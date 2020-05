Une opinion de Jean-Jacques Houben, professeur honoraire de Chirurgie digestive.

Sur la base d’avis qualifiés en virologie, immunité et épidémiologie, les gouvernements européens ont pris des décisions drastiques et contraignantes pour éviter le collapsus de nos soins hospitaliers. Nous avons tous cautionné et encouragé ces mesures. Tant que nous ne disposons ni de traitement efficace ni de vaccination ni même de dépistage, il faut limiter la contagiosité.

Choisir, en urgence, la protection par rapport à l’attentisme immunitaire spontané est l’attitude la plus "humaine". Sans réserve stratégique et surtout sans expérience dans un contexte d’appauvrissement sans précédent de nos structures hospitalières, nos gouvernants ont choisi le confinement du pays, faute de pouvoir fournir des lits, des respirateurs et les protections au personnel soignant et à la population.

Après deux mois de crise sanitaire, nous accusons une mortalité indéniablement substantielle mais nous nous consolons en pensant que cela pourrait être pire. Nous attendons donc maintenant l’éducation responsable de la population, les masques, les désinfectants, les aménagements scolaires indispensables, et, on l’espère, une immunisation collective ou vaccinale qui permettra à l’être humain de plomber ce coronavirus définitivement.

Le danger pour les patients obèses

Depuis plusieurs jours nous voyons les lits de soins intensifs se libérer, les unités Covid-19 se vider. Depuis huit semaines, les blocs opératoires n’accueillent plus que les "urgences", les cas oncologiques qui avaient été dépistés. Depuis deux mois, et pour combien de temps encore, nous ne soignons plus la cataracte, la coxarthose, l’endométriose, les hernies.

Bien entendu, ces pathologies peuvent "attendre". En tout cas pour ceux qui n’en sont pas atteints ! Mais venons-en au dépistage, aux bilans pour épilepsie, diabète, hypertension. Qu’en est-il de la chirurgie métabolique (bariatrique) qui est le seul traitement reconnu par l’Organisation Mondiale de la santé pour enrayer le fléau de l’obésité morbide ?

Si pendant des mois, les programmes multidisciplinaires de chirurgie digestive restent fermés, quelles seront les conséquences ?

Tout d’abord les milliers de patients qui se voient diagnostiqués un diabète, une hypertension, un syndrome d’apnées du sommeil, …restent confinés sans traitement adéquat. Ensuite, il est établi par notre expérience quotidienne que non seulement le confinement aggrave le surpoids mais que les patients déjà suivis décrochent des objectifs de santé fixés.



Cela vaut pour d'autres pathologies Le raisonnement vaut pour d’autres pathologies évolutives qui peuvent se compliquer et aussi exposer le patient à une sérieuse perte de chance : la lithiase biliaire, la diverticulose compliquée, les sténoses digestives, les hernies, les éventrations, etc. aggravent la morbidité si le traitement chirurgical n’est pas appliqué dans un délai "raisonnable". Il suffit de contempler les critères d’exclusions et les surprimes des assurances. Chaque spécialiste défend l’intérêt de ses patients (psychiatres, intensivistes, pédiatres, …). Il est de la responsabilité sanitaire du chirurgien métabolique de défendre l’intérêt et la santé de ses patients. Et la pandémie n’est, en rien, une opportunité de remettre en question les bénéfices d’une chirurgie bariatrique dans les domaines aussi critiques que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les apnées du sommeil, le cancer et surtout l’immunité pour ne citer qu’elles. Alors, dans quelques semaines, mois ou années, les 62 millions d’Européens obèses attendront toujours leur immunisation spontanée ou provoquée, ou pire, ils rempliront les lits de soins intensifs heureusement rééquipés.

Pire, il est établi par les cliniciens, les physiologistes et les chercheurs que l’obésité accroit le portage et la contamination. Pour les épidémies virales, les auteurs proposent de doubler les périodes de confinement des obèses. L’obésité aggrave la maladie du Covid-19 et déclenche une réponse immunitaire inadéquate qui accroit la mortalité et le caractère mutagène des virus. On sait que la réponse immunitaire est insuffisante chez l’obèse pour les vaccinations conventionnelles. Et cette déficience immunitaire s’appliquera très certainement au Covid-19 comme aux autres.