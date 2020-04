Une opinion de Pascale Vandevelde, fille d'une résidente en maison de repos et de soins.

Madame la Première ministre,

Messieurs les ministres-Présidents,

Par la présente, je voudrais relayer la lettre ouverte que Bernard Yerlès vous a adressée via ces mêmes colonnes le 6 avril dernier. L’avez-vous lue ? Y avez-vous répondu ?

Il y dénonce la situation générée par le confinement dans les maisons de retraites. Ma mère, tout comme la sienne, souffre d’Alzheimer et est en maison de retraite et je vis donc la même réalité. Nous sommes extrêmement nombreux dans ce cas. Bernard Yerlès vous disait "qu’il y a fort à penser qu’un tel confinement sur la longueur est en train de faire au moins autant de dégâts, psychologiques... et physiques". On en était alors à trois semaines de confinement. Durant les deux semaines qui viennent de passer, la situation dans les maisons de retraites s’est fortement dégradée : malades Covid et autres du côté des patients, malades Covid et autres, plus épuisement physique et psychologique du côté du personnel.

Le 17 mars, nous, familles des résidents avions été informés des raisons de l’interdiction de visites : il fallait éviter la propagation car la contamination d’une résidence entraînerait la surcharge des hôpitaux. Cet argument massue qui m’avait convaincue et m’avait fait entrer dans le rang de ceux qui acceptent les règles n’est plus d’actualité. Dans la maison de retraite de ma mère, personne, finalement, n’encombrera les hôpitaux. Après l’âge de 70 ans, on n’y va juste pas à l’hôpital. On reste où on est. On attend. La situation est insoutenable. Il n’y a plus de visites, mesures gouvernementales obligent et il n’y a presque plus de contacts non plus. Les soignants n’ont plus le temps d’apporter le téléphone à ma mère. Ils n’ont plus le temps de l’amener devant la fenêtre pour qu’on se voie quand on se parle. C’est cruel pour tout le monde : résidents, familles et soignants. Les soignants sont devenus gardiens. Ils n’en avaient certainement pas vocation et ils souffrent. Nous souffrons.

Bernard Yerlès soulignait il y a deux semaines l’urgence de trouver une solution. L’urgence est devenue majeure. Le rôle qui m’a été assigné par les mesures de confinement est "de rester chez moi", ce qui signifie pour moi de vivre au jour le jour, dans la réalité, la "chronique d’une mort annoncée". Je tiens à vous dire que le confinement et ses modalités iniques ne se fait plus en mon nom.