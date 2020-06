Ce dimanche, un conducteur qui roulait à contresens sur l'autoroute A8 près de Froyennes a percuté un véhicule. Celui de Clément Rosseel, dans lequel se trouvait sa femme et sa fille également. Voici son témoignage.

L’étiquette qui me colle à la peau depuis dimanche, c’est que je suis un miraculé. Beaucoup de Tournaisiens et de Belges ont vu les images de l’accident, de mon véhicule transformé de Toyota Auris à Toyota Yaris sous l’effet du choc contre un véhicule fantôme. Je sais ce qu’ils ont imaginé, redouté, car dans ce genre de cas, on se sent démunis et on imagine le pire. Pourtant, je suis le seul blessé. Une jambe cassée à deux endroits. Ma fille, ma femme et le conducteur fantôme vont bien. D’ailleurs, à l’heure où j’écris ces mots, je n’ai toujours pas vu les images de l’accident. Mais je me souviens de tout.

Ce qui m’a frappé ce jour-là, ce n’était pas le choc avec l’autre véhicule, ni la douleur à la jambe. Non, ce dont je me souviendrai toujours, ce sont les bras et les mains qui se sont animés pour moi et pour ma survie.

On vit à une période où il est facile de perdre foi en l’humanité ou de croire que les enflures gagnent toujours. Mon témoignage vise à ce que l’on se souvienne que c’est faux. Tous les jours, des hommes et des femmes sont prêts à s’entraider et faire acte de solidarité. Que ce soit leur métier ou non. Malheureusement, notre regard reste happé par le pire que l’homme peut offrir. Alors oui, je me souviens de tout, même de cette seconde éternelle qui précède le choc. Je me souviens de l’odeur des airbags, des cris que nous avons poussés tous les trois, de la sensation de ma jambe compressée. Mais je me souviens surtout de ces trois visages qui m’ont sorti du véhicule. De ces deux infirmières qui m’ont rassuré et réchauffé à l’aide d’une couverture en attendant les secours. De tous ceux qui ont soutenu ma femme et ma fille pendant que j’étais allongé sur le bas-côté. Je me souviens aussi de l’humour indéfectible des ambulanciers, du professionnalisme des policiers de la route et de la patience des infirmières durant mon hospitalisation.

À toutes ces personnes, un immense merci. Nous ne nous sommes pas rencontrés dans les meilleures circonstances mais vous avez démontré la plus importante chose : votre valeur humaine. Ainsi, si vous connaissez quelqu’un qui est intervenu ce dimanche 7 juin sur un accident de la route à Froyennes, ce témoignage et ces remerciements sont pour lui.

N’oublions jamais de nous entraider. Je n’oublierai plus.