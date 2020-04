Une opinion de Martin Marinx, Simon-Pierre de Montpellier, Jean-Louis Hanff et François Beyens, au nom du Comité international des Jeunes cdH.

"Nous sommes en guerre". Le 16 mars dernier, c’est en ces termes que le Président français Emmanuel Macron annonçait que son pays allait entrer en période de confinement. Au-delà du débat qui a légitimement suivi : "sommes-nous réellement en guerre ?", le discours d’Emmanuel Macron souligne que la situation que nous vivons, face à la pandémie du coronavirus (covid-19), est grave, et qu’elle nécessite donc une "mobilisation générale", avec une série de mesures exceptionnelles que "jamais la France n’avait dû prendre en temps de paix".

Cette situation n’est bien sûr pas strictement française, elle concerne l’ensemble du globe, et singulièrement le continent européen, devenu en mars le nouvel épicentre de la pandémie. La rhétorique du Président Macron sera d’ailleurs reprise par d’autres dirigeants européens avec des nuances, les jours suivant.

Dans ce contexte de crise exceptionnelle, il nous semble important de souligner le décalage entre les mots, qui sont forts, et les actions concrètes, qui nous paraissent bien trop faibles, afin de lutter efficacement contre le coronavirus, au niveau de l’Union européenne (UE).

Qui veut la paix, (p)répare la guerre

Deux mois après que les premiers cas d’une étrange pneumonie aient été détectés en Chine, la France annonce publiquement les premières victimes du covid-19 en Europe, le 24 janvier 2020. Ensuite, tout va très vite, trop vite pour une Europe des Vingt-Sept rapidement dépassée par un virus qui n’a pas de frontières.

Un mois plus tard (!), le 28 février, l’Union européenne se réveille : l'Italie frappe à sa porte, en demandant de l’aide pour recevoir des masques de protection. La Commission européenne lance alors un premier appel d’offres pour des équipements de protection individuelle (masques, gants, lunettes, écrans de protection et combinaisons). Un processus très long dont on attend toujours les résultats.

Les réflexes économiques et financiers de la Commission européenne sont plutôt rodés. C’est donc principalement par cette voie que l’Union entend combattre la pandémie. Certaines mesures sont audacieuses (quand on connait la rigidité habituelle de la bureaucratie européenne et de certains pays européens) : la Commission autorise ses Etats-membres à s’endetter davantage et à aider ses entreprises (en dérogeant à ses règles de concurrence), et la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) dégagent des sommes importantes, pour fournir "l’effort de guerre".

Mais on ne combat pas un virus qu’avec des billets de banque. D’autant plus que les Etats-membres se montrent incapables de se mettre d’accord sur le calibre des armes budgétaires. Il est temps que l’Union européenne ne soit plus vue uniquement comme un "mister cash". L’Union ne peut avoir comme finalité le marché, sa vocation est d’être une communauté politique qui unit des peuples, au service des personnes, en incarnant une solidarité réelle qui transcende des Etats. L’UE a donc plus que jamais besoin d’un sursaut humaniste.

Des soldats envoyés au front sans armes, ni logistique, ni commandement uni

Pourtant, ce ne sont pas les instruments humanitaires qui manquent à l’UE : en effet, celle-ci dispose de nombreux outils de gestion de crise, en matière d’action humanitaire, d’aide civile et militaire, qui sont totalement sous-exploités, voire inutilisés, dans la gestion de cette crise du coronavirus, comme le souligne Nicolas Gros-Verheyde, fin observateur de la politique européenne depuis de nombreuses années. Si réellement les dirigeants européens appellent les citoyens à une "mobilisation générale", il faut qu’ils puissent mobiliser tout ce qui est politiquement mobilisable.

Bien plus que des billets, ce sont autant d’initiatives qui permettraient d’incarner sur le terrain une solidarité concrète au niveau européen. A moins que ce ne soient que des "brols", autant de moyens inventés pour soigner la conscience européenne, se donner l’illusion d’une Europe prête à affronter les catastrophes, autant de vaines promesses qui ne résisteraient pas à la désunion dans l’action, ne créant encore davantage de désillusion ? L’échec européen n’en serait alors que plus cuisant.

Comme le rappelle l’historien Vincent Delcorps, "tout le monde le sait : c’est la coopération qui a toujours mis fin aux guerres. Au niveau local, la solidarité a permis aux gens de tenir le coup ; au niveau mondial, l’alliance entre puissances a permis de rétablir la paix. Saurons-nous, une fois encore, nous en souvenir ?"

Si "nous sommes en guerre", il est sincèrement honteux que les dirigeants européens envoient leur personnel médical au front, sans un soutien (humain, matériel, logistique, stratégique et opérationnel) à la hauteur de "l’effort de guerre". Où sont les "renforts", où sont les "armes" (médicales) ? Où est l’ "économie de guerre" ? Où est la planification stratégique ? Où est la division des tâches, la répartition des efforts ?5 Où est l’alliance sacrée ? Les dirigeants européens ne peuvent pas simplement se reposer sur des initiatives citoyennes, les services essentiels, l’entrepreneuriat sociale, la philanthropie…

Plus que jamais, en temps de crise, le vieux continent a besoin de leadership, d’audace, de courage politique. Où sont les Winston Churchill et les Charles De Gaulle de la guerre ? Où sont les Robert Schuman, les Konrad Adenauer, les Alcide De Gasperi, les Paul-Henri Spaak, de l’après-guerre ? Où sont les Jacques Delors et les Herman Van Rompuy, les "horlogers des compromis impossibles" (indispensables en temps de crise) ?

Le plus dur n’est pas de gagner la guerre, c’est de gagner la paix

L’Europe s’est construite sur les ruines de l’après-guerre. L’Europe s’est approfondie au rythme des crises. L’Europe s’en sortira, mais seulement si nos leaders redonnent de la confiance en son existence, du sens à sa finalité, de l’audace dans ses réalisations. L’enjeu de la sauvegarde européenne n’est pas à prendre à la légère : selon un sondage publié le 19 mars, seuls 35% des Italiens évaluent désormais positivement le rôle joué par "Bruxelles".

Dans un mois (le 9 mai), nous fêterons les 70 ans de la ‘Déclaration Schuman’. Il suffit de se replonger dans ce texte fondateur de la construction européenne pour y trouver les recettes de la paix et de la solidarité européenne : "La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. […] L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait".

En outre, si nous faisons actuellement face à un ennemi externe (le covid-19), le vieux continent possède aussi, en son sein, ses propres démons qu’il faudra combattre après cette bataille : le néo-libéralisme, responsable de la détérioration de nos systèmes de soins de santé, de la délocalisation de notre production stratégique et de la "mondialisation de l’indifférence" ; et le nationalisme, exhausteur du repli sur soi, du rejet de l’autre et du conflit social. La bonne nouvelle, pour les résistants de notre continent, c’est que ces deux idéologies mortifères ne sont en fait que les deux faces de la même pièce. Réduire l’une revient donc à diminuer l’autre.

Le plus dur, finalement, ce n’est pas de gagner la guerre, c’est de gagner la paix.