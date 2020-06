Une opinion de Benoit Raucent (professeur, président du LLL) et de Pascale Wouters (conseillère pédagogique au LLL).

La crise sanitaire nous a obligés à repenser dans l’urgence notre approche de l’enseignement et de l’évaluation avec le passage généralisé à un mode distanciel. Le défi a été relevé : pour ce qui est de l’enseignement, un grand nombre d’enseignants ont fait preuve de créativité en s’appropriant ou en développant de nouvelles approches s’appuyant sur les technologies et sur l’autonomie des étudiants. Etudiants et enseignants sont certes fatigués, mais ils sont généralement satisfaits.

La situation des évaluations à distance est différente. De nombreux étudiants se disent stressés, angoissés, déstabilisés ; ils peinent à évaluer leurs prestations… Certains se plaignent des techniques de surveillance. En quoi, les défis à relever pour l’évaluation à distance sont-ils différents de ceux de la formation à distance ?

Le modèle universitaire comporte un volet formation et un volet certification. Le volet certification repose en grande partie sur les examens et donc sur une mesure des acquis de l’apprentissage à un moment précis. Une autre solution serait de s’appuyer sur un plus grand nombre d’évaluations continues, mais il aurait fallu les prévoir dès le début du semestre, voire de l’année, pas en avril !

L’étudiant doit réussir les épreuves en session pour poursuivre son cursus et, en fin de parcours, pour obtenir le diplôme qui certifie les compétences acquises. Quand il s’agit d’organiser des examens à distance, il faut assurer la qualité de l’évaluation en maintenant le niveau d’exigences et, dans le même temps, ne pas pénaliser les étudiants qui ont déjà été soumis au changement des modalités de la formation.

L’alignement pédagogique

La question centrale qui doit nous préoccuper est celle de l’alignement pédagogique, c’est-à-dire de la cohérence entre les acquis d’apprentissage visés, les modalités de formation et le dispositif d’évaluation : ce dernier doit être "aligné" avec les acquis visés et les dispositifs de formation. La formation ayant été modifiée, il faut adapter le dispositif d’évaluation pour mesurer ce qui a été effectivement travaillé et appris par les étudiants. De plus, l’évaluation se faisant à distance, elle ne peut donc peut-être plus mesurer ce que l’enseignant mesurait en « temps normal ». La crise nous a ainsi conduits à adapter le périmètre de l’évaluation et à adapter nos évaluations aux outils de mesure disponibles. Le principe de l’alignement pédagogique nous impose également de préparer nos étudiants à la fois aux nouvelles modalités et aussi à de nouveaux types de questions. On ne prépare pas de la même manière un examen qui vérifie des connaissances qu’un examen (à livre ouvert) qui vise à mesurer des compétences, c’est-à-dire la capacité à comparer, choisir, argumenter, appliquer, ...

L’équité entre les étudiants

La deuxième question qui intervient dans le processus d’évaluation à distance est celle de l’équité entre les étudiants : tout le monde ne dispose pas d’un support numérique adéquat. C’était déjà vrai pour la formation à distance, mais cela devient encore plus délicat pour l’évaluation. Le souci d’équité nous oblige également à prendre en compte les étudiants à profil spécifique - sportif de haut niveau, artiste de haut niveau, étudiant entrepreneur, étudiant porteur d'un handicap.

Quatre vigilances

Nous venons ainsi de mettre en évidence quatre vigilances pour assurer un passage correct à l’évaluation à distance : adaptation du périmètre de l’évaluation, passage à l’évaluation de compétences, préparation adéquate des étudiants aux nouvelles modalités, respect de l’équité entre étudiants. Cependant, nous rencontrons un obstacle de taille : le facteur temps. Par exemple : une évaluation à "livre ouvert" doit être décidée quand l’enseignant prépare son cours et non pas juste avant l’examen. Le passage à des évaluations à "livre ouvert" peut donc être encouragé, mais il ne peut être imposé. Le temps nous a aussi obligés à nous préoccuper du "comment évaluer" (avec quels outils) avant de nous poser la question centrale "que voulons-nous évaluer". A l’UCLouvain, il a été demandé aux enseignants de choisir parmi quatre modalités d’évaluation : le devoir (examen à livre ouvert réalisé sur quelques jours), l’examen écrit à livre ouvert (avec une limite de temps de quelques heures), l’examen écrit avec télésurveillance et l’examen oral à distance. Et cela, alors même que, faute de temps, il a été impossible aux enseignants de tester toutes ces modalités. Comment choisir dans de telles conditions ?

On place toujours beaucoup d’attentes dans les choix effectués. Le facteur temps a opposé formation et évaluation et il a imposé une certaine forme de continuité. Il nous appartiendra de tirer les enseignements de l’expérience et de favoriser, à l’avenir, davantage d’évaluations continues et d’évaluations à "livre ouvert".