, pourquoi ne pas rêver un peu ?

Titre original : "Après la bataille"