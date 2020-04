Cette semaine, vous avez été nombreux à réagir à l'annonce de la stratégie de déconfinement. Voici quelques-uns de vos textes.

Stratégie de déconfinement

Madame Wilmès,

Après avoir écouté vos longues mesures pour sortir du déconfinement, un sentiment de colère m’a envahi ! C’est quoi ce pays qui repart comme avant la crise Covid-19 ? L’économie est mise avant l’humain qui est à nouveau banni ! On décide de rouvrir les commerces, on permet de jouer au tennis ou au golf, mais on ne permet pas aux parents et grands-parents de revoir leurs enfants et petits-enfants ! Quelle hypocrisie ! La famille est, à mon avis, le socle de la société. Il ne faudra pas vous étonner que bien des personnes contournent cette règle bien dure psychologiquement. Les parents de jeunes enfants qui doivent travailler par télétravail n’en peuvent plus. Ils réclament de l’aide et les petits réclament leurs grands-parents ! Avez-vous pris en compte les frais médicaux que la société va devoir assumer suite à de nombreux burn out ? Comme vous avez dit qu’aucune règle n’était immuable, j’ose espérer que vous reviendrez sur cette mesure inhumaine. Merci au nom de tous les parents et grands-parents bien déçus et tristes ce jour ! Ch. Fanard-Godet

Madame Wilmès,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la manière dont vous gérez cette crise sanitaire. Vous avez fait passer la vie et la santé avant l’argent. À la veille du déconfinement, ne faut-il pas garder cette même éthique par rapport au climat ? Qu’"au nom de la Vie" soit notre premier critère. Pourquoi ne pas revaloriser le travail de la terre, de nos fermiers ? Apprendre aux enfants d’école primaire la joie de planter, de semer, de voir grandir et de respecter cette terre. Nous devons guérir la terre et la terre nous guérira ! Avec mes salutations les meilleures, Patricia de Cumont

J’ai 75 ans, je suis veuve et mes enfants habitent à plus de 150 kilomètres. C’est dire que j’ai terriblement envie de pouvoir les voir autrement que par "Facetime". Et pourtant, j’ai été outrée en entendant ce matin les réactions de politiques qui reprochaient à Sophie Wilmès d’avoir autorisé l’ouverture des magasins avant les réunions familiales. Que des hommes et femmes en principe responsables osent ignorer les difficultés de ceux qui ne peuvent gagner leur vie me révolte, que des radios se permettent de ne présenter que l’opinion des contestataires (au contraire d’une certaine presse néerlandophone), me sidère. Combien de temps croient-ils que l’État pourra soutenir les efforts financiers pour tenir la tête hors de l’eau ? N’ont-ils jamais étudié le système social de certains pays où tout est payant, alors qu’ici en Belgique, l’État se charge, parfois imparfaitement d’accord, des écoles, des soins médicaux, du chômage, des allocations ? Comment croient-ils que c’est possible ? Pour moi, je continuerai à voir ma famille par écran interposé, en me rappelant qu’il y a 60 ans, nous avions été confinés sans téléphone, sans télévision, sans Internet… et en espérant profondément que les commerçants pourront survivre à cette épreuve. Nicole Grégoire-Polmans

