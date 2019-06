Une opinion de Jean-Yves Kitantou (CDH), attaché politique auprès de la ministre Fremault.

Plusieurs rapports et études de l’OCDE, d’ONU-Habitat ou de la Banque mondiale prouvent que de nos jours, les villes qui connaissent la plus grande croissance économique à l’instar de New York ou Londres sont des villes multiculturelles sous tous les aspects du quotidien. Que ce soit dans le domaine politique, économique ou social, elles sont inclusives. Bruxelles en tant que capitale de l’Europe, ville avec le plus grand nombre de diplomates et d’institutions diverses, a vocation à être une métropole de l’Europe. En ce sens, son caractère cosmopolite devrait être un réel atout. Devrait, parce que dans les faits ce n’est pas le cas. Avec un écart dans le taux d’emploi entre les personnes d'origine belge et celle étrangère (hors UE) de presque 30% selon des chiffres d’Unia et du SPF Emploi datant de 2017, le compte n’y est pas pour le moment.

Or, la croissance économique dont bénéficient les métropoles est due au fait que les travailleurs de ces grandes villes sont plus productifs et ont des salaires plus élevés. Ce qui en retour influe positivement sur le prestige des villes. Mais avec une partie de sa population pas à même de pleinement contribuer d’un point de vue économique à la société -car inemployée-, c’est une dualisation complète de la vie qui guette à long terme Bruxelles.

La panacée à ce problème devient notre capacité a pleinement garantir une place à certaines couches de notre société: Celles allochtones. Tendre vers un modèle réellement inclusif devient par conséquent un enjeu crucial pour notre société car il en va de son développement.

Hélas, en l’état actuel des choses, ce qui ressort est une incapacité chronique à le faire. Il y’a deux ans une étude de la fondation Roi Baudouin (réalisée par un consortium d’universités), montrait que "le taux de chômage des Afro-descendant.e.s est quatre fois supérieur à la moyenne belge, alors que 60% d'entre eux sont diplômés de l'enseignement supérieur", révélait l'agence Belga. D’autres recherches telles que celle d’Okkerse et Termotte de 2004 estimaient à 60% les chances de se retrouver au chômage avec un diplôme du supérieur pour les personnes d’origines marocaines et turques.

Si l'on ne fait rien, la percée de l'extrême-droite aura des conséquences

Ces études confirment cette réalité bien connue par les Bruxellois d’origines étrangères et vivant dans les quartiers populaires. Si plusieurs facteurs sous-tendent ces chiffres, ce serait faire preuve de cécité que de ne pas voir que l’une des raisons principales de cette disparité est une discrimination à l’œuvre sur le marché de l’emploi. Cette réalité est d’autant plus importante à souligner lorsque l’on voit la percée de l’extrême-droite en Flandres, cette modification du paysage politique risque d’accentuer ce sentiment xénophobe qu’il faut combattre car il est un non-sens. Nous n’apaiserons pas la société en créant des frontières entre nos citoyens, ceci est une réelle conviction.

En ne s’attaquant pas de front à ces discriminations à l’embauche, on se prive potentiellement du pouvoir d’achat et de tous les bénéfices économiques que cette population peut apporter. C’est donc à la fois un non-sens économique et social.

Dans la lignée des modèles d’intégration théorisés par les sociologues Castles, Koopmans ou Statham, il faut que notre société arrive à avant toute chose accepter son pluralisme culturel et surtout à l’exploiter. Et à ensuite arriver à transformer ce pluralisme culturel en monisme sociétal où nous verrions les différences culturelles, d’origines ou de confessions comme des compléments au développement de notre société car celle-ci est en perpétuelle évolution.

Je parle de mono culture ou mono société parce que l’on ne peut demander à des gens appartenant à une société pour la deuxième ou troisième génération de s’y intégrer. C’est un non-sens ! Ils sont partie intégrante de cette société dont le visage évolue car une société qui n’évolue pas est appelée à disparaitre, il n’y’a rien de plus immuable que le changement.

Il en va de l’essor et de la renommée de Bruxelles comme moteur de l’Europe et métropole mondiale. Elle doit pouvoir faire de son caractère cosmopolite un réel atout comme d’autres villes multiculturelles car la diversité métropolitaine n’apporte pas seulement une vitalité culturelle, mais aussi économique, politique ou sociale.

Or afin que profit puisse être tiré de cette vitalité économique, il faudrait que des moyens de subsistance propres soient à disposition de certaines populations. Le meilleur moyen existant de réaliser un tel dessein reste la capacité d’avoir un emploi et de répondre à la grande demande de main d’œuvre qui existe. Mais avec de telles disparités face au chômage, cela empêche à long terme une incorporation pleine dans le tissu social ou politique. Ce qui doit fédérer tous citoyens c'est le projet de société commun et le sentiment d'appartenir à un ensemble dans lequel chacun apporte sa contribution.