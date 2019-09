Opinions "Je suis passé de dealer à docteur" Louise Vanderkelen

À seulement 12 ans, Roman Sanchez fumait son premier joint dans la cour de son école. Quatre ans plus tard, à 16 ans, ce français de Claye-Souilly se lance dans la vente de drogues et devient dealer. Après avoir plus d’une fois flirté avec la mort, il se ressaisit après une condamnation de la justice et obtient son bac. Aujourd’hui, à 31 ans, Roman a terminé son deuxième cycle d’études de médecine et entamera prochainement sa période de stage. Il nous raconte comment sa vie a changé du tout au tout. Entretien.