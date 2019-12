À la veille de Noël, une occasion de préciser que l’on n’évolue sûrement pas dans une société déchristianisée. Même si la vision des évangiles s’est modernisée. Le philosophe français Denis Moreau a relevé les expressions issues des évangiles qui émaillent notre langage quotidien.

Propos reccueillis par Aurore Vaucelle.

“Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre.” (Mathieu, 5 38-48)

Faiblesse ou non violence ?

“C’est une phrase extraite du Sermont sur la Montagne, soit un très court texte, qui cependant, a eu un impact considérable. Dans ce passage, Jésus dit : ‘Les commandements vous ont dit que…, mais je vous dis autre chose… Jésus y rappelle la loi du talion, qui dit : ‘œil pour œil, dent pour dent’ – une loi que l’on trouve dans l’Ancien Testament. On a spontanément tendance à dénigrer cette loi du talion, mais, selon moi, c’est déjà une loi, et déjà, cette loi cherche à réguler les rapports entre êtres humains. Elle met une proportionnalité dans la réponse à l’offense, et évite la seule brutalité de la loi du plus fort.”

“Jésus y fait exploser les cadres de la morale ordinaire. À notre époque, ‘Tendre l’autre joue’ est une expression qui semble dire un aveu de faiblesse mais, après tout, on n’a que deux joues ! Donc cela veut dire qu’on ne répond pas immédiatement à la violence par la violence. Et ça ne veut pas dire du tout qu’on se soumet à une série de baffes interminable. Ce n’est pas une démission complète, cette expression.

Depuis, le texte en question est devenu un manifeste de la non-violence, ce qui est une belle idée, quoi qu’on en dise.”

"Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à la montagne : ‘Passe d’ici à là-bas’, et elle y passera… Rien ne vous sera impossible.” (Mathieu 17, 20)

Le pouvoir de la foi

“L’expression ‘La foi à transporter des montagnes’ fait partie des textes désarçonnants de l’évangile et on peut dire que Jésus a un sens de l’hyperbole, quand même. C’est un peu comme quand il dit : ‘Si ton œil a péché, arrache-le, si ta main a péché, découpe-là’. L’expression rappelle que la foi peut modifier considérablement nos vies.”

“Vers la fin de la nuit, [Jésus] vint vers eux en marchant sur la mer.” (Mathieu 14,22-33)

“En France, elle a été appliquée à Macron, quand il a commencé sa campagne, et quand il avait 7 % dans les sondages… Le fait est qu’il a déplacé la montagne pour en arriver là.. Mais disons que cela fait de la foi un moteur positif et, pour moi qui suis chrétien, la foi est cette puissance de transformation positive de la vie. Et, d’ailleurs, si elle n’est pas cela, cela n’en vaut pas la peine. Je défends une conception tres pragmatique de la foi.”

La question du miracle

“Elle est rigolote cette expression, de ‘marcher sur l’eau’, et, d’ailleurs, on l’a aussi appliquée à Emmanuel Macron. Le journal The Economist avait fait une couverture où on voyait Macron marcher sur l’eau, en sauveur de l’Europe. On n’en est plus là, depuis…

Il faudrait préciser que, parmi les miracles de Jésus, certains peuvent être explicables en disant, par exemple, qu’il était guérisseur (NdlR, la guérison à Béthesda, celle d’un paralytique, du fils d’un centurion…)Mais marcher sur l’eau, ça résiste à l’explication. Mon épouse fait de la physique, je lui ai demandé si c’était possible, et elle a dû me répondre non. Ce texte ne doit pas être lu au sens littéral. Dans la Bible, l’eau est souvent symbole de mort, pensez à la traversée de la Mer rouge par les Hébreux, si la Mer rouge ne s’était pas ouverte, tous auraient péri. Cela montre Jésus vainqueur des forces du mal.”

Faire usage de cette expression, est-ce pour se moquer, ou parce qu’on y croit ?

“En ce qui me concerne, j’aime les croyants qui doutent un peu. Cela leur évite d’être trop dogmatiques. Mais c’est évidemment un texte qui dit que la foi permet de faire bien des choses. Notez d’ailleurs que l’apôtre Pierre lui-même parvient à marcher sur l’eau, dans cette histoire, jusqu’à ce qu’il doute…”

Vous rappelez qu’Alain Bashung a utilisé cette expression : “Marcher sur l’eau/ Éviter les péages/Jamais souffrir/Juste faire hennir/Les chevaux du plaisir…”

“Il est intéressant que les évangiles soient cités chez Bashung, Zazie,… Cela veut dire que les évangiles passent à la radio !”

“- Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

- Mais qui est mon prochain ?” (Luc 10,25-37)

Peut-on être trop bon ?

“Le bon samaritain, c’est d’abord une parabole – cette historiette imagée, typique de l’orient ancien – que Jésus raconte à un homme qui lui demande : ‘ Qui est mon prochain ?’

Jésus lui raconte alors qu’un homme descendait sur la route de Jérusalem à Jéricho. En chemin, il est roué de coups par des bandits, qui le laissent à moitié mort. Passe un prêtre, puis un lévite, deux personnages en vue de la société de l’époque, qui laissent le malheureux. Puis passe un Samaritain, qui, en ces temps, faisait partie des gens mal vus : on considérait les habitants de Samarie comme des hérétiques. C’est le Samaritain qui vient en aide au malheureux. Ce texte fait partie de la série de discours évangéliques dénonçant les dignitaires religieux qui ne sont pas à la hauteur de leurs idéaux.À la question : ‘qui est mon prochain ?’, on pourrait répondre que c’est celui avec qui on a des relations quotidiennes, mais Jésus fait exploser cela : le prochain, c’est tout homme et non un homme avec qui on a intérêt.

Le bon samaritain est devenu un nom commun. Dans certains pays, le ‘samaritain’ est devenu un nom commun. En Suisse, il désigne un secouriste. Les lois du samaritain aux États-Unis empêchent de porter atteinte à ceux qui viennent en aide aux autres. Attention, cependant cette expression se leste parfois (tout le moins en France), d’une nuance critique : le ‘bon samaritain’ serait un peu trop bon.”

“Parce que tu m’as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru.” (Jean 20, 25-29)

La question de la preuve

“Ne croire que ce qu’on voit, c’est très de notre époque … Dans ce texte, Jésus fait l’éloge de ceux qui croient sans avoir vu, et enguirlande Thomas qui a eu besoin de vérifier. Jésus ne donne pas cela en modèle, de croire ce qu’on voit, mais c’est presque devenu une position philosophique à notre époque. Les gens ont besoin de certitudes, de n’admettre que ce qui est établi.

L’expression est aussi prise en modèle par un certain nombre de croyants. Jésus dit : ‘Heureux ceux qui croient sans avoir vu’, mais on voit bien, aujourd’hui, qu’il y a beaucoup de croyants qui ont besoin de voir pour croire, et qui sont friands d’apparitions, de miracles,…. ‘Heureux ceux qui croient sans avoir vu’ est peut-être une critique d’une foi trop désireuse de choses extraordinaires pour pouvoir s’affermir.”

“En vérité je vous le déclare, pas un iota, pas un tiret ne passera de la Loi que tout ne soit arrivé”. (Mathieu 5,17-20)

Apporter sa voix au changement

“L’expression ‘ne pas changer d’un iota’ est issue d’un texte grec des évangiles, ‘Le sermont sur la Montagne’, qu’on peut lire dans l’ Évangile de Mathieu.”

Comment cette expression est-elle arrivée jusqu’à nous ?

“C’est atrocement compliqué de le savoir. Iota, c’est du grec et Jésus parlait araméen, donc il n’a jamais dit ‘iota’.

Même si les spécialistes pensent que la phrase n’a jamais été prononcée comme cela, le texte demeure d’un souffle extraordinaire, c’est dans ce texte que l’on lit, notamment, les Béatitudes.

L’expression est complexe car elle semble prendre position sur le rapport de Jésus au judaïsme. ‘Je ne suis pas venu abolir mais accomplir’, dit-il, c’est l’idée d’une modification de la Loi, des Commandements. Jésus dit : il va y a voir du changement mais pas un iota ne changera.”

L’expression a fini par signifier une position rigide, n’est-ce pas ?

“Le iota est la plus petite lettre grecque. Ne pas changer d’un iota, veut donc dire être d’une fidélité sourcilleuse.”



♥ À lire, ou placer sous le sapin : “Nul n’est prophète en son pays, ces paroles d’évangiles aux origines de nos formules familières”, par Denis Moreau, aux éditions du Seuil, 269 pp., 19,50 €.