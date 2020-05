Une opinion d'Hans Bever et de Céline Boulenger, économistes à la Banque Degroof Petercam.





Les prévisions économiques du Fonds monétaire international (FMI) donnent l’impression que la crise touchera surtout les pays développés. Cependant, nous pensons que les risques sont encore plus prononcés pour les pays émergents.

La pandémie et les mesures de confinement touchent aujourd’hui tant les pays développés que les pays émergents. Les projections du FMI semblent indiquer que la crise sera plus grave dans les pays développés (contraction de 6,1 %) que pour les pays émergents (-1 %) et cela surtout grâce à des pays comme la Chine et l’Inde qui vont connaître des croissances légèrement positives malgré la pandémie. Ces statistiques, même si elles restent selon nous encore trop optimistes, donnent de faux espoirs quant à la capacité des pays émergents à faire face à cette catastrophe économique sans précédent. Tout comme dans les pays développés, la pandémie et la mise à l’arrêt de nombreux secteurs provoquent un choc économique grave. Mais, quand on analyse la situation d’un peu plus près, on remarque bien d’autres failles et vulnérabilités indiquant que les économies émergentes seront encore plus touchées. En voici cinq :

1) Sorties et rentrées de capitaux

Premièrement, l’affolement des marchés a engendré des sorties de capitaux cinq fois plus importantes qu’en 2008, ce qui pèse sur la valeur de la monnaie de certains pays émergents (le rupiah indonésien, par exemple, a perdu plus de 15 % de sa valeur) et pourrait avoir des conséquences graves dans les pays qui ont beaucoup de dettes en dollar et qui manquent de réserves de liquidités internationales. À cela s’ajoute une chute des transferts de fonds vers les pays d’origine. Ceux-ci pourraient diminuer de 20 % cette année, prévient la Banque mondiale ; une situation alarmante, car ils restent une source de revenus cruciale pour de nombreux pays émergents comme les Philippines et l’Égypte.

2) Exportation, tourisme et rapatriement

Deuxièmement, les pays dont l’économie tourne grâce aux exportations doivent aujourd’hui faire face à une somnolence de la demande externe et voient leurs revenus diminuer davantage. Selon l’Organisation mondiale du commerce, le volume du commerce international pourrait chuter de 32 % cette année. De nombreux pays émergents dépendent également du secteur du tourisme, qui est aujourd’hui complètement à l’arrêt. La fermeture des frontières est catastrophique pour la Thaïlande, le Mexique ou même le Cambodge. Et cette diminution du tourisme risque de perdurer longtemps après la pandémie. Les pays développés vont aussi sans doute rapatrier certaines entreprises et usines pour produire de manière locale, appauvrissant les pays émergents.

3) Chute des prix des matières premières

Troisièmement, une dégringolade sans précédent des prix, a engendré une perte de revenus conséquente pour les exportateurs de matières premières, comme la Russie, L’Algérie ou l’Équateur, qui pourraient voir leurs revenus de pétrole et gaz diminuer de 85 % cette année. Bien sûr, d’autres comme la Chine, plus grand importateur de pétrole, ou la Turquie où l’inflation reste trop élevée, vont plutôt bénéficier de cette baisse des prix.

4) Santé, confinement et hygiène

Quatrièmement, la vulnérabilité des pays émergents se trouve également dans la faiblesse de leurs systèmes de santé et dans leur incapacité ou involonté à combattre les conséquences économiques du Covid-19. Les mesures de confinement sont beaucoup plus efficaces dans les pays développés ; comment demander aux millions d’Indiens ou de Brésiliens vivant dans les bidonvilles de garder une distanciation sociale ou de mettre en place certaines mesures d’hygiène ?

5) Mesures budgétaires d’urgence

Enfin, la grande majorité des pays émergents ne peuvent pas mettre en œuvre la même masse de mesures budgétaires d’urgence que celles que l’on voit dans les pays développés. Leur capacité à stimuler l’économie fiscalement est donc handicapée. Cela s’applique également à la stimulation monétaire. Même si certains pays émergents se retrouvent à flirter avec des programmes de "quantitative easing" ou de rachats de dettes pour combattre le manque de liquidité dans leurs pays, le stimulus monétaire reste relativement dosé. Après tout, si leur monnaie se dépréciait trop par rapport au dollar américain, cela augmenterait encore les dettes externes de plusieurs pays.

Il faut faire plus

Il est vrai que le G20 a suspendu des paiements de dettes pour 76 pays en difficultés, que la Banque mondiale alloue 14 milliards de dollars (seulement ?) dans la lutte contre le coronavirus, que le FMI a établi des programmes de financement pour plus de 40 pays, et que la Réserve fédérale a établi des accords de swap bilatéraux avec quelques chanceux (Brésil, Mexique ou encore Corée du Sud) pour garder l’accès aux dollars.

Cependant, nous pensons que ces demi-mesures sont loin de faire l’affaire. La coopération multilatérale est clairement sous-optimale, en partie parce que les États-Unis préfèrent jouer seuls, et la proposition du G20 d’apaiser le poids de la dette des pays pauvres est une bien belle promesse mais la Chine a déjà décidé que les investissements sous l’enseigne de leur nouvelle "route de la soie" n’en feraient pas partie. Il faut que les efforts soient intensifiés dans un futur proche. Il ne s’agit pas seulement d’un devoir moral, mais aider les pays les plus vulnérables est aussi dans l’intérêt des pays développés. En effet, pour que la reprise économique mondiale se déroule le plus harmonieusement possible, nous avons besoin des pays émergents.