Une opinion de Franklin Dehousse, professeur à l'université de Liège, ancien représentant de la Belgique dans les négociations européennes, ancien juge à la Cour de justice de l'Union européenne.

Récemment, le commissaire Reynders a critiqué la Belgique (imitée par d’autres Etats membres) pour ses restrictions au passage des frontières par les personnes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette position de la Commission apparaît hélas critiquable à plusieurs égards.

Sur le plan juridique, il faut d'abord rappeler qu'aucune des libertés de circulation entre les Etats membres ne constitue dans les traités européens un principe religieux absolu. Chacune d’entre elles connaît des exceptions, et la liberté de circulation des personnes n’échappe pas à cet équilibre. Le code Schengen, qui procède du traité, prévoit lui-même trois exceptions distinctes. Naturellement, plus les menaces sont importantes, et plus les exceptions à la libre circulation se justifient. Il paraît difficile d’affirmer que la menace actuelle d’une troisième vague de la pandémie, entraînée par des variants du virus plus contagieux et plus mortels, avec une progression léthargique des vaccinations, ne constitue pas une justification majeure.

Le commissaire Reynders affirme que les mesures ne sont pas proportionnées. Cela paraît également peu crédible, dans la mesure où de nombreuses exceptions au blocage des frontières ont été prévues par la Belgique. Il ne s’agit donc nullement d’un blocage complet, bien au contraire. On ajoutera que ce freinage n’est maintenu quand tant que la menace persiste. Il ne s’agit donc pas d’une justification factice. Au contraire, la Belgique constitue un pays très menacé, de taille modeste, véritable plaque tournante des déplacements en Europe occidentale, où les mesures sanitaires ont de plus été contestées. Enfin, il faut rappeler que, sous le gouvernement Wilmès, la Belgique a réussi l’exploit d’obtenir deux fois la médaille d’or de la surmortalité dans le monde. On peut comprendre que le gouvernement De Croo n’ait pas envie d’en recevoir une troisième.

Hypocrisie

Cela montre combien la position de la Commission constitue aussi une erreur sur le plan médical. Souvent on entend dans les cercles européens que "bloquer les frontières n’a jamais contribué à freiner les pandémies". Or, c’est complètement faux. Le début de la pandémie au printemps 2020 en constitue un exemple éclatant. En Asie, on a très vite limité les voyages, et on a très vite freiné les contagions. En Europe, on ne les a pas freinés, et les contagions se sont accélérées. Les gouvernements nationaux semblent se souvenir bien mieux que la Commission de la catastrophe provoquée par les vacances de neige en Autriche. Le freinage des voyages ne constitue certes pas la seule mesure efficace, mais il est indéniablement utile tant qu’on n’aura pas atteint une large immunité.

Il est d’ailleurs bien plus nécessaire en Europe qu’en Asie. De nombreux pays asiatiques bénéficient d’une stratégie "tracer, tester, isoler" qui fonctionne bien. En revanche, dans les pays européens, elle fonctionne en général beaucoup moins. Pour cette raison, ils parviennent moins à réduire le taux de contamination et ont davantage besoin de mesures compensatoires.

Il y a de plus une grande hypocrisie à stigmatiser les Etats membres pour leur blocage des voyages aux frontières, tout en recommandant en même temps à la population de ne pas voyager. D’un côté, on reconnaît l’existence d’une menace, et de l’autre on veut interdire les mesures efficaces des Etats membres à l’éliminer. Les gouvernants sont payés – dans le cas de la Commission fort cher – pour assumer leurs responsabilités et non s’y soustraire. De plus, pourquoi les citoyens accepteraient-ils des contraintes si l’autorité européenne persiste à envoyer des messages ambigus ? La Commission contribue ainsi, de manière déplorable, à décrédibiliser des mesures qui protègent des vies – et des emplois. Face à une menace réelle, dont elle reconnaît elle-même que les voyages l’aggravent, elle devrait non freiner les Etats membres, mais bien au contraire les inciter à les freiner de façon proportionnée.

Si l'Europe était le Titanic...

Ce dérapage procède en réalité d’un présupposé très dangereux (et non dit) : la primauté de la liberté de circulation sur la protection de la santé, même en période de pandémie. Il suffit de comparer, à cet égard, la recommandation des Etats membres du 13 octobre 2020 et la communication de la Commission du 19 janvier 2021. Au fond, la Commission continue largement à gérer la plus grande pandémie depuis un siècle comme s’il s’agissait d’un nouvel épisode du marché unique. On a la nette impression que, si Reynders avait été capitaine du Titanic, le regroupement des passagers dans les chaloupes aurait aussi été interdit au nom de la liberté de mouvement.

Cela n’a rien d’une surprise. La Commission suit la même approche idéologique en matière de commerce (voir son silence sur les brevets des vaccins après une promesse générale qu’elle a oublié de mettre à exécution) ou en matière de concurrence (d’où ses carences relatives au processus de production pour les mêmes vaccins). En général, depuis ses débuts, son histoire a été jalonnée par la primauté de la libre circulation, par exemple sur la protection de l’environnement, sur la protection sociale ou sur la régulation financière (la Commission Barroso a ainsi fortement aggravé la grande crise financière de 2008 en Europe).

Cela constitue une troisième erreur, stratégique cette fois, qui hypothèque le futur. La Commission a déjà commis plusieurs fautes dans le cadre de la pandémie. D’abord, elle s’est mobilisée trop tard, alors que dès février des avertissements clairs apparaissaient dans les rapports de l’agence européenne des pandémies (Mme von der Leyen l’a d’ailleurs reconnu, avec honnêteté, par la suite). Ensuite, la Commission a commis des fautes dans la gestion des vaccins, essayant de camoufler des contrats incertains et une vision déficiente du processus de production (encore une fois, Mme von der Leyen l’a sportivement reconnu par la suite).

Reconnaître ses fautes, et après ?

Hélas, on ne peut pas gérer une crise fondamentale seulement en passant sa vie à reconnaître des fautes. Spécialement quand, en même temps, on réclame pour l’avenir un accroissement du rôle européen dans une Union européenne de la santé. Dans le passé, la Commission a souvent convaincu les Etats membres de renforcer l’Union, mais en déployant à chaque fois des preuves de compétence et d’efficacité. Dans la présente pandémie, jusqu’ici, elle prouve plutôt l’inverse. Si elle veut renforcer l’Union dans ce domaine, et conserver la confiance du public, il est grand temps que la Commission comprenne qu’on ne gère pas une politique de santé efficace simplement en défendant les libertés, et en transposant de manière poussive et arthritique la gestion d’un marché unique.