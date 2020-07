Le confinement imposé à l’ensemble de la population, rendu nécessaire pour contrecarrer la propagation fulgurante du coronavirus, n’a pas eu le même impact ni les mêmes conséquences pour tous.

Une opinion de Marc De Koker et Philippon Toussaint(*), coprésidents du conseil de prévention de l'arrondissement de Bruxelles.

Le confinement n’a pas réellement provoqué ou révélé de nouvelles difficultés sociales pour les jeunes et les familles, mais a par contre exacerbé, voire fait exploser celles qui étaient déjà constatées parfois depuis fort longtemps. Ceci s’est révélé partout dans la capitale, et sans doute de façon plus préoccupante dans les quartiers populaires.

La peur a impacté lourdement nombre de familles, et ceci dans des champs multiples.

Peur du virus, évidemment, mais pas seulement pour des raisons de santé : la crainte de perdre un emploi en cas de maladie avérée au sein de la cellule familiale était bien réelle.

Peurs raisonnées et irraisonnées

Peur des conséquences de la promiscuité forcée pour des familles défavorisées, contraignant souvent un grand nombre de personnes à cohabiter vingt-quatre heures sur vingt-quatre à l’intérieur de logements exigus et dépourvus de confort . Si certaines ont réussi à resserrer leurs liens internes, d’autres, nombreuses, ont vécu de fortes tensions. Les familles monoparentales (le plus souvent des mères seules), déjà structurellement plus fragiles, ont été particulièrement impactées. La fermeture des écoles et crèches s’est montrée ici lourde de conséquences, et l’impossibilité de mener pour beaucoup la moindre activité rémunératrice a été pour ces parents isolés une source d’angoisse permanente. Les services mandatés ont dû constater que les violences intrafamiliales, en ce qui concerne les familles déjà suivies, ont augmenté en fréquence et en intensité. Les membres du parquet jeunesse et du Service d’Aide à la Jeunesse ont relevé depuis la mi-avril une augmentation significative de ces dernières.

Peurs irraisonnées, générées par une communication officielle jugée incompréhensible et dénuée de clarté, aux injonctions contradictoires et aux consignes de sécurité impossibles à respecter puisque ne tenant que très peu compte du contexte social. Ceci a poussé la population vers des sources "d’informations" fantaisistes et dangereuses, disponibles à foison sur les réseaux sociaux. De nombreuses familles ont eu le sentiment d’avoir été abandonnées par les pouvoirs publics.

Peur de "l’autre". La crainte de l’altérité, déjà bien présente dans nos quartiers et génératrice d’un repli communautaire difficile à vaincre, se mue maintenant pour certains en frayeur face à tous ceux qui ne font pas partie de la bulle familiale restreinte.

Peur de la police enfin : pour échapper à une situation vécue par beaucoup comme anxiogène et poussés par le besoin impérieux d’entretenir des liens sociaux, des adolescents n’ont eu bien souvent d’autre recours que d’investir l’espace public. Des amendes importantes ont alourdi encore la charge pesant sur les familles et accru d’autant les tensions internes.

Perte de confiance de la jeune génération

Il est impossible de quantifier les dérives policières survenues pendant cette période, mais il serait difficile de les nier, tant les témoignages les signalant sont nombreux. Elles semblent directement corrélées au niveau socioéconomique des victimes. A Bruxelles, septante et un pour cent des abus allégués ont eu lieu dans le croissant pauvre (étude menée par la Ligue des Droits Humains : Abus policiers dans le cadre du confinement : le rapport de Police Watch ). Ces tensions opposant jeunes et forces de l’ordre ne sont pas nouvelles, et il faut hélas constater que les tentatives de dialogues se sont le plus souvent soldées par des échecs.

A la fois utile et abusive, menaçante et rassurante, la police est perçue de manière ambigüe et contrastée. Cette forme de schizophrénie structurelle complique d’autant le travail des acteurs sociaux. Ceci n’est évidemment pas sans amplifier une fois de plus la perte de confiance dans la société observée au sein de la jeune génération.

Se focaliser sur de gros événements violents médiatisés serait une erreur. Le contrôle au faciès est malheureusement trop souvent une réalité, et concerne parfois quotidiennement les jeunes dès leur plus jeune âge. Ceci induit le développement d’attitudes provocantes dans le chef de ceux-ci. Sans nier leur part de responsabilité, force est d’observer que l’adolescent ou jeune adulte est souvent perçu comme un délinquant potentiel. Ces contrôles abusifs posent de nombreuses questions. La xénophobie joue à l’évidence ici un rôle moteur. Il semble difficile pour nos forces de l’ordre d’intégrer une forme d’occupation de l’espace public qui dépasserait le simple déplacement d’un point à un autre avec un but précis, mais qui serait plutôt vécue comme l’investissement d’un lieu de socialisation. Cette absence de traduction culturelle génère des tensions qui peuvent facilement se muer en explosions irraisonnées.

Liens scolaires devenus inexistants

Les relations pour le moins problématiques entre de nombreux jeunes et l’école se sont distendues pour beaucoup jusqu’à devenir inexistantes. Certains établissements ont perdu le contact avec la quasi-entièreté de leurs élèves. En "congé" scolaire depuis plus de trois mois, et à l’aube de deux mois supplémentaires, nombreux sont ceux pour qui la scolarité ne sera plus en septembre qu’un lointain souvenir nébuleux. Beaucoup d’établissements n’ont pas réussi à mettre en place une activité suivie via les technologies numériques. Certains l’avouent, d’autres non.

À la décharge de ces derniers, situés la plupart du temps dans les quartiers les moins favorisés, la fracture numérique a rendu impossible tout travail à distance. Cette fracture s’est matérialisée de deux manières. La première, évidente, concerne l’accès à la technologie : ordinateur performant, imprimante, connexion fiable et rapide, webcam, logiciels adéquats. La seconde, plus préoccupante, relève de la capacité à utiliser l’outil. La plupart des adolescents concernés utilisent la technologie soit de manière ludique, soit comme outil de communication et de socialisation. En aucun cas comme outil de travail ou de formation. La barrière de la maîtrise de la langue et plus singulièrement encore de la chose écrite est ici particulièrement handicapante pour nombre de ces jeunes qui fleurtent parfois et malheureusement de plus en plus souvent avec l’illettrisme.

Il est cependant des étudiants qui se sont littéralement retrouvés submergés de travaux à remettre. Mais s’il y avait un ordinateur à la maison, il était souvent unique, et à partager avec toute une famille. S’il y avait une imprimante, denrée plus rare, encore fallait-il disposer d’encre et de feuilles. De beaucoup d’encre et de feuilles. Ce qui représentait un coût non négligeable. Il fallait aussi un espace où travailler. De préférence au calme. Dans un appartement à la taille réduite et souvent surpeuplé, la tâche était pour le moins difficile. Beaucoup de parents ont été confrontés aux difficultés rencontrées par leurs enfants sans pouvoir leur apporter la moindre aide efficace. Ils se sont ainsi sentis disqualifiés, prenant quelques fois seulement la mesure des exigences scolaires.

Les "disparus des radars"

Une peur s’installe encore une fois. Celle nourrie par des parents concernant l’avenir de leurs enfants.

Les inégalités intrinsèques à notre système éducatif ainsi que le décalage entre ce dernier et la culture familiale ont été particulièrement visibles tout au long du confinement. A la rentrée prochaine, nombre de jeunes risquent de s’enliser dans un décrochage dont ils auront du mal à s’extirper.

Que penser de cette fin d’année scolaire ? En l’absence d’évaluations, les conseils de classe sont souverains. Pour les élèves n’ayant pas de difficultés particulières, c’est un soulagement. Mais pour les autres, comment ne pas imaginer une incertitude quant à leurs réelles aptitudes à suivre l’année prochaine, ou le développement d’un sentiment d’injustice face à un arbitraire pour ceux qui auront été recalés ?

Un dernier point à relever est l’angoissante et réelle perte de revenus pour les nombreux étudiants du supérieur qui finançaient leurs études grâce à un job d’étudiant. Pour bon nombre d’entre eux, cette situation subie a pu avoir pour conséquence l’abandon pur et simple de leurs projets d’études.

Les Centres Publics d’Action Sociale ont fait preuve de souplesse dans les modalités d’obtention du Revenu d’Intégration Sociale. Des solutions ont pu être trouvées au cas par cas, mais on compte encore beaucoup "d’oubliés". Plusieurs services AMO ont observé une augmentation de la prostitution, tous sexes confondus, ainsi qu’un accroissement de jeunes adultes ne disposant plus de logement et vivant des épisodes à la rue. Le public considéré comme le plus fragilisé il y a quelques mois déjà a disparu des radars des services d’aide.

Tous ces constats sont loin d’être exhaustifs, et chaque jour nous apporte son lot de nouvelles situations génératrices de souffrances. Des mécanismes d’entraide ont été nombreux à se mettre en place ces derniers mois, à l’initiative de petites associations ou même de particuliers. Leur nécessité témoigne de la dégradation des conditions de vie, de la paupérisation grandissante des familles les plus précaires et in fine de la désaffiliation d’une part importante de la jeunesse. La crise sanitaire a servi de révélateur. Elle a mis en évidence des réalités que nombre d’entre nous tentent de rendre visibles depuis de années déjà. Les problèmes sont structurels, et c’est à nos décideurs politiques de les prendre à bras le corps.

* Le contenu de ce texte est le fruit d’un travail impliquant, de manière intersectorielle, les membres du conseil de prévention de l’arrondissement de Bruxelles.