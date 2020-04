Une opinion de Patrick du Jardin, professeur de Biologie à Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège.

Une chose me frappe : notre incapacité à penser ce qui nous arrive. On a beau consulter les experts et les sages, faire tourner les modèles épidémiologiques et économiques, nous restons sidérés. Je fais une hypothèse : nous ne comprenons pas parce que le Covid-19 bouscule le monde tel que nous le voyons et me bouscule tel que je me vois.

C’est un lieu commun de dire que le Covid-19 franchit les frontières géographiques, mais il transgresse également les frontières du "moi", érigées par plus de deux millénaires de pensée philosophique et religieuse. L’animal politique d’Aristote, seul pourvu d’une "âme intellective", le cogito cartésien, le moi romantique de Rousseau et le moi freudien, le consommateur rationnel du libéralisme économique, tout m’a été servi pour me convaincre de ma place singulière dans ce bas monde. Je serais d’abord "moi", corps et conscience, séparé d’une nature qui m’est extérieure, atome d’un univers moral anthropocentré.

SARS-CoV-2 me réduit à l’état de machine fabriquant des copies de lui-même

Mais ce "moi" conscient bute aujourd’hui douloureusement sur des évidences contraires, issues de la biologie : je ne serais que lieu de passage, réceptacle d’une vie qui me déborde, véhicule d’une matière sans cesse re- et décomposée. Les virus sont des passagers, molécules d’ADN ou ARN infectieuses, parasites se reproduisant au détriment des cellules qu’ils infectent. SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19 me réduit à l’état de machine fabriquant des copies de lui-même. Que du mauvais ? On ne peut comprendre les virus qu’en considérant leur action dans le temps long de l’évolution biologique. Ils ont été de formidables moteurs de l’évolution des êtres vivants, transportant des gènes d’un organisme à l’autre, insérant massivement leur matériel génétique dans les chromosomes des animaux et des végétaux, contribuant par là à la formation de nouvelles espèces. Sans les virus, le monde ne ressemblerait pas à celui que nous connaissons. Il ne serait ni meilleur ni pire, il serait autre.

L'homme et les bactéries

La biologie et la médecine nous ont livré d’autres connaissances qui estompent les lignes-frontières des êtres vivants que nous sommes. Parlons des bactéries cette-fois, dont on connaît de nombreux pathogènes, mais qui peuplent aussi nos organes et constituent notamment le microbiote intestinal, essentiel à notre santé. Le bon accueil réservé au microbiote par notre système immunitaire est l’aboutissement d’une longue histoire évolutive, faite de frontières ouvertes et d’apprivoisements réciproques. Davantage, des hôtes bactériens ont été accueillis jusqu’au cœur de nos cellules, êtres symbiotiques devenant peu à peu constituants cellulaires. C’est le cas de nos mitochondries, générateurs énergétiques de nos cellules, qui sont les descendants de bactéries respiratoires accueillies dans de grosses cellules, dites eucaryotes, il y a plus d’un milliard et demi d’années.

Les zoonoses, maladies infectieuses transmises des animaux à l’homme – de la chauve-souris à l’homme via le pangolin par exemple - nous disent d’une autre manière ce que nous ne sommes pas : des êtres vivants séparés d’une nature qui nous est extérieure et que nous contrôlons. Tout est flux, échange, entrelacs. Tout nous connecte, nous mêle et nous dissout.

Repenser la vie et notre existence

Mais s’il reste une singularité de l’humain au sein du vivant, c’est la conscience de sa finitude et le sens qu’il peut donner à sa mort par le choix de son existence. "Philosopher c’est apprendre à mourir", titre l’un des essais de Montaigne. Pour conjurer le désespoir ? Sur un mode moins sombre, je préfère dire pour penser notre présence sur terre en des termes vivifiants, qui expriment une solidarité assumée et bienfaisante avec l’ensemble du vivant. Paradoxalement, en rendant la mort si proche qu’on en sent le souffle, le Covid-19 nous incite à repenser la vie et notre existence, faite d’entrelacements et d’émergences, pour le pire et le meilleur.