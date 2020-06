Une opinion de Manuela Cadelli, juge (ancienne présidente de l'Association syndicale des magistrats).

Les services rendus par l’intelligence artificielle doivent être arbitrés. Parce que leur expansion repose sur un contexte de déshumanisation gestionnaire. Parce que la partie non chiffrable du réel - l’humanité ou l’éthique - est éclipsée.

La société civile a montré une attention aiguisée face au risque d’atteintes aux libertés présenté par le tracing. S’en réjouir ne dispense pas d’apercevoir que cette vigilance doit être étendue à l’ensemble des questions liées à l’intelligence artificielle (IA), à la fois dans nos vies privée et publique.

Pour prendre la mesure du danger, il faut d’abord rappeler que l’IA ne peut être abstraite du contexte néolibéral de gouvernance par les nombres dans lequel elle prospère, pour confronter ensuite son ADN à notre humanité et à nos principes démocratiques.

Les data, nouvel Eldorado

Quant au contexte, précisons que son expansion relève avant tout de la logique des marchés, animés par des investisseurs impatients et un autoritarisme financier, pour lesquels cette crise présente un double effet d’aubaine : la possibilité à la fois d’étendre le champ exploitable des data, ce nouvel Eldorado, et de réduire drastiquement le coût du travail par sa robotisation. Marchés qui eux-mêmes s’inscrivent dans une séquence historique qui a vu l’ensemble des décideurs politiques et économiques faire généralement primer la rationalité gestionnaire sur toute considération humaniste. Y compris après la crise de 2008 qui en avait pourtant montré le nihilisme antipolitique et la cruelle inefficacité.

Pas de retour en arrière

Grâce au new public management, la logique s’est imposée dans les communs comme la santé, l’université et la justice. Les indicateurs chiffrés y ont concurrencé les impératifs politiques inhérents à leur mission de service public. Or, Benoît Frydman l’a montré (Benoît Frydman, "Prendre les standards et les indicateurs au sérieux", in "Gouverner par les standards et les indicateurs, de Hume au rankings", Bruylant, 2014), les indicateurs ne reflètent pas le réel d’une structure publique ou d’une entreprise, ils le programment littéralement, et cela au mépris des normes qui s’y imposaient formellement pour l’instituer. Par le biais du benchmarking et du ranking, l’indicateur induit en outre mécaniquement la mise en concurrence de tous contre tous, professionnels et usagers, avec pour conséquence une forme caractérisée de darwinisme social et d’impossibilité du collectif.

Ce n’est pas un hasard si l’IA et le néolibéralisme ont progressé idéologiquement, grâce aux mêmes dogmes : la performance et la fluidité, la responsabilisation et l’optimisation des "ressources" matérielles ou humaines. Et que les concepts de modernité ou de progrès ont été systématiquement convoqués sous couvert de nécessité historique pour renforcer la pénétration de l’injonction managériale mais aussi de l’injonction au tout numérique, a fortiori en période de crise budgétaire, sécuritaire ou sanitaire. Il n’y a pas d’alternative, ni de retour en arrière.

Les services rendus par l’IA ne peuvent pas être analysés en dehors de ce contexte d’expansion de la déshumanisation gestionnaire. Ils doivent donc être sévèrement arbitrés.

Analphabètes numériques

La question de son ADN ne fait pas discussion car les algorithmes qui la structurent ne sont rien moins que l’écriture chiffrée du réel questionné par l’utilisateur. Écriture globalisante, sorte de nouvelle matrice anthropologique, face à laquelle Jean Lassègue et Antoine Garapon notent que la plupart d’entre nous sont des analphabètes, ce qui présente en soi une difficulté démocratique quand les interactions sociales sont principalement médiatisées par le numérique ( "Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique", PUF, 2018). Et alors qu’aucune politique publique d’éducation des masses n’a jusqu’ici été véritablement pensée.

Quel type de réel est figuré par l’IA ? C’est un réel exclusivement chiffrable qui est recueilli, déduit d’un agglomérat des données sélectionnées pour être proposées et mises en lumière à un moment précis, sur un écran.

La fin de la politique et du droit ?

Deux dangers majeurs se signalent ici, au-delà du manque de neutralité des algorithmes déduit de leur programmation par des entités poursuivant un objectif commercial et/ou sécuritaire. D’abord l’IA livre le réel tel qu’il est et non tel qu’il doit être, ce qui pose la question de son application en justice ou en politique. Car toute norme, judiciaire ou législative, est fondée sur un processus dialectique, une disputatio, soit la confrontation ou la négociation de différents argumentaires qui doit produire à terme un récit, ou la narration de ce qui doit ou devra être, agréée par un collectif et au nom d’un bien, le plus commun possible. La question posée alors par la philosophe Antoinette Rouvroy est de savoir si l’IA ne signe pas simplement la fin de la politique et du droit.

L’humain ringardisé

Ensuite l’éclipse de la partie non chiffrable du réel, la verticalité, l’humanité, ou l’éthique, qu’elle questionne, est à ce moment totale. Ce déficit ontologique est peu évoqué car l’époque a ringardisé l’humain et l’incalculable jusque dans les services publics. Outre que philosophiquement, le recours confortable en toute matière aux seules données chiffrables emporte une forme d’équivalence générale qui doit être également questionnée. D’autant plus que la robotisation des services postule aussi, en résonance, l’équivalence de l’humain et la machine. Ces mises en abîme posent une difficulté civilisationnelle majeure : d’une part un déterminisme en deux temps qui nous amènerait à ne plus pouvoir échapper au réel, mais à un réel dominant, mainstream, imposé sur une base exclusivement chiffrée, et exclusif de tout incalculable. Là seraient alors la dystopie et l’oppression : dans la programmation de la société et des gens, conformément à ce qui est. D’autre part, la réduction de ce réel - auquel seraient réduits le collectif et in fine l’humanité - à un commun dénominateur ou à une équivalence générale, et donc interchangeable avec d’autres données chiffrées.

L’IA, nouveau Léviathan

Ces risques se précisent selon Alain Supiot, lorsqu’à la faveur de la crise, l’on prétend substituer au gouvernement par le droit, seule limite démocratique au champ des libertés, la gouvernance de nos comportements et de la vie sociale, soit leur régulation, leur contrôle et leur évaluation en temps réel par le biais des machines que l’on nous a vendues ; en réalité notre programmation. Car voilà la perspective : voir exclure de tout entendement disponible l’indéterminé, l’improbable, et l’incalculable, soit ce qui fonde notre humanité et rend possible, toujours, un avenir incroyable et inespéré, à inventer.

C’est donc transversalement, dans l’essence de chacune de ses applications, que réside le danger de l’IA, ce nouveau Léviathan, et qu’est trouvée l’impérieuse nécessité à la fois de le comprendre pour le maintenir fermement en respect, collectivement et individuellement, et arbitrer ses prétendus bienfaits sans relâche à l’aune du respect de nos libertés et du service rendu au bien commun.