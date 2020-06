Une opinion de Juliette Bauche, 18 ans, étudiante en première année en science politique à l'Université de Liège.

Aujourd’hui, j’ai eu une révélation. Elle m’est apparue comme un éclair de génie après quelques jours d’un malaise opaque. En effet, depuis la mort de George Floyd et le scandale international qui en a découlé, j’avais comme une gêne qui se déplaçait dans mon corps, un noeud, un manque de fluidité, quelque chose d’handicapant que je n’arrivais pas à sonder. Je l’ai laissée dormir pendant quelques jours mais celle-ci a fini par grandir et par exploser aujourd’hui…

Comme tout le monde, j’avais posté un carré noir sur Instagram ainsi que des stories contre l’idée du racisme anti-blancs, mais toujours avec ce sentiment inexpliqué... Car entre deux stories dénonciatrices, je voyais aussi beaucoup de silences de la part de gens pour lesquels toute cette histoire semblait passer six kilomètres au-dessus. Plus dérangeant encore, je voyais des “#alllivesmatter”, “#notallcops” et des des débats tout à fait récents (post-George Floyd) dans lesquels des Blancs semblait encore nier la réalité du racisme.

Dans ce climat ambigu, j’en suis venue à douter de ma propre démarche : étais-je légitime à poster ce carré noir ? N’était-ce pas un peu une tendance ? Etais-je suffisamment avertie pour pouvoir affirmer poster ces contenus en pleine conscience ? Ne suis-je pas juste une social justice warrior hypocrite qui veut se donner bonne conscience ? Peut-être que ces Blancs qui ne postent rien sont plus honnêtes avec eux-mêmes… J’ai donc mariné dans ce climat pendant une bonne semaine.

C'était ça

Puis, aujourd’hui, se sont alignés ces 6 mots : “J’ai honte d’être blanche”. C’était ça, ce sentiment que j’aurais préféré laissé endormi. La honte cinglante. Une profonde humiliation. Pas infligée par les Noirs aux Blancs, très loin de là, mais de la part des Blancs envers eux-même, dans la plus pure inconscience. Je me suis sentie comme membre d’une famille gênante dont on préfèrerait ne pas faire partie. Je ne me suis pas sentie coupable de l’attitude gênante de cette famille de Blancs, juste honteuse, avec une folle envie de disparaître pour ne plus être associée à elle.

Tous ces gens qui plaident pour l’existence du racisme anti-blanc et qui nous rappellent qu’il existe des policiers gentils ne sont-ils pas mal à l’aise ? Ne ressentent-ils pas la même honte que moi quand ils osent accaparer le débat de manière aussi indécente ? Si le monde était la salle d’attente des urgences et que l’état physique des patients était proportionnel au taux de discriminations raciales qu’ils subissent, les Blancs auraient une égratignure au genou tandis que les personnes racisées auraient tous les membres fracturés, les deux poumons perforés et seraient en train de se vider de leur sang. La moindre des politesse dans ce cas, c’est de se taire avec sa pauvre égratignure au genou et pas d’essayer de crier plus fort que les plus amochés.

Il y a aussi ceux qui individualise tout à l’excès, comme si le problème du racisme n’était pas systémique mais seulement l’affaire de quelques “pommes pourries”. C’est sûr que l’individualisation à outrance, c’est efficace pour ne pas affronter sa honte. Voir sa classe en tant qu’oppresseur et être obligé de s’identifier à elle, ça fait mal... En fin de compte, ce sont peut-être les racistes qui sont irrationnels, émotifs et qui ne savent pas faire la part des choses, contrairement à ce qu’ils disent.

La honte, c’est tout le problème et toute la solution

En réalité, la honte, c’est tout le problème et toute la solution. Les Blancs ne veulent pas la voir, c’est pourquoi ils utilisent tous les moyens possibles pour se défendre quitte à s’enfoncer dans la malhonnêteté intellectuelle la plus ridicule.

Cependant, associée à une bonne dose de courage, la honte est l’antithèse nécessaire, un moteur même. Une fois que l’on a eu le courage de l’accepter, il nous prend le besoin viscéral de ne plus être honteux. Il nous est désormais impossible de reposer notre ego sur notre blancheur, notre “fierté raciale” tant celle-ci est teintée d’autohumiliation. La seule solution qu’il nous reste est de tout mettre en oeuvre pour lutter contre ce qui humilie la classe des Blancs, à savoir son attitude oppressive envers les racisés. Nous avons tous besoin de nous identifier, à notre couleur de peau notamment, alors je veux pouvoir m’identifier à quelque chose de sain dont je peux être fière sans dénigrer d’autres population pour compenser. Nos mobiles altruistes auront beau nous attendrir à l’idée de lutter contre le racisme, rien de tel qu’un bon vieux mobile égoïste de préservation de l’image de soi pour enchaîner nécessairement l’intégralité de notre personne à la lutte antiraciste.

J’ai honte d’être blanche, je le répèterai haut et fort, n’en déplaise à l’ego d’un certain nombre de Blancs fiers de l’être, et je ne veux plus avoir honte. C’est entre autre pour ce mobile, sans conteste égoïste, que les personnes racisées peuvent me compter parmi leurs alliés.

J’ai honte d’être blanche, retenez bien ça.