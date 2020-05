L’arche et la tour

Un texte de François Ost, Professeur émérite invité à l’Université Saint-Louis, membre de l’Académie royale de Belgique, président de la Fondation pour les générations futures. Ce texte est la suite du "Moins mauvais des mondes", publié sur notre site le 7 avril dernier.

Le premier épisode, qui avait mis Marianne aux prises avec divers autocrates, se terminait par l’établissement de la démocratie au royaume de Nimportou. Dans ce second épisode, on découvre les difficultés du débat. Face aux représentants des partis Génération Y, Balancetonmec, La Ligue de l’Est, et Carrefours, pour ne citer que ceux-là, Marianne a fort à faire pour évoquer les enjeux climatiques et migratoires. Jusqu’au moment où…

Cela faisait six mois maintenant que la démocratie s’était installée dans le royaume de Nimportou. Des élections avaient été organisées, qui avaient largement plébiscité Marianne. Rex l’avait nommée Première ministre ; quant à Léonardo, il avait été élu Président du tout nouveau parlement. Une vie nouvelle se mettait en place, en dépit de conditions climatiques épouvantables et d’une arrivée continue de réfugiés aux frontières.

Une Constitution indérogeable ?

Les premiers mois avaient été fort occupés par des discussions constitutionnelles ; une charte fondamentale provisoire avait été adoptée, tandis qu’une commission spéciale travaillait à la rédaction d’une Constitution définitive qui serait proposée à la ratification populaire. Un vent de liberté soufflait sur le pays, stimulant les imaginations et attisant les désirs ; chacun y allait de sa proposition. Certains s’en tenaient au bicaméralisme classique, d’autres prisaient un système de consultations populaires systématiques, invoquant l’exemple d’un petit pays voisin, d’autres encore ne juraient que par la "démocratie délibérative" et prônaient l’installation de "conseils citoyens", dont les membres seraient tirés au sort, en marge du parlement. D’autres encore contestaient l’idée même d’une Constitution écrite : un Etat de droit vivant repose dans l’âme de ses sujets et la vigilance de ses magistrats, soutenaient-ils, invoquant cette fois l’exemple d’une vieille démocratie insulaire voisine.

Le débat du jour promettait d’être spécialement animé. Un article de la Constitution en projet était mis aux voix, qui disposait : "la nature démocratique de l’Etat, ainsi que les libertés publiques, sont soustraites à révision" - autrement dit : même une majorité qualifiée ne pourrait prétendre réviser ces clauses fondamentales, dites "indérogeables". Cette proposition, inspirée par Léonardo lui-même, était loin de faire l’unanimité ; une contre-attaque virulente était menée par un certain Youngy, leader du parti Génération Y, qui soutenait avec fougue "qu’il est absurde que la liberté se donne des chaînes pour l’avenir » et « qu’aucune génération n’a le droit d’assujettir les suivantes à ses lois". Les partisans de Léonardo firent valoir que supprimer les libertés et renoncer au régime démocratique, ce n’était pas modifier la Constitution, mais l’abolir toute entière, revenir au passé, s’enchaîner à nouveau, et détruire le cadre qui permettait à la liberté de s’exercer. Mais rien n’y faisait, une ivresse politique s’était emparée des députés, qui n’imaginaient pas un instant que demain pourrait être pire qu’aujourd’hui, et ne doutaient pas que le progrès, nourri des lois qu’ils allaient voter, allait nécessairement engendrer un bonheur inaltérable.

Youngy et Génération Y

Du reste, le débat ne tarda pas à prendre une tournure plus générale : Youngy s’en prenait maintenant à ce qu’il appelait la "dictature des seniors", "l’égoïsme des Boomers", cette fameuse génération ’50, qui avait profité des années glorieuses, s’était octroyé de plantureuses pensions, léguait une dette publique colossale aux générations suivantes, et, comble de tout, avait maintenu les actifs confinés durant des semaines au cours de la récente pandémie. Son parti réclamait une réduction de moitié du montant des pensions, un rabaissement de dix ans de l’âge de la mise à la retraite, et la gratuité des droits de donation pour autant que la dévolution intervienne avant que le parent atteigne l’âge de 60 ans. Youngy était efficacement soutenu par Picflouz, qui s’était reconverti dans le jeunisme, affichait un bronzage provoquant, arborait des chemises à fleurs, et avait investi des sommes considérables dans une série de start up prometteuses. Dans le camp d’en face, celui des tempes argentées, la réaction s’amorçait, tout aussi vigoureuse – pas question de remettre en question des privilèges si durement gagnés, n’avait-on pas travaillé dur, sa vie durant, pour jouir maintenant d’une retraite bien méritée ? Et ceux-là d’exiger du gouvernement la gratuité généralisée des transports, de la culture et des soins de santé.

Allait-on assister à une guerre des générations – une lutte des classes d’un genre nouveau ? Des semaines durant, les débats opposèrent les factions en conflit. M. Déjàdonné, de tempérament atrabilaire, fit savoir qu’en tout cas ses électeurs et lui-même ne consentiraient jamais à ce que ces pensions réduites s’appliquent à tous ceux de leur génération. Mme Jesétou brandit un Livre blanc édité par un comité d’experts et déclara qu’il n’y avait qu’à s’en inspirer. Elle insista aussi pour que désormais on parle des "3X20", ou des "4X20", plutôt que des seniors ou des aînés, catégories indubitablement stigmatisantes. Madame Ekobis, qui avait la fâcheuse habitude de répéter tout ce qu’on venait de dire, estima que, en effet, senior était très stigmatisant. M. Baudet, qui suivait les débats avec un temps de retard, fit valoir qu’après tout, les retraités avaient été confinés eux aussi et qu’il avait été très pénible de ne pouvoir profiter du printemps dans sa seconde résidence. Quant à M. Comitar, qui manifestait un goût immodéré pour la procédure, il réclama la création d’une nouvelle commission chargée d’étudier ces questions, ainsi que la mise en place d’une plateforme internet qui permettrait de sonder l’avis de la population.

S’armant de beaucoup de patience, Marianne entreprit de relever le débat. A l’appui de la clause constitutionnelle indérogeable, elle rappela de récentes expériences historiques malheureuses : même les peuples les plus sages, de grandes démocraties voisines, avaient pu céder à la peur, et troquer leur liberté contre une prétendue sécurité promise par un dictateur (Ulysse lui-même n’avait-il pas exigé de ses marins qu’ils l’attachent au mat de son bateau pour résister au chant des sirènes ?). Dans ces conditions, il était raisonnable que les libertés essentielles, les promesses les plus fondamentales que le peuple se faisait à lui-même (le peuple "constituant", disait-elle) soient mises à l’abri des manœuvres du peuple "électoral" du moment, et confiées à la garde vigilante de juges intègres qui composeraient une Cour constitutionnelle à créer. "Quoi ? encore une de ces Cours composées de vieillards inamovibles ? des juges non élus qui prétendraient s’opposer à la volonté du peuple souverain ?", ironisa Youngy. Et Marianne de répondre que si la nation était multiple, il était bon que sa représentation le soit également ; elle fit valoir aussi que l’élection n’était qu’une technique, parmi bien d’autres, en vue d’assurer la formation de la volonté populaire. Du reste, son gouvernement allait bientôt proposer, en marge du parlement élu, la création d’une chambre composée de citoyens tirés au sort et dotée de larges pouvoirs d’initiative.

Quant aux revendications générationnelles qui s’étaient exprimées en sens divers, et qui tendaient à opposer entre elles les classes d’âge, la Première ministre s’attacha à rappeler les mérites de la collaboration intergénérationnelle que son gouvernement s’attachait à soutenir énergiquement. Elle démontra, chiffres à l’appui, l’importance de la solidarité économique intrafamiliale, l’ampleur de l’engagement associatif, et les multiples services rendus aux plus jeunes par les aînés – elle avait prononcé ce mot en lançant un regard amusé à Madame Jesétou. Et puis, prenant en quelque sorte les représentants de Génération Y à leur propre jeu, elle se lança dans une vibrante évocation du sort des générations futures. Comment les ignorer, alors que nos manières de vivre d’aujourd’hui compromettait gravement la qualité de leurs existences à venir ? A quel titre pourrions-nous prétendre exercer une sorte de droit d’aînesse à leur égard, tirant à nous tous les bénéfices, et ne leur laissant qu’un monde exsangue en guise d’héritage ? Du reste, elle entendait proposer bientôt au parlement la nomination d’un "avocat des générations futures" qui serait en mesure de faire rediscuter toute décision actuelle susceptible de nuire gravement au sort des générations à venir. Elle proposait aussi d’accompagner la disposition constitutionnelle en projet de l’article suivant : "Aucune décision d’aujourd’hui ne peut compromettre de façon significative la qualité de vie des générations futures".

Idem et Balancetonmec

Marianne n’eut pas le temps de développer cette argumentation ; c’est que la présidente du parti Balancetonmec, Mme Idem, l’interrompit brutalement. Le problème, expliquait-elle, ne résidait pas dans le sort des générations futures, mais plutôt dans la scandaleuse surpopulation, elle-même fruit de l’esclavage des femmes. Son parti réclamait un moratoire des naissances de quinze ans au moins, jusqu’à ce que la recherche médicale mette au point la "gestation masculine" qui serait imposée aux hommes à titre de compensation de siècles de subordination de la femme. Cette perspective était à portée de main, assurait-elle, invoquant l’autorité du professeur Diafoirus, récemment recyclé dans ces recherches novatrices. Profitant de l’effet de sidération qu’avaient provoqué ses déclarations, Mme Idem se lança dans une longue diatribe dont elle s’était fait une spécialité. La raison de tous les maux qui frappaient Nimportou depuis si longtemps, tentait-elle d’expliquer, revenait exclusivement à la domination que le sexe prétendu fort exerçait sur l’autre, tenu pour faible. Seule l’abolition radicale de toute perspective genrée, à commencer par la distinction du masculin et du féminin, serait de nature à réparer cette injustice historique. La différence des sexes n’existe pas, proclamait-elle d’une voie aiguë ; elle n’est qu’une construction idéologique imposée par les mâles. Elle-même avait tenu à faire supprimer le a infamant qui terminait son nom (Idema) ; et son parti militait activement pour le bannissement des articles de genre dans la langue française. Le combat serait long assurément, mais, à terme, on pouvait espérer que la plus ancienne et constante injustice de l’histoire serait enfin abolie : au pays de Nimportou revenait la mission historique d’être enfin le pays de Nimportequi. Bientôt l’Unisex règnerait en maître, dans la mode, les affaires, les arts, la pensée ; et le jour s’approchait où la différence des sexes serait tenue pour une supercherie honteuse - sous l’empire du Neutre il serait enfin permis de respirer.

Léonardo, qui présidait la séance, eut beaucoup de mal à interrompre cette logorrhée : "Que l’honorable membre me pardonne, - un terme neutre, fit-il observer -, mais un pays dirigé par une femme Première ministre, et dont l’assemblée représentative compte 48 % de femmes, peut difficilement être tenu pour misogyne, il me semble". Un débat confus s’en suivit. Mme Jesétou faisait état de recherches récentes prévoyant que, dans un horizon de dix ans, 80 % des gestations s’opéreraient extra utero, en laboratoire, - il n’y avait donc qu’à renforcer le financement de ce secteur. Quant à l’usage du terme femme que le président venait de prononcer, elle le trouvait gravement stigmatisant, et pour tout dire méprisant, au vu du poids de l’histoire, et elle enjoignait les autorités de ne plus utiliser désormais que les locutions personne de sexe féminin et personne de sexe masculin, comme le recommandait du reste la HCPPC (Haute Commission pour le Penser Politiquement Correct). Ce qui lui valut cette répartie cinglante de Mme Idem : "je vois qu’on n’a toujours rien compris : ne voyez-vous pas que c’est l’allusion au sexe lui-même, masculin ou féminin, qui est perverse ? A l’avenir, on dira ’personne’, un point c’est tout. Quelqu’un, c’est personne – seule façon de ne pas discriminer". Enthousiaste, Mme Ekobis renchérissait : "oui, exactement, quelqu’un, c’est personne, il ne faut pas discriminer". Quant à M. Comitar, un peu dépassé par ces échanges, il craignait qu’on aille trop vite en besogne. Il recommandait la mise au point d’indicateurs chiffrés et réclamait la création d’une commission ad hoc qui étudierait ces questions délicates, à commencer par le ratio sexuel des instances chargées d’en décider. Alors que M. Baudet se penchait vers son voisin pour lui demander ce que ad hoc signifiait, M. Déjàdonné déclara bruyamment que tout cela était bien joli, mais ne remplirait pas les caisses de l’Etat. Plutôt que de discuter à perte de vue du sexe des anges (il regarda autour de lui pour mesurer l’effet de ce bon mot), il demandait qu’on entamât d’urgence l’examen du budget, et annonçait qu’il s’opposerait à toute augmentation de la pression fiscale, déjà insupportable aujourd’hui.

Cette diversion permit à Marianne de reprendre la main. Dans le nouveau régime que le pays inaugurait, où tout était à repenser et reconstruire, il était absolument prioritaire que l’égalité des hommes et des femmes soit garantie en tous points. Son gouvernement étudiait notamment une série de propositions pratiques en vue de compenser, en termes d’avancement de carrière notamment, les inégalités que la charge de la grossesse représentait pour les femmes. Un allongement du congé postnatal des pères était également au programme – l’honorable membre pouvait être rassurée à cet égard (elle avait dit ces derniers mots avec un clin d’œil à l’adresse de Léonardo). Mais, ajoutait-elle maintenant avec une certaine gravité, égalité ne signifiait pas indifférenciation. Entre hommes et femmes, il s’agissait bien d’une égalisation dans le respect des différences légitimes. Elle ne pouvait en effet se résoudre à penser que le neutre et l’unisex soient plus riches que la différence et la complémentarité des hommes et des femmes. Quant à la surpopulation du globe, il s’agit là, en effet, d’une problématique essentielle, ajoutait-elle. A ses yeux, la solution passe d’abord par un soutien massif accordé à l’économie des pays les plus pauvres, une rééquilibration des termes de l’échange, un partage de brevets, une réduction de la dette, l’accès des jeunes filles aux études et aux emplois qualifiés, car c’est dans ces pays que l’explosion démographique est la plus préoccupante. Dois-je vous rappeler, fit-elle encore, que chaque nuit, des centaines de migrants, fuyant la misère de leurs pays, se pressent aux frontières de Nimportou ? A ce sujet, je répète, demandait-elle, mon souhait pressant que notre Assemblée auditionne d’urgence M. Toumaï, tchadien d’origine, représentant le Comité provisoire des immigrants sans papiers, occupant, dans des conditions précaires, le parc municipal jouxtant le canal.

Ces paroles firent forte impression sur l’assemblée, mais la soirée était maintenant déjà bien entamée, de sorte que Léonardo déclara la clôture de la séance, et reprise de la session, le lendemain, à 11 heures. Rassemblant ses dossiers avec humeur, Mme Idem ne décolérait pas, éructant à la cantonade que Marianne était une traître à la cause, vendue aux machistes depuis toujours ; elle annonçait qu’elle lançait une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux # balancetapremière.

Lorsque, plus tard encore dans la soirée, Marianne quitta le parlement, elle rencontra Léonardo, qui, lui aussi, regagnait son domicile. "Fichue journée, fit-elle, un peu lasse. Parfois, je me demande si le cadeau de Zeus n’était pas empoisonné – il aurait tout de même pu être plus précis, pour guider les hommes et leur éviter la guerre civile. Aidos, dikè, … le respect, la justice,… c’est très joli, mais comme ils en ont tous une idée différente, cela ne nous aide pas beaucoup…". Léonardo souriait dans sa barbe : "Platon devait penser comme toi… Il a mis cette histoire dans la bouche de Protagoras, un de ces sophistes dont il se méfiait. Depuis que le peuple avait condamné son ami Socrate à boire la ciguë, il détestait la masse, le demos, et les démagogues qui l’inspiraient. Si on l’avait écouté, on aurait confié le gouvernail de la cité à un roi philosophe… A vrai dire, je ne vois pas tellement ton père dans ce rôle, fit-il en s’esclaffant. Nimportou a fait le choix de la démocratie, et c’est beaucoup mieux ainsi. Maintenant, c’est à toi de te débrouiller…". "Facile à dire, fit Marianne, boudeuse. Du haut de ton perchoir, tu n’as pas trop de problèmes… Non mais, tu les as entendus ? – ‘dictature des seniors’, ‘hégémonie des mâles’, et quoi encore ?". "Tu dois être patiente, tout cela est très nouveau pour tout le monde; Nimportou a beaucoup changé en quelques mois, personne n’a encore l’expérience du bien commun, personne ne détient la recette du bon gouvernement. Il faut apprendre, progresser par essais et erreurs…". "Je ne suis pourtant pas leur maîtresse d’école ?", l’interrompit Marianne, agacée. "Qui a dit cela ?, cela vaut pour toi aussi ; toi aussi tu dois apprendre, …Le monde change très vite, et la fin de l’histoire n’est pas écrite. C’est pour cela qu’ils ont tous échoué, les brillants conseillers de ton père ; chacun était sur ses rails, poursuivait son idée fixe. Chacun détenait sans doute une partie de la solution, mais comme ils ont cru chacun qu’ils étaient à eux seuls toute la solution, c’est eux qui sont devenus le problème"…. Ainsi devisaient dans la nuit, maintenant venue, l’artiste à la barbe blanche et la fille du roi, aventurée en démocratie. Une pluie torrentielle qui s’était abattue sur la ville mit fin à la conversation – c’est vraiment préoccupant, se dit Marianne en s’endormant, ces orages incessants, ces averses tropicales et ces vents de tempête qui n’avaient pas cessé depuis plusieurs mois.

Proximor et la Ligue de l’Est

Lorsque Léonardo ouvrit la séance du lendemain, un député, répondant au nom de Proximor, réclama un droit prioritaire de parole. Proximor présidait un nouveau parti, "La ligue de l’Est", qui se présentait comme l’expression des justes revendications de la Pavanie, province orientale de Nimportou. (On rappellera que Nimportou comportait deux provinces assez différentes : la Pavanie, à l’est, riche et industrieuse, la Silonie à l’ouest, plutôt agricole et entravée par un vieux passé industriel). Bondissant à la tribune, Proximor déclare, d’une voix de stentor, "mon parti dépose une motion d’ordre. Nous exigeons, toutes affaires cessantes, la mise à l’ordre du jour de la question de la partition du pays, que nous réclamons depuis l’ouverture de cette session. Hier, la Première ministre évoquait de vagues questions géopolitiques en rapport avec la crise migratoire, alors que les urgences et les injustices s’observent d’abord chez nous, et de façon scandaleuse. Voilà des décennies maintenant que ma nation (il disait "ma nation", en relevant le menton), la Pavanie, soutient sa voisine à bout de bras (il disait "sa voisine" en pinçant les lèvres, se gardant bien de nommer la Silonie). Les services d’étude de mon parti ont calculé que les transferts financiers est/ouest se montent à un tiers du produit intérieur brut de Nimportou. Et aujourd’hui, non content de vivre à nos crochets comme des assistés, les Siloniens prétendent de surcroît nous imposer des options politiques dont nous ne voulons pas. Cette situation ne peut plus durer ! Nous exigeons un maximum de transferts de compétences au profit des provinces, dans le cadre d’un Etat devenu confédéral. Tout ce qui pourra être réglé avantageusement au plus près du terrain (c’est-à-dire à peu près tout), le sera désormais, comme le veulent les principes de proximité et de subsidiarité. Seuls des Nimporturiens attardés, attachés à des réalités politiques révolues, pourraient s’y opposer. Nous exigeons que le confédéralisme soit inscrit dans le projet constitutionnel ; c’est, croyez le bien, l’ultime concession que nous sommes décidés à faire, car si, d’aventure, nos revendications étaient écartées une fois encore, si l’identité de la nation pavane était une fois encore bafouée, nous serions dans l’obligation de prendre définitivement notre autonomie" - applaudissements nourris sur une partie des travées, sifflements et huées de l’autre côté, les cris "incivique !" fusent d’un peu partout.

Leonardo a fort à faire pour ramener un peu d’ordre dans l’assemblée : des représentants de la Silonie tentent de monter à la tribune, M. Déjàdonné, qui habite la capitale, cogérée par les deux provinces, fait savoir haut et fort que, s’il y a bien une région sinistrée dans le pays, c’est la métropole, soumise à une double taxation et tenue de remplir les obligations d’une capitale – par exemple les festivités de l’anniversaire royal (il avait dit cela avec un regard hostile à l’adresse de Marianne). D’ailleurs, ajoutait-t-il, sur un ton chargé de menaces, il serait urgent de rediscuter le montant exorbitant de la liste civile de la maison royale, qui autorisait aujourd’hui les dépenses les plus somptuaires. M. Baudet demandait à sa voisine ce que "liste civile" signifiait, tandis que Mme Ekobis répétait d’un ton pénétré que les dépenses somptueuses étaient en effet inadmissibles. Madame Jesétou tentait d’expliquer (mais personne ne l’entendait car, dans son exaltation, elle avait oublié de brancher son micro) que seul un référendum pourrait trancher une question aussi délicate, tandis que M. Comitar suggérait l’organisation de deux sessions spéciales de "mise au vert", alternativement en Pavanie et en Silonie, afin de prendre connaissance des spécificités de chaque province.

Le Président Léonardo invite alors la Première ministre à exposer la position de son gouvernement au sujet de ce projet confédéral. Montée à la tribune au milieu du brouhaha persistant, Marianne déclare : "J’ai écouté attentivement M. Proximor, et je peux l’assurer que mon gouvernement n’ignore pas la question qui le préoccupe. Il sera essentiel, dans la nouvelle architecture constitutionnelle de l’Etat, que chaque province puisse se développer harmonieusement, et que la nécessaire solidarité entre elles n’entraîne pas des transferts inéquitables. Le principe de proximité est important, en effet, dès lors qu’il rapproche la gouvernance des citoyens, mais je voudrais dire aussi qu’il y a une limite au localisme : où l’arrêter en effet – pourquoi, dans cette logique, ne réglerait-on pas tous les problèmes à l’échelon municipal ? Quant aux disparités économiques entre territoires, elles existent aussi à l’intérieur de la Pavanie, comme de la Silonie : chacune comporte ses pôles de développement et ses zones déshéritées. Dans ces conditions, seule une solidarité organisée au plan national sera en mesure de répartir efficacement les charges et les ressources. Quant au principe de subsidiarité, judicieusement appliqué, il ne conduit pas à transférer systématiquement toutes les compétences vers le bas ; les grands enjeux planétaires, comme les transferts migratoires et la crise climatique notamment, demandent une régulation par le haut – les arbitrages délicats qu’ils exigent, et les moyens financiers considérables qu’ils mobilisent relèvent au minimum de l’échelon national". Marianne n’eut pas le temps de poursuivre son argumentation : un huissier, monté à la tribune, lui apporte une dépêche de la plus extrême urgence : les pluies torrentielles des derniers jours provoquent, en ce moment même, de graves inondations dans tout le pays, et le barrage du lac artificiel régulant les eaux de la capitale présente d’inquiétants signes de faiblesse – des mesures immédiates s’imposent. Marianne demande aussitôt une suspension de séance afin de réunir un cabinet de crise. Une heure plus tard, le gouvernement annonçait l’envoi des troupes de Martial sur le front des inondations, ainsi que le vote d’un budget exceptionnel en vue d’exécuter les travaux les plus urgents.

Yélovest et Carrefours

Lorsque les travaux reprirent l’après-midi, dans un calme relatif (un certain nombre de députés avaient rejoint en hâte leur circonscription sinistrée, d’autres donnaient des interviews à des journalistes, massés de plus en plus nombreux aux portes du Parlement), l’ordre du jour prévoyait l’examen de questions relatives à la démocratie économique et sociale. Le premier orateur de l’après-midi était un vieux syndicaliste, vétéran des luttes ouvrières dans les manufactures royales de Nimportou. Il se félicitait des évolutions intervenues et demandait une association plus étroite des syndicats de travailleurs aux décisions économiques, dans le cadre d’un nouveau Conseil à créer. Après qu’il eut évoqué dans le détail le catalogue des droits sociaux des travailleurs (le terme revenait régulièrement dans son discours) dont il demandait la reconnaissance dans la constitution, et alors qu’il s’apprêtait à aborder le chapitre des juridictions prud’hommales, il fut violemment pris à parti par une représentante du parti Carrefours, Mme Yélovest.

Après quelques minutes, on comprit qu’elle lui contestait le droit de parler au nom des travailleurs, que le monde avait changé depuis Karl Engels et qu’il fallait prendre en compte les réalités d’aujourd’hui. Celles-là même que visait son mouvement, qui occupait les carrefours depuis des semaines : la vie quotidienne des sans-voix, les oubliés de la politique, les laissés pour compte de l’économie – "des gens ordinaires que vous avez trahis", fit-elle à l’adresse du vieux syndicaliste, plutôt abasourdi.

"Nous qui occupons les carrefours, disait-elle, nous ne sommes ni assez pauvres pour être défendus par vos syndicats, ni assez riches pour profiter de la mondialisation. Entre les privilèges de vos affiliés, et les salaires scandaleux des patrons, nous sommes les précaires, les petits indépendants, les faux salariés – nous sommes les vulnérables, prêts à basculer, d’un moment à l’autre, pour un licenciement, le refus d’un crédit, une séparation… Vous parlez toujours des travailleurs, fit-elle encore, mais de quel travail s’agit-il, alors que nos entreprises sont délocalisées, que l’économie est financiarisée, que les tâches sont robotisées ? Vous parlez de la défense de vos "bastions industriels" dans les grandes villes, et vos collègues du parti rural parlent du combat pour le maintien de nos "riantes campagnes", nos "terroirs ancestraux", mais nous, les vulnérables des carrefours, nous ne sommes de nulle part, sinon des pavillons de banlieue. Notre réalité, c’est la désertification administrative, la fermeture des boulangeries, la pénurie des médecins de campagne. Voilà ce que vivent les gens, et cela vous ne le comprenez pas : l’angoisse du lendemain, loin des assurances sociales, l’inégalité scandaleuse des revenus, l’arrogance de ceux qui, de l’autre côté de la rue, occupent le pouvoir et parlent de s’adapter à la mondialisation. Pour nous, plus de mémoire ouvrière, plus de tradition paysanne, et pas non plus de perspective d’avenir dans un monde confisqué par des élites auto-proclamées qui nous font tous les jours la leçon. Un jour on nous reproche de ne pas nous adapter, de ne pas être assez mobile, de ne pas être assez flexible, de ne pas être assez responsable, de ne pas aller voter, de ne pas prendre le tournant numérique, de rater le train de la compétition mondiale. Le lendemain on nous reproche de ne pas être assez sobre en carbone (comment je fais quand la boulangerie la plus proche est à 25 kilomètres et que la ligne de bus a été supprimée ?), de ne pas être assez résilient, de mal manger ? Un autre jour encore on nous assène des leçons de tolérance, et on explique que le brassage des identités est le gage d’une multiculturalité heureuse. Mais qui défend notre identité à nous ? Casinus, peut-être, qui voudrait bien prendre le contrôle de notre mouvement et nous ouvre toutes grandes ses chaînes de télévision ?… ».

Léonardo profita de cette parenthèse pour faire une intervention : "ma fonction de président me contraint à une certaine neutralité, mais c’est précisément de neutralité dont je veux parler – alors permettez au vieux sage que je suis de dire quelques mots. L’intervention du camarade ouvrier, puis celle de Mme Yelovest soulèvent des questions fondamentales, tout à fait légitimes, qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens et qui posent de vrais choix de société ; ce qui m’apparaît, en vous écoutant, c’est que notre Etat moderne fait fausse route quand il prétend traiter ces questions en faisant l’impasse, au nom de la neutralité, du pluralisme et de la tolérance, sur le sens moral de ces questions : or, comment partager dignement le travail si nous ne savons pas quel est le sens du travail ?, comment défendre ou ouvrir nos identités si nous ne discutons pas du sens de ces identités ? Nous avons cru qu’en étant neutres et simplement équitables, qu’en garantissant une certaine égalité des chances à tout le monde, tout en ne discutant pas des finalités, nous en avions assez fait, et que le reste relevait des options personnelles de chacun. Mais aujourd’hui les tensions deviennent trop fortes, on ne peut plus croire que la synthèse se fera toute seule, et que la distribution qui en résultera sera nécessairement juste ; nous devons discuter du sens même que nous voulons donner à notre vie collective : quelle est la ‘vie bonne’ pour nous, quel avenir souhaitons-nous ? Nous devons aborder la dimension culturelle et morale de ces questions, et pas seulement leurs aspects économiques et pragmatiques. Quel sens ces questions ont-elles pour nous ? Ce ne sont pas des questions de principe, abstraites, mais des enjeux qui déterminent nos engagements, le sens, la dignité de nos vies. Bien entendu, les débats seront vifs, mais au moins nous nous parlerons. Car, comme l’a laissé entendre Madame Yélovest, il faut se méfier des majorités silencieuses – demain de dangereux ventriloques pourraient bien parler en leur nom".

L’arche et la tour

Ces nobles considérations ne reçurent pas beaucoup d’échos, cependant : les travées s’étaient vidées au cours des heures précédentes ; du reste, on devait bien reconnaître qu’au fil des jours, les séances du parlement ne faisaient plus vraiment recette ; ce furent d’abord les membres de Génération Y qui avaient fait défection, puis ceux (celles ?) de Balancetonmec ; les troupes de la Ligue de l’Est avaient suivi le lendemain, et aujourd’hui c’étaient les partisans de Carrefours qui désertaient. Mais maintenant c’était autre chose encore : une agitation inhabituelle parcourait l’assemblée : des conciliabules insistants, la consultation frénétique des téléphones portables, des interpellations à voix haute. Les huissiers eux-mêmes semblaient avoir perdu leur sang-froid. Que se passe-t-il donc ? Léonardo se penche vers ses adjoints ; Marianne consulte ses ministres les plus proches. "Attentats !", disent les uns, l’œil rivé à leurs tablettes : des groupes d’écoterroristes occuperaient les centrales nucléaires du pays ; d’autres parlaient de la tour de contrôle du barrage surplombant la capitale. Certains faisaient état d’un supposé ultimatum adressé à Rex par Greenator, chef des Brigades vertes, la branche armée du parti Earthfirst. D’autres au contraire partageaient d’inquiétantes rumeurs montées des confins : des hordes de réfugiés auraient submergé les garde-frontières et monteraient sur la capitale à la faveur de la confusion générée par les inondations, la tornade, et les milliers de sinistrés lancés sur les routes. Des scènes de pillage auraient été observées en plusieurs points du pays. Sur les réseaux sociaux tournaient en boucle les imprécations apocalyptiques d’Inquisitor, qui avait repris du service. Martial appelait la Première ministre sur sa ligne rouge et l’enjoignait de mettre immédiatement son gouvernement à l’abri dans son état-major de crise.

Plus grave encore : des images circulaient en provenance de la côte : les digues avaient cédé sur des dizaines de kilomètres, et déjà la vague submergeait les polders ; avec la marée montante, elle pénétrait loin à l’intérieur des terres et aurait commencé à inonder Brabo, la capitale de la Pavanie, et principal port du pays : des raffineries et de dangereuses usines chimiques venaient d’être atteintes.

… Et maintenant l’assemblée s’était vidée ; même les huissiers, les traducteurs et les services de sécurité avaient déserté. Seule une poignée de fidèles entourait encore Marianne et Léonardo. Alors que l’eau montait inexorablement le long des fenêtres, on avait rejoint les étages supérieurs ; l’éclairage s’était brusquement interrompu, signe de la submersion des centrales électriques. Seuls les téléphones portables assuraient encore la communication vers l’extérieur ; mais qui décrochait, dans ce sauf-qui-peut général ? On tentait bien de plaisanter pour tromper l’angoisse : l’un évoquait le Titanic (mais où était l’orchestre ?), l’autre l’Atlantide (c’était où exactement ?), mais le cœur n’y était pas.

Alors qu’on avait gagné le grenier du vénérable bâtiment et qu’on s’apprêtait à passer ce qui serait peut-être la dernière nuit de Nimportou, le bruit d’un vieux moteur deux-temps, couvert par un joyeux tintamarre, se fit entendre à l’extérieur. Marianne, par une lucarne, croit deviner, au travers des trombes d’eau, l’antique péniche d’habitude amarrée au bord du canal. Mais qui est-il, cet homme, qui la hèle à l’avant du bateau? Mais, oui, c’est Toumaï, le réfugié Tchadien qui campait avec les siens dans le parc voisin. Et tous ces gens autour de lui ? les réfugiés du parc chantant dans l’orage. Et ces animaux qui courent partout sous la pluie ? les pensionnaires de la ferme urbaine voisine. "Allez, embarquez !, crie Toumaï, je viens d’un pays considéré comme ‘le berceau de l’humanité’ ; cette nuit, l’histoire recommence à zéro. Bienvenue à bord du bateau arc-en-ciel".

Quand l’aube se leva sur le matin suivant, le calme était revenu ; à perte de vue s’étendait l’immensité liquide. A bord, la vie s’organisait joyeusement dans le tohu-bohu des langues et le patchwork des couleurs. Accoudée au bastingage, Marianne méditait : "où s’étaient-ils trompé ?, se demandait-elle ; ils avaient essayé pourtant d’appliquer la recette de Zeus : aidos, dikè, le respect, le sens de la justice – et le débat entre tous sur ces questions. Bien sûr, chacun était venu avec ses obsessions, ses ressentiments, ses intérêts particuliers. Mais elle avait cherché à élargir les perspectives, à faire prévaloir l’intérêt général. Ils tentaient de progresser, par essais erreurs, apprentissage collectif. Mais cela n’avait pas suffi, et il y avait urgence. Et puis, tous ces débats étaient restés abstraits, théoriques ; Léonardo avait raison, une fois encore : il aurait fallu parler du sens concret de tout cela pour les gens, leur vécu charnel, leur vie réelle. Et puis aussi changer les choses dans les pratiques, et pas seulement ajuster les idées. Elle aurait du donner la parole à ces petits groupes de terrain qui, déjà, avaient transformé leur mode de vie, qui montraient que, dès aujourd’hui, un autre monde est possible. Plutôt plus joyeux que l’ancien".

Maintenant, Toumaï était venu la rejoindre ; longtemps ils restèrent silencieux, les yeux fixés sur l’horizon, puis Marianne posa la question : "qui sommes-nous, en somme, les passagers de ce caravansérail des mers : les rescapés de l’ancien monde, ou les pionniers d’un nouveau monde, encore inconnu ?". "Vous vous posez trop de questions, répond Toumaï. Vous cherchez à mettre des mots, plutôt qu’à saisir l’instant. Vous empilez les choses, et encombrez votre vie ; vous multipliez les projets, et vous n’avez jamais le temps. Vous avez construit des tours toujours plus hautes, en croyant gagner le ciel et vous égaler aux dieux ; mais la mer vous a rattrapés, aussi hautes soient vos tours. Nous, nous sommes restés en contact avec les éléments, nous n’avons pas essayé de sauter par-dessus nos épaules ; nous avons pris le bateau, et, quand l’eau a monté, nous sommes montés avec elle, et quand elle redescendra, nous redescendrons aussi et reprendrons racine. Les animaux ont compris cela avant nous : il nous a suffi de suivre les pensionnaires de la ferme urbaine, voisine du parc que nous occupions ; ils se sont dirigés droit vers la péniche". Marianne demeurait pensive : "mais tout de même, quel échec… quel monde encore espérer ?". "Et nous, Marianne, nous les réfugiés, que pouvions-nous espérer ? Nous n’avons rien espéré quand nous avons quitté notre pays, les poches vides ; on s’est battu, c’est tout ; on a survécu. Chacun défendait ce à quoi il croyait : un tout petit bout d’espoir, à sa portée". "Mais tous ces morts, comment les oublier ?", le coupa Marianne. Toumaï sourit, prend Marianne par le bras : "Vas voir dans les coursives et les entreponts : ils sont plus nombreux que tu crois, qui avaient les yeux assez ouverts, l’esprit assez libre, pour voir passer l’arche ; ils ont tous embarqués, bien décidés à défendre leur petit bout d’espoir, et maintenant solidaires, embarqués sur le même navire. Les autres étaient morts déjà avant l’inondation, enfermés dans leur étage de la tour".

Juché sur le gaillard d’avant, Léonardo semblait méditer, perdu dans ses pensées. Si on s’était approché un peu, on aurait vu qu’il devisait avec la colombe qui, demain, s’envolera en quête du premier rameau vert…