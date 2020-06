La RTBF a assisté au déboulonnage d'une statue de Léopold II: des journalistes peuvent-ils filmer des actes de vandalisme? © BELGA OpinionsVidéo Louise Vanderkelen

Des journalistes de la RTBF ont filmé dans la nuit de jeudi à vendredi les personnes qui ont déboulonné et vandalisé un buste de Léopold II à Auderghem avant d’en diffuser les images vendredi au JT de 13 h et sur leur site. Ces journalistes étaient prévenus. Laisser l’action se mener et la filmer, est-ce prendre parti, être complice ?