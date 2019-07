Une opinion signée par la plupart des réalisateurs de Strip-Tease et des figures de la RTBF (1).

Nous, auteurs-réalisateurs et réalisatrices qui avons travaillé pour la collection Strip-tease, nous indignons de la nouvelle émission revendue sous le même titre par la RTBF à la société Match Point pour une diffusion sur RMC Story.

Strip-Tease a été une collection de documentaires de télévision, réalisés de manière professionnelle, qui a marqué son époque et s’inscrit dans l’histoire du cinéma direct.

Quand la télévision assumait encore l’originalité de ses programmes, nous y avons travaillé, et contribué à son succès. L’esprit en fut joyeux et iconoclaste, la réalisation exigeante et méthodique. Il en résulte une précieuse peinture de la société, plus de 800 films, beaucoup unanimement reconnus, d’autres plus controversés.

Mais prétendre réaliser des films de qualité en quatre fois moins de temps, avec un manque flagrant de moyens relève plus de l’escroquerie que de l’ambition.

Qu’un responsable de la chaine diffusant le nouveau programme soit assez stupide pour déclarer : "Il n'y a pas mode de captation plus pur : on pose la caméra et on laisse tourner" prouve à l’évidence qu’ils n’ont rien compris. Et que les copieurs ne savent même pas copier !

Et, cerise sur le gâteau, la désespérante contrefaçon du nouveau générique, vulgaire plagiat de l’original, témoigne assez de l’ambition de cet "ersatz de Strip-Tease".

Non, décidément, peut-être Strip-Tease renaîtra-t-il un jour de ses cendres, mais ni ici, ni surtout comme ça ! Que ce programme s’appelle comme il veut, mais certainement pas Strip-Tease !

(1) : Signataires : Anne-Marie AVOUAC - Peter BOECKX – Françoise CLEACH - Manolo D'ARTHUYS - Manuela DALLE – Emmanuelle DUPUIS - Philippe DUTILLEUL - Dominique FISCHBACH - André FRANCOIS - Antoine GALLIEN - Anne GALLOIS - Valérie BIERENS de HAAN - Jean-Pascal HATTU - Yves HINANT - Véronique HOUTH - Marie KA - Joachim LAFOSSE - Marco LAMENSCH - Olivier LAMOUR - Camille LANCRY - Didier LANNOY - Jean LIBON - Emmanuelle MACHTOU - Benoit MARIAGE – Aline MORCILLO – Richard OLIVIER - Mathieu ORTLIEB - Cécile PATINGRE - Laure PRADAL - Emmanuel RICHE - Antoine RODET - Françoise ROMAND - Isabelle SYLVESTRE - Farida TAHER - Luckas VANDER TAELEN - Jean-Michel VENNEMANI