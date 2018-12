Une opinion de Jan Sap, directeur général de Fednot (1).













Chez Larcier paraîtra prochainement un livre intéressant qui traite de la question de savoir si la blockchain sonne le glas du notariat, notamment lors de l’acquisition d’une maison.

Les adeptes de la chaîne de blocs pensent que cette technologie prometteuse rendra le notaire superflu. La blockchain permet en effet de transférer des actifs, notamment une habitation, d’une personne à l’autre sans nécessiter l’intervention d’un intermédiaire.

L’application la plus connue est le bitcoin, une monnaie virtuelle négociée sans l’intervention d’une banque ou d’un gestionnaire central. De surcroît, les données qui sont saisies dans la chaîne de blocs ne pourront plus être modifiées par la suite sans que cela ne se remarque.

Exactitude et qualité

En termes de transaction d’achat, cela signifie que dès que les parties ont saisi le contrat d’achat dans la blockchain, plus personne ne peut remettre en cause l’identité des parties, la date et le contenu du contrat, ni le prix. Dès qu’ils ont été chargés, ces éléments cruciaux d’un contrat d’achat sont établis irréfutablement. Le notaire n’est plus nécessaire pour conférer "l’authenticité" à toutes ces données.

Mais le rôle du notaire ne s’arrête pas pour autant. Il faudra toujours quelqu’un pour contrôler l’exactitude et la qualité des données saisies. Par exemple, la chaîne de blocs ne contrôle pas si les parties sont capables juridiquement de conclure la vente. Qu’advient-il lorsque le vendeur est dément et qu’il menace de vendre son habitation nettement en deçà du prix du marché ? La technologie blockchain ne pourra pas l’en empêcher, le notaire oui, heureusement.

La chaîne de blocs ne contrôle pas non plus si le vendeur a payé ses dettes et dans quel ordre, parfois complexe, les éventuels créanciers doivent être satisfaits au moyen du produit de la vente. Actuellement, c’est le notaire qui assume cette tâche. Quant à savoir si la blockchain pourra assumer cette tâche, c’est extrêmement discutable.

Un rôle crucial

Mais il y a plus encore : le notaire ne se contente pas de conférer "l’authenticité" aux contrats. Cela fait longtemps que ce n’est plus un simple grossiste en actes. Son rôle est devenu crucial en tant que conseiller indépendant. Incontestablement lors de l’achat d’une habitation, ce qui représente pour de nombreuses personnes l’investissement le plus important de leur vie, le notaire attire l’attention sur les risques éventuels et les possibilités. Peut-être que l’acheteur doit revoir son testament suite à l’achat de l’habitation ? Ou revoir son contrat de mariage ? Et peut-être que l’acquisition de la maison implique également d’importantes conséquences fiscales ?

Il y a souvent des questions auxquelles le citoyen ne prête pas attention dans l’euphorie du moment. Mais il s’agit bel et bien de points d’attention qui requièrent une interaction personnelle avec le notaire. C’est une tâche que la technologie ne peut assumer.

Des conseils précieux

Le notaire gère par ailleurs régulièrement un "dossier juridique global" d’un client, à l’instar du médecin qui tient un "dossier médical global" de son patient. Le notaire jouit souvent d’une vue d’ensemble sur des familles entières. Ces riches "informations privilégiées" donnent lieu à des conseils précieux, des recommandations dont le citoyen est privé si la seule chose qu’il doit faire est de charger les transactions importantes dans la chaîne de blocs.

Les adeptes de la blockchain se gardent bien de le dire. Certes, la chaîne de blocs permet d’alléger à terme les travaux (de recherche) administratifs du notaire. Mais ce n’est pas une menace pour le notariat. Au contraire, cette technologie peut donner encore plus d’éclat au rôle du notaire en tant que personne de confiance indépendante.

(1) Qui soutient le réseau de 1 150 études, réunit 1 550 notaires et 8 000 collaborateurs