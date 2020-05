Une opinion d'Apostolos Tsitsikostas, gouverneur de la région grecque de Macédoine Centrale et Président du comité européen des régions et d'Elio di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de la Région Wallonne et président de la délégation belge du comité européen des régions.

La pandémie de Covid-19 met actuellement gravement à l’épreuve l’Union européenne. Toutefois, elle nous rappelle également à quel point nous sommes interconnectés. La pandémie a en effet forcé tous les niveaux de gouvernance – l’UE, les gouvernements nationaux, les gouvernements régionaux, les villes et les villages – à travailler ensemble. Elle a mis en évidence la mesure dans laquelle l’Europe dépend des milliers de maires, de présidents de régions et de conseillers pour la protection des communautés. Tel est l’enseignement que nous devons tirer pour sortir de cette crise et repenser la structure actuelle de la gouvernance européenne, dans l’intérêt de notre avenir.

Il ressort en tout cas clairement que le modèle même de cette Europe bidimensionnelle, centrée sur Bruxelles et les capitales nationales, a montré ses limites et que l’UE doit changer en profondeur et reconnaître aux gouvernements locaux et régionaux un rôle de véritables partenaires, ce qu’ils sont en réalité.

Des mesures supplémentaires doivent être adoptées

En dépit des divisions existantes, l’UE a engagé des fonds de lutte contre le chômage dans une mesure sans précédent, et s’emploie à garantir des stocks européens de matériel médical et à mettre des prêts à la disposition des PME. L’Union devrait bien sûr faire davantage et adopter des mesures supplémentaires, notamment sur les plans budgétaire, fiscal, de la prévention mais aussi sur le plan de la lutte aux inégalités et de la justice sociale.

Tout particulièrement en période de crise, les citoyens veulent être et se sentir protégés. Ils souhaitent entendre leurs représentants les plus proches s’exprimer dans leur propre langue, annoncer des mesures concrètes et échanger sur des faits concrets. Les citoyens veulent savoir où et comment se procurer des masques, les entrepreneurs quand ils pourront rouvrir, les travailleurs quand ils pourront reprendre le travail et les enfants quand ils retourneront à l’école. Les patients veulent savoir ce qu’ils peuvent acheter dans les pharmacies et où trouver le service de santé le plus approprié.

Il est clair qu’un pouvoir centralisé ne peut relever tous les défis découlant d’une telle situation d’urgence. Sauver des vies et notre économie passe par le soutien à toutes les collectivités locales et régionales. La contribution des gouvernements locaux et régionaux a été, est et sera essentielle pour arrêter la pandémie, garantir des services de base et de santé, contribuer à la protection de l’emploi, soutenir les PME et préparer le terrain pour le redressement économique et social.

Un plan qui soutienne toutes les communautés

Nous avons maintenant besoin d’un plan de relance économique et social européen audacieux qui aide ceux qui sont en première ligne dans la situation critique actuelle et qui réponde aux besoins des régions, des villes et des villages dans toute l’Europe. Ce plan devra soutenir toutes les communautés. Les circonstances exceptionnelles que nous connaissons nécessitent des mesures et des ressources exceptionnelles. L’un des moyens de financer les plans de relance de l’UE, qui ont suscité tant de débats, serait d’augmenter la capacité d’investissement du budget européen. Cela permettrait de dégager des milliards d’euros supplémentaires en argent frais, et de mobiliser des milliers de milliards pour soutenir l’UE, les gouvernements nationaux, et les régions et les villes.

Cette mesure contribuerait à redynamiser la politique régionale de l’UE – la politique de cohésion – qui réduit les inégalités et renforce la résilience des régions, des villes et des villages dans toute l’Europe. Une solidarité de fait avec tous ceux qui ont été touchés par la crise s’impose. La solidarité, cela va de pair avec la responsabilité. Et nous avons besoin d’unité entre tous les niveaux de gouvernance – européen, national, régional et local – dans l’intérêt de nos citoyens.

Toutes les nouvelles mesures ainsi que le prochain budget à long terme de l’UE devront tenir compte des besoins des collectivités régionales et locales et les aider à continuer à fournir les services primaires et sociales pour leur citoyens, qui seront indispensables à la reconstruction de nos économies et à la mise en œuvre de la transition écologique et de l’innovation sociale, de sorte qu’aucun territoire ni aucune personne ne soient laissés pour compte.

Des prêts et des subventions pour aider les collectivités locales et régionales

Le fonds de redressement de l’UE doit dès lors aider à répondre aux besoins des dirigeants locaux de l’Europe. Il doit contribuer à mettre en place un mécanisme d’urgence sanitaire de l’UE et à créer un centre européen de coordination de la lutte contre les pandémies. L’Union doit proposer directement des prêts et des subventions pour aider les collectivités locales et régionales à couvrir les pertes de recettes fiscales. Elle doit aussi mettre en place un programme d’aide aux PME et élaborer un plan de soutien aux zones rurales.

La coopération en matière de réparation des dommages causés par les catastrophes n’est pas une nouveauté pour l’UE. Après tout, une communauté européenne des états a vu le jour pour nous protéger, au sortir d’une guerre, et une politique européenne s’est développée à un rythme dicté par les gouvernements. Il s’agissait d’un processus descendant.

Cette fois, la démocratie européenne peut se redresser plus rapidement en adoptant une approche ascendante. Nous devons construire des communautés résilientes dans toute l’Europe, démontrant ainsi la véritable force de la coopération européenne. Un million de responsables politiques élus au niveau régional et local dans toute l’Europe fournissent des services essentiels pour leurs concitoyens et leurs communautés. Les dirigeants régionaux et locaux sont essentiels au renouvellement de l’Union européenne.

Relancer une nouvelle Europe

70 ans après que les fondations de l’Union européenne actuelle ont été posées, les gouvernements locaux et régionaux doivent être non seulement les racines de l’Europe, mais aussi un pilier de l’Union européenne. Si cette crise n’avait pas eu lieu, nous aurions passé la journée du 9 mai, Journée de l’Europe, à débattre de l’avenir de l’UE. Au lieu de cela, nous parlons de son présent, car tous les Européens ont aujourd’hui plus que jamais besoin de l’Europe. La crise de la Covid-19 n’est pas la fin du projet européen, mais plutôt l’occasion de relancer une nouvelle Europe. Parce que nous sommes tous l’Europe.