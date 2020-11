Une opinion de Céline Doutrepont, sourde oraliste.

Pour cela, je voudrais partir du vécu de nombreuses personnes handicapées pour lesquelles il n’est guère aisé de trouver un lieu de célébration accessible. Une personne tétraplégique a-t-elle près de chez elle une église avec une rampe donnant sur une porte ouverte ? Les parents d’un enfant ne sachant pas rester en place très longtemps seront-ils accueillis par une communauté acceptant un enfant différent? Une personne sourde oraliste trouvera-t-elle une lieu de culte équipé d’une boucle magnétique ou de la vélotypie ? Les obstacles à l’accessibilité des lieux d’Église (et autres aussi d’ailleurs, tels que les cinémas et les centres culturels, par exemple) sont souvent sous-estimés… Pour ces personnes, c’est la norme d’être privés d’eucharistie. Et beaucoup ont abandonné l’espoir de rejoindre une communauté pour célébrer.





Or, je connais des personnes qui vivent la messe au quotidien depuis des années. Mais combien d’entre elles ont conscience que d’innombrables personnes sont privées du même sacrement, parfois à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau ? Combien de ces chrétiens assidus au culte ont pensé à ce qu’ils pourraient faire (ne fut-ce qu’une fois par mois) pour rendre une messe accessible ? Je rêve de voir des frères et des sœurs accompagner une personne en chaise roulante de son domicile jusqu’à une place décente dans l’église, fournir les écrits de ce qui se dit à une personne sourde,…

Pour des lieux de culte adaptés aux personnes handicapées

Au printemps dernier, lorsque le confinement est arrivé, tous ont été à la même enseigne : tous sans sacrement; mais tous ayant un même accès aux célébrations sur les réseaux sociaux. Mais cet accès fut éphémère. En effet, prenons pour exemple la situation inédite des personnes sourdes signantes : en France, chaque dimanche et chaque jour du triduum pascal, une messe signée était programmée ; alors qu’en temps normal (c’est-à-dire hors confinement), il faut faire des kilomètres pour avoir une eucharistie avec interprétation en langue des signes.





Puis, en juin, le culte a repris… pour tous ceux pour lequel il était accessible et compréhensible malgré les masques et les distances ! La retransmission par internet a cessé et les personnes handicapées en sont revenues à la situation d’avant le confinement. L’enjeu n’est donc plus seulement, pour les personnes handicapées, de trouver un lieu accessible malgré leur handicap. Mais il s’agit de trouver un lieu de culte qui, à la fois, leur est adapté logistiquement et soucieux de respecter les mesures sanitaires imposées par la loi ! Car les personnes handicapées font partie des personnes à risques pour lesquelles une hospitalisation est redoutable, encore plus dans les circonstances actuelles.





Ces derniers jours, la situation sanitaire impose de nouvelles restrictions : les célébrations communautaires sont à nouveau interdites à Bruxelles. Les réactions ne manquent pas du côté des chrétiens… Je voudrais les inviter à prendre ce nouveau jeûne eucharistique comme une opportunité. Ainsi, plutôt que de continuer à vaquer à ses occupations, prendre le temps - habituellement consacré au culte – pour prier et se nourrir de la Parole de Dieu, et ainsi approfondir la proximité avec le Seigneur. Et si on le peut, prendre ce temps pour soigner les relations. Cela est possible, même confinés ! Les idées ne manquent pas : téléphoner ou écrire à une personne handicapée, partager une méditation biblique par sms à une personne isolée, ... En tout état de cause, vivons ce jeûne eucharistique en solidarité avec les personnes habituellement privées d’eucharistie. Y compris en cette privation sacramentelle, trouvons Dieu en toute chose !





De plus, cette restriction sanitaire empêchant de nous réunir n’a d’autre finalité que le respect de chacun et du bien commun : ne l’oublions pas ! Que ce jeûne eucharistique nous ouvre à d’autres manières de prier. Qu’il permette à l’Église de se rendre compte que la liturgie n’est pas accessible à tous, et qu’elle devienne réellement plus accueillante à tous. Dieu sait comment nous rejoindre dans cette situation particulière. Faisons-Lui confiance. Soyons créatifs pour que le jeûne eucharistique actuel soit porteur de communion... et, surtout, qu’il ne dure pas plus longtemps pour les personnes handicapées, lors de la nouvelle reprise du culte !

Les célébrations eucharistiques publiques sont à nouveau interdites. Je perçois la tristesse, voire la révolte, des chrétiens. Certains voient cela comme une privation de liberté. Pourtant, il me semble que ce jeûne eucharistique, cette absence de célébrations, peut être un tremplin pour notre vie spirituelle et humaine. Et j’aimerais partager mon regard.