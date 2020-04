Audrey Dorigo, porte-parole du cabinet de la ministre fédérale de la santé, réagit à la lettre ouverte des hôpitaux bruxellois alertant sur les pénuries de matériel et de médicaments.

La protection des professionnels de la santé dans l’exercice de leur métier figure parmi nos préoccupations. C’est essentiel et j’en profite pour à nouveau saluer leur travail exceptionnel. Nous sommes conscients que la situation sur le terrain est parfois difficile. Nous entendons et tenons compte de leurs préoccupations, tout comme celles de nos concitoyens.

Mais j’aimerais souligner qu’on se trouve en ce moment dans une situation de crise.

La question de l’approvisionnement et de la disponibilité des dispositifs médicaux est cruciale, qu’il s’agisse de masques, d’autres types d’équipement de protection individuelle médicale, des respirateurs, des médicaments,..

Nous le savons. Et nous agissons : toutes les parties concernées font tout leur possible pour commander autant de matériel que possible et de le faire parvenir en Belgique

Nous avons créé une taskforce, gérée par Philippe De Backer, qui travaille sans relâche sur la gestion et le réapprovisionnement des stocks.

Le Gouvernement fédéral soutient au maximum les hôpitaux et les régions en centralisant les commandes. Ensuite, ces commandes seront réparties selon une clé de répartition déterminée par le Risk Management Group. Bien sûr, les régions et les différents hôpitaux ont également leur cheminement habituel d’achat et des livraisons faites dans le passé doivent encore être livrées.

Crise mondiale

Mais j’aimerais aussi souligner que la problématique de la disponibilité des dispositifs médicaux est internationale et non propre à la Belgique. Tous les pays sont confrontés aux mêmes problèmes. Mais ces obstacles n’affaiblissent pas notre détermination.

Ces derniers jours, nous avons reçu des millions de masques chirurgicaux et de masques FFP2 et du matériel de test. Et ces quantités augmenteront encore dans les jours à venir.

Comme l’a dit mon collègue Philippe De Backer : “On comble les manques petit à petit. La semaine dernière, on a effectué pas mal de commandes et reçu des livraisons. Nous avons également désigné une équipe professionnelle d’achat. L’ensemble du processus d’achat est un effort commun de tous les services publics, des ministres compétents dans les gouvernements régionaux et de l’ensemble du gouvernement fédéral. Nous assurons la direction du processus d’achat sur base des besoins qui nous sont communiqués en permanence par les professionnels de santé et les hôpitaux.”

Tous ensemble, nous vous assurons que nous faisons notre maximum pour approvisionner tout le monde au mieux.