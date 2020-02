Une chronique de Charles Delhez s.j.





C’est avec stupeur et sidération que j’ai appris que Jean Vanier, qui m’a profondément marqué par sa vie et sa pensée, a sciemment entretenu une double vie, faisant plusieurs victimes. Il est en effet désormais établi qu’il "connaissait les pratiques sexuelles et les théories déviantes initiées par le père Thomas Philippe et qu’il les a lui-même exercées", selon le communiqué de l’Arche de ce 22 février. Sous le couvert de la mystique, il a abusé de personnes en état de vulnérabilité psychologique, mais heureusement pas, semble-t-il, de personnes handicapées.

Je pense d’abord aux victimes et à tout leur travail de reconstruction. Mais aussi à celles et ceux qui seront profondément bouleversés, en particulier, aux personnes handicapées pour qui Jean Vanier était une véritable icône. Il ne leur est pas aisé de comprendre. Il y a encore celles et ceux, croyants ou humanistes, qui ont fait leur son idéal. Beaucoup seront ébranlés dans leur foi en Dieu et leur confiance dans le monde chrétien. La distance peut être parfois grande entre les propos spirituels et les actes réels. Les dégâts sont immenses.

Je salue le courage de l’Arche qui a diligenté cette enquête indépendante et qui assume ses conclusions dramatiques. "C’est notre histoire de fondation qui vole en éclat", a déclaré le responsable international. Les temps ont heureusement bien changé où, pour sauver une institution, on cachait ses dérapages. Seule la vérité rend libre.

Jean Vanier a donc entretenu toute sa vie le mensonge sur le dominicain Thomas Philippe, son "père spirituel", sur lui-même et sur d’autres à propos de leur emprise psychologique et spirituelle sur des femmes. C’est l’incompréhension totale qui m’habite. Comment, face à l’actualité mondiale de plus en plus abondante concernant les abus sexuels, a-t-il pu continuer à cacher ses propres méfaits et vivre écartelé entre sa face lumineuse et son versant plus que ténébreux ? Sans doute a-t-il été, comme il peut nous arriver à tous, incapable d’assumer ses propres contradictions ou saisi par la peur de détruire l’œuvre de sa vie et de blesser d’innombrables personnes. Jusqu’à la fin de sa vie, il s’est présenté comme "le fils spirituel du père Thomas". A-t-il été à ce point sous l’emprise de son mentor qu’il s’est cru dans la vérité ? Mais une vérité que l’on travestit de manière aussi calculée sent toujours le soufre. Nous n’aurons jamais les réponses totales et définitives. Quoi qu’il en soit, c’est un enfer qu’il a dû vivre.

Nous n’avons pas le droit, me semble-t-il, par respect pour celles et ceux qui ont été sauvés par lui, qui ont trouvé un sens à leur vie grâce à lui, de nier son côté lumière et le bien qu’il a réellement engendré. Il n’a pas fait que des victimes. Il nous faut apprendre à distinguer l’homme de ce que Dieu a réalisé à travers lui - ce qui n’est pas facile du tout -, et également à ne pas confondre ses pratiques délictueuses avec les institutions qui continuent après lui. Le bien réalisé reste un vrai bien et mérite notre reconnaissance, même si celle-ci se fait bien douloureuse. Comme croyant, je ne peux que m’abstenir de juger cet homme et le confier à la miséricorde divine que je sais plus grande que nos ténèbres les plus profondes.

Nous sommes ici face au mystère de tout un chacun, où ivraie et bon grain sont souvent mêlés. Il nous faudra du temps pour accuser le choc, tenter de comprendre et trouver l’attitude intérieure juste. Une fois de plus, notre tâche est de sauver l’espérance et de continuer à croire en l’être humain ? À chacun de nous de réussir cette part d’humanité qui nous est confiée. En attendant, puissent l’Arche ainsi que Foi&Lumière surmonter l’épreuve et en ressortent purifiées.