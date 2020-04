Une opinion de Guillaume de Walque et d'Ermeline Gosselin, co-fondateurs de Gosselin & de Walque, société de conseil en stratégie et communication.

“Nous sommes en guerre” tonnait Emmanuel Macron le 17 mars dernier face à la crise du coronavirus. Que l’on apprécie ou non son choix de vocabulaire, le Président français voulait souligner une mobilisation massive des pouvoirs publics contre le Covid-19.

Pourtant, il y a un terrain qui semble bel et bien délaissé par de nombreuses autorités publiques, tant au niveau européen que national. Ce sont les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie, où les fake news sur le coronavirus se multiplient. Quand certaines nient carrément l’existence du virus, vantent de faux moyens de le soigner (l’eau salée) ou de le diagnostiquer (arrêtez de respirer pendant 10 secondes), d’autres accusent les Etats-Unis ou les pays européens de tous les maux (le Covid-19 est une arme biologique venant de l’Ouest).



“Coronavirus : la pandémie, arme de désinformation massive contre l’Europe”, titrait récemment un article du Monde. Et le quotidien de donner la parole à la Commission européenne : « Nous n’allons pas répondre à des campagnes orchestrées par une contre-propagande, mais en exposant les faits, en éveillant les consciences, en tentant de détourner le public de ces sources », explique un porte-parole.

Cette réponse, qui résume à elle seule la situation actuelle, nous interpelle. Si les propos rapportés sont exacts, s’agit-il de naïveté, d’impuissance ou d’aveuglement ?

La désinformation peut tuer

Face à la gravité de la crise sanitaire, sociale et économique que nous vivons, la problématique de la désinformation peut paraître triviale. Elle ne l’est pas. Les fake news et théories complotistes en tous genres attaquent de plein fouet nos démocraties, sapent la confiance des citoyens dans nos institutions, quand elles ne promeuvent pas le repli sur soi, la haine et le rejet de l’autre. Et maintenant, comme le dénonce à juste titre Josep Borrell, le “Ministre des Affaires étrangères” de l’Union européenne, “la désinformation peut tuer”. Un nouveau rapport international établit en effet qu’une personne sur trois a vu des informations fausses sur le Covid-19. Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, ponctue: “ceci doit cesser”.

Bien sûr, de nombreux média dits traditionnels accomplissent un travail remarquable et indispensable de “fact checking”. Oui, les institutions européennes et certains Etats ont pris une série de mesures contre les fake news. Evidemment, l’Union européenne doit hausser le ton face à la Russie et la Chine, qui actionnent largement leurs armes de désinformation massive. Oui, les Google, Facebook et Twitter ont collaboré ces dernières semaines avec les autorités et la Commission européenne a raison d’exiger qu’ils intensifient la lutte contre la désinformation.

Mais cela ne suffit pas, loin de là. Lorsqu’on est en guerre, on ne peut pas se limiter au terrain défensif.

Mener une "contre-propagande"

Contrairement à ce qu’un porte-parole de la Commission affirme, il faut une “contre-propagande” digitale menée par l’Union européenne et les Etats Membres. Parce que c’est sur les réseaux sociaux, d’abord et avant tout, que prolifèrent les fake news.

Nous plaidons dans ce cadre pour un investissement massif et coordonné des institutions européennes sur les réseaux sociaux et les messageries, pour lutter, d’abord, contre la désinformation sur le Covid-19 et, ensuite, contre les attaques incessantes visant l’Union européenne et nos institutions démocratiques.

Le Parlement européen a certes diffusé depuis un an plus de 2000 publicités sur Facebook et Instagram, pour un montant total de plus de 4 millions € et les publicités de ces dernières semaines concernent le coronavirus, mais les messages ne sont malheureusement qu’en anglais. La Commission européenne et le Conseil européen, quant à eux, ont diffusé à peine quelques publicités sur Facebook et Instagram concernant le Covid-19 depuis fin mars et début avril. Ils pourraient montrer le bon exemple, débloquer en urgence des fonds et mettre en place une équipe ad hoc. Et diffuser largement des publicités, par exemple sur Facebook, Facebook Messenger, Instagram et YouTube, pour :

1) promouvoir les informations officielles liées au Covid-19,

2) démonter les principales fake news sur le sujet et

3) expliquer les mesures concrètes prises par l’Union européenne (qui sait que la Commission a débloqué 37 milliards € pour aider les services de soins de santé et les PME?).

Les conditions de la réussite de ce type de campagne? Un budget digital suffisant pour avoir un impact significatif sur la population européenne; des contenus percutants et un ton original; et une stratégie élaborée de testing et de ciblage pour maximiser l’impact.

Tous les États membres devraient en faire de même. La récente étude que nous avons menée montre la frilosité des pouvoirs publics à mener des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux pour informer et sensibiliser sur le Covid-19.

L'urgence est aussi démocratique

Si les fake news ne constituent pas un phénomène nouveau, l’explosion des réseaux sociaux et l’élection de D. Trump, qui pratique les fake news au quotidien, ont considérablement changé la donne. Ajoutez-y une diminution de la confiance dans une série d’institutions (l’Union européenne, les partis politiques et média dits traditionnels etc.), une population en perte de repères, des citoyens de plus en plus perméables à la désinformation (selon un sondage récent, 26% des Français estiment ainsi que le coronavirus a été créé intentionnellement en laboratoire). Tous les ingrédients sont réunis pour un cocktail explosif, avec un terreau fertile aux idées extrêmes et l’extrême droite en embuscade…

Certes, une contre-attaque digitale ne peut pas tout. Les fake news exploitent les faiblesses mêmes de nos institutions pour mieux semer les divisions. L’Union européenne et certains Etats n’ont pas toujours été à la hauteur - c’est un euphémisme - dans la gestion de la crise du coronavirus. Même s’il est insuffisant, le plan de relance européen de 550 milliards € constitue un pas dans la bonne direction.

L’urgence est aujourd’hui sanitaire, sociale, économique et environnementale. Mais elle est aussi démocratique. Les fake news nuisent à notre santé physique mais aussi à la santé de nos démocraties. L’Union européenne et les Etats Membres ne peuvent se contenter de se défendre, ils doivent contre-attaquer. Il est plus que temps qu’ils initient et gagnent la guerre digitale.

Titre original : "Covid-19 et fake news : il y a urgence aussi pour la santé de nos démocraties !"