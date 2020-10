Nous leur demandons de sanctionner la Turquie, Etat candidat à l'adhésion et partenaire au sein de l’OTAN, pour sa participation à l’agression.

Nous demandons à la Belgique, à l’Union Européenne et aux organisations de droits de l’homme de dénoncer l’utilisation de missiles interdits et les attaques contre les civils et les infrastructures civiles (missile LORA par exemple).