Une opinion partagée par plusieurs universitaires et médecins, signée par Elie Cogan, Bernard le Polain de Waroux, Jean Christophe Goffard, Philippe Baele, Paul Demunck, Guy Bernard Cadière, Jean-François Denef et Denis Mukwege.

La coopération avec les pays en voie de développement constitue une des missions de nos Universités, en particulier dans les domaines de la médecine et de la santé publique.

Des conventions ont ainsi pu s’établir entre facultés de médecine de nos Universités et les pays partenaires en particulier sur le continent africain pour contribuer au renforcement des systèmes de santé locaux. Les actions visant à contribuer à la formation des médecins des pays partenaires dans toutes les spécialités médicales est apparu comme un élément déterminant pour renforcer les soins de santé.

Ces médecins, titulaires d’un diplôme délivré par un pays tiers non-membre de l’Union européenne, ne peuvent se former à la médecine en Belgique que sous la responsabilité d’un maître de stage agréé par le ministère de la santé, après une procédure définie par la loi (1).

C’est ainsi que depuis près de 20 ans, des spécialistes en cours de formation dans les facultés de médecine de pays non européens ont l’opportunité de bénéficier de bourses universitaires leur permettant de réaliser une ou deux années de formation dans nos hôpitaux. A l’issue de cette formation, ils retournent dans leur pays d’origine et soignent avec succès des maladies redoutables comme le choléra, la malaria maligne, le SIDA, Ebola mais aussi les maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension avec leurs nombreuses complications cardiovasculaires, les dénutritions des enfants, etc. Ils importent les techniques nouvelles qu’ils ont acquises dans les domaines de l’anesthésiologie, de la chirurgie laparoscopique, de l’orthopédie, de la gynécologie avec, notamment, les aspects de chirurgie réparatrice pour les femmes victimes de violences sexuelles, etc. Nombre d’entre eux occupent actuellement des postes à responsabilité dans le domaine de la santé ou de l’enseignement dans leur pays, démontrant la qualité de l'école de médecine belge, contribuant à l’émancipation de leur pays mais aussi à la réputation du nôtre.

Malheureusement notre souci de coopération et de solidarité qui fait partie de notre responsabilité sociétale n’est pas partagé par tous les responsables politiques de notre pays qui continuent d'ignorer les concepts de santé globale qui lient tous les habitants de cette planète et que la pandémie actuelle vient cruellement illustrer. Alors que la formation de ces médecins s’intègre harmonieusement avec celle de nos étudiants, une décision politique inique a déjà conduit , l’année passée, à limiter l’octroi d’autorisation temporaire de pratique à ces médecins non européens prétextant, à tort, que l’octroi de ces bourses entraient en concurrence avec les places de stage pour nos propres étudiants.

La pandémie à laquelle nous sommes confrontés est actuellement utilisée comme prétexte à une proposition de loi visant à empêcher les boursiers sélectionnés à débuter leur formation lors de l’année académique prochaine. Ces médecins sélectionnés par une commission académique des facultés partenaires pour leurs capacités intellectuelles , humaines et d’adaptation à un environnement nouveau, seraient, selon le projet de loi, incapables de respecter des consignes d’hygiène élémentaire et seraient suspects de pouvoir propager l’infection par le COVID. Selon Mr Robby De Caluwé (parlementaire à l’initiative du projet), leur venue serait de nature à entraîner « une surpopulation » dans nos hôpitaux …..alors que les médecins boursiers représentent moins de 1% de l’ensemble des candidats spécialistes en formation !

Les boursiers actuellement en stage dans nos hôpitaux ont tous contribué de manière remarquable à prendre en charge les patients hospitalisés atteints de COVID-19. Ils étaient là, sur le terrain au sein d’équipes de soignants de première ligne pour participer activement aux soins. Nos maîtres de stage nous ont témoigné leur désapprobation par rapport à ce projet de loi car la formation que les boursiers vont acquérir dans le contexte de cette épidémie en Belgique constituera une expertise de qualité qu’il pourront valoriser au retour dans leur pays.

Nos partenaires du Sud soulignent l’importance de maintenir la formation de leur jeunes médecins tellement importante pour l’avenir de leur pays et ceci indépendamment de la lutte contre le COVID.

L’argument visant à interrompre les études à l’étranger des boursiers au motif d’aller servir contre le coronavirus dans leur pays n’est pas partagé par nos partenaires africains : à leur yeux comme aux nôtres, la priorité pour l’avenir sanitaire du continent africain reste la qualité de la formation des jeunes médecins.

Nous demandons donc solennellement aux parlementaires de ne pas approuver ce projet de loi. Notre demande est non seulement soutenue par nos maîtres de stage, par les boursiers actuellement en stage, par les collègues académiques des universités du Sud mais aussi par un nombre important de scientifiques de renom des pays partenaires en particulier d’Afrique comme de la République Démocratique du Congo, du Bénin, du Cameroun, du Sénégal ou du Burkina Faso.

La pandémie COVID-19 ne peut constituer un alibi pour freiner la coopération médicale.

Signataires

Elie Cogan (Professeur Emérite, ULB), Bernard le Polain de Waroux (Professeur Émérite UCL), Jean Christophe Goffard (Professeur de Médecine Interne, ULB), Philippe Baele (Professeur Emérite, UCL), Paul Demunck (Médecin généraliste, Expert en santé publique et coopération internationale en santé), Guy Bernard Cadière (Professeur de Chirurgie, ULB), Jean-François Denef (Professeur Emérite, UCL), Denis Mukwege (Prix Nobel de la Paix)

(1) Article 146 de la Loi du 22 avril 2019 "Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé"