Voici quelques-unes de vos réactions aux sujets qui ont fait l'actualité cette semaine.







Dans le tout récent "courrier des lecteurs" (La Libre Belgique du 21 février 2020), M. Frédéric Close écrit que "la liberté d’expression n’autorise pas, en morale, le blasphème". Cette opinion doit, pour le moins, être sérieusement nuancée. Notre droit n’érige pas le blasphème en délit et il n’existe pas, à proprement parler, de droit au blasphème. Je rejoins sur ces points l’opinion exprimée par M. Close. Reste la liberté d’expression. Celle-ci permet de tenir des propos qui dérangent, qui heurtent, qui choquent autrui. Cette liberté autorise à insulter une divinité, une religion ou l’un de ses symboles ou à dénoncer, même en termes violents, l’emprise d’une religion sur l’espace public. Mais il faut distinguer clairement la religion de la croyance religieuse, de la foi d’une personne. La croyance relève d’une option personnelle ; elle est l’aboutissement d’une démarche individuelle et est à ce titre infiniment respectable. En d’autres termes, si on peut injurier une religion, c’est-à-dire blasphémer, on ne peut, en revanche, injurier les adeptes de celle-ci ni d’ailleurs appeler à la haine ou à la violence contre ceux-ci au motif de leur croyance. Ces deux sphères doivent être soigneusement distinguées. En écrivant que la liberté d’expression revient à autoriser tout citoyen à en offenser un autre, en portant atteinte à ses croyances et à sa foi, M. Close confond ces deux sphères et dénature la portée de la liberté d’expression.Claude Parmentier

Le Carnaval de Venise, malheureusement annulé, est magnifique, les hommes sont bien habillés, les femmes sont élégantes, les masques sont beaux. À côté, le Carnaval d’Alost fait pâle figure, il est grossier, vulgaire. Interrogés, les habitants le trouvent très bien, ils se contentent de peu. Il y a deux spécificités. Tout d’abord, les personnes sont, certes, présentées de façon grotesque mais sans qu’il y ait une volonté de les enlaidir, passent une fois et on les oublie vite, les Juifs sont présentés sur le char en grimaçant, en ricanant, le nez crochu, la lèvre pendante, il y a bien une volonté de les présenter de façon à ce qu’ils soient les plus laids, les plus rebutants possible. Ensuite, alors que les personnes passent une fois, les Juifs sont sur le char, avec un mur "De Klaugmier", avec l’Unesco, dans un stand de tir, en insectes, il y a donc bien une volonté délibérée de s’en prendre aux Juifs, c’est du fascisme des années trente sous le masque du carnaval. À la radio, j’ai entendu le bourgmestre d’Alost dire que c’est le carnaval et qu’il faut respecter ses traditions. Au même moment, les Juifs fêtent aussi le Carnaval appelé Pourim. À Pourim, imaginons dans les rues de Bruxelles, d’Anvers, de Jérusalem, de Tel Aviv, des Juifs tirant des chars représentant des Flamands en insectes et disant que c’est carnaval et qu’il faut respecter ses traditions, je voudrais voir comment les Flamands l’apprécieraient et quelles seraient leurs réactions.

Jacques Pol

Migration