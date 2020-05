Une opinion de Jaume Duch Guillot, porte-parole du Parlement européen et Directeur général pour la Communication.

La contribution récemment proposée par Guillaume de Walque et Ermeline Gosselin évoque avec justesse les réelles préoccupations que suscitent les informations fabriquées ou biaisées pour la santé des Européens et pour nos systèmes démocratiques.

Le Parlement européen partage ces inquiétudes et fait de la lutte contre la désinformation une priorité. Ce sujet est clé pour les députés qui se sont engagés au travers d'un soutien budgétaire et politique aux organes spécialisées au sein des institutions de l’UE. Des équipes de spécialistes expérimentés sont en place depuis 2018 et ce travail inclus le suivi de la désinformation liée au Covid-19.

Oui mais comment répondre ?

Les recherches montrent que la réponse à ces campagnes passe par une information correcte et non une réfutation systématique de ces fake news. Des médias forts et indépendants jouent ici un rôle essentiel. Face au coronavirus, le Parlement porte à l’attention des médias et de nos concitoyens la réponse massive de l'UE à la pandémie et à l’identification et dénonciation des tromperies que nous rencontrons tous sur le web. L’Institution propose des exemples de mesures européennes concrètes, relaie les actions de solidarité européenne et les informations civiques importantes pour la santé et la sécurité des citoyens. Ces communications sont relayées dans les différentes langues de l’UE sur un large éventail de médias sociaux tout en veillant à proposer une information factuelle et claire sur les réponses coordonnées à la situation sanitaire mais aussi sociale et économique.

Sur le plan politique, les députés européens sont très présents : la résolution adoptée le 17 avril souligne que la désinformation est en effet un problème majeur de santé publique et réclame la création d’une source d’information européenne afin que tous les citoyens disposent d’informations précises et vérifiées. Avec la Commission, le Parlement fait aussi pression sur les plateformes en ligne pour promouvoir une information factuelle.

Chacun peut jouer un rôle

La lutte contre la désinformation nécessite une approche globale de la part de notre société et tout le monde peut jouer un rôle. Tout comme nous respectons la distance sociale, un effort pour partager des informations correctes avec nos proches et signaler celles qui sont mensongères à la plateforme qui les héberge limite leur portée et leur impact.

Réagir face à la crise, ensemble

Ceci étant dit, l’Union Européenne ne peut pas tout faire et la situation actuelle ne vient que renforcer le débat existant sur l’état de la construction européenne, sur ses compétences et, surtout, sur la manière d’affronter ensemble les défis que l’on ne peut toujours prévoir.

Si nous voulons une Europe plus forte face à ces problèmes communs, nous devons donner à l'UE les pouvoirs et les moyens de prendre des décisions dans les domaines concernés.