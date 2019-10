Une opinion d'Ikram Ben-Aissa, enseignante, médiatrice, écrivaine, doctorante en sociologie.





Le film réalisé par Todd Phillips est sorti il y a quelques jours de cela au cinéma. Les critiques ne sont que positives et pour cause : plusieurs sujets dans le film sont abordés de manière à introduire le téléspectateur aux réalités et à l’histoire du personnage principal, Joker, de son vrai nom Arthur Flek, joué par le grand Joaquin Phoenix. Ces dures réalités rejoignent une thématique en particulier, celle qui touche les exclus de la société : les classes sociales.





Il s’appelle Arthur Flek, c’est une figure bien connu des films et des dessins animés de Batman et de cette société fictive qu’est la ville de Gotham (une ville notamment délaissée et où le taux de criminalité est élevé). Certes, si le fictif est au rendez-vous, beaucoup d’aspects nous rappellent des réalités sociales. Mais qui connait réellement l’histoire du personnage de Joker ? Souvent connu pour être le méchant, il est intéressant d’observer l’évolution du personnage. L’histoire de ce personnage s’imprègne dans ce film d’une réalité sombre : celle qui touche les exclus de la société dont l’insertion sociale n’est pas soutenue comme il le faut.

La norme triomphera toujours face à la différence

Joker est différent par rapport aux autres. Cela lui vaut des moqueries, des violences envers sa personne et bien d’autres choses. Joker est différent des autres et c’est un départ qui exclut au lieu d’avoir une bonne insertion. Les financements pour le soutien à la différence, la mise en place de cadres qui aident ceux qui ont besoin d’espaces bien particuliers à leurs réalités ne sont pas présents. Surtout pas dans la ville de Gotham. Lorsque la différence exclue, lorsqu’elle n’est pas accompagnée, lorsque l’on délaisse ceux qui ont le plus besoin d’aide, il y a un espace pour les radicalités. Cet espace peut prendre différentes formes, il s’agit souvent des extrêmes, de l’instinct de survie qui ne connait plus le bon sens et certaines limites.

La pauvreté mise à nue

L’histoire de Joker c’est aussi la pauvreté mise à nue qui est criée sans en parler directement. Cette pauvreté est présentée sans tabou : la maigreur de Joker est juste insupportable à voir, elle dérange, elle n’est pas "normale". La maigreur du personnage montrée à plusieurs reprises comme une réalité donnée vaut bien plus que des discours sur la pauvreté : elle choque tout simplement. Les conditions de vie ajoutent à cette dure réalité vécue par une partie de la population.

La solitude : un mal du siècle parmi tant d’autres

La solitude est aussi un aspect qui est présent dans ce film. En effet, la figure de Joker représente à plusieurs moments, l’individu laissé à lui-même par une société qui fait « semblant » d’aider mais qui n’entend pas les cris d’effroi de ces populations qui vivent dans l’insalubrité, qui ont des difficulté à trouver un emploi, qui se retrouvent sans personne au niveau affectif, ni amour, ni amitié, ni famille. Ces individus qui ont besoin d’un suivi particulier, car chaque individu de par son individualité se retrouve avec des besoins singuliers expriment les lacunes d’un système qui délaisse le social.

Les souffrances dans un monde sans bienveillance

Les souffrances sont sublimés au point que le téléspectateur souffre avec l’acteur, l’histoire nous est présenté de manière brute, c’est ce qui fait le chef-d’œuvre de ce film sans oublier le jeu incroyable de l’acteur. C’est tout cela qui nous pousse à réfléchir sur cette réalité sociale que l’on retrouve un peu partout dans le monde. C’est la voix des sans-voix. C’est finalement, une ode à tous ceux qui sont différents et qui ont le cœur trop doux pour rencontrer la bienveillance des autres et la reconnaissance ainsi que l’aide d’une société qui est parfois aveugle.

Finalement, Joker, c’est l’histoire d’un type bien, qui violenté par le contexte social dans lequel il est attaché malgré lui, se retrouve sans autre choix, à réagir.

Le film Joker vous fera sentir une certaine proximité avec les réalités d’une personne issue d’un milieu social défavorisé, avec ses difficultés et ses obstacles. Ce film permettra aussi d’observer au mieux la société dans son ensemble : la rencontre entre les personnes de milieux différents. Joker est l’histoire d’un individu qui vous fera peut-être pensé par certains de ses aspects, à vous-même, à quelqu’un dans votre entourage ou encore à l’autre plongé dans sa solitude et sa différence. La souffrance ne vient jamais seule, elles sont multiples et lourdes à porter pour un individu. Ce film est un cri du cœur, un malaise social à regarder absolument.