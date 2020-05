Une opinion de Vincent Sornaga, metteur en scène, acteur et auteur.

Depuis deux mois nous sommes en pause.

Nos émotions neutralisées, nos révoltes sourdes à nous mêmes.

Nous pleurons à l'intérieur de ne plus : voir nos amis, nos familles, sortir pour boire un verre, aller au cinéma ou se prendre dans les bras.

Nos adolescents ont perdu tous leurs repères, eux pourtant en quête de construction de leurs identités par leurs tissus sociaux.

Nos vieux sont seuls et apeurés par l'idée de la mort.

Et nous ne pouvons rien.

Il y a beaucoup de tristesse en nous, beaucoup de colères silencieuses.

Malgré cela nous nous conformons sagement à ce que l'on nous demande.

Nous attendons, espérant avec sagesse et placidité un retour à la normale.

La plupart du temps nous sommes abreuvés par nos algorithmes Facebook d'articles qui iront dans notre sens.

Soit nous déplorons la violence d'un monde qui nous échappe et nous échappera de toute façon, soit nous contentons notre mince appétit anti-conformiste par nos lectures critiques.

Comme le dit récemment Alain Damasio dans une interview, nos gouvernements, en revendiquant la réactivité et la performance comme des principes magiques, ont pourtant failli dans tous les domaines clés de cette crise : Le dépistage, l'achat des masques et le nombre de lits d’hôpitaux.

Et nous nous conformons aux injonctions qui nous sont données.

Nos démocraties

Nous regardons en face, la destruction de tous les principes humains qui furent les nôtres depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Et cela dure depuis bien longtemps, bien avant cette crise.

Mais cette situation exacerbe le processus.

De manière insidieuse, progressive, mais certaine, tout ce qui faisait sens a été "dé-tricoté".

Que sous-tendaient les valeurs que nous placions dans la démocratie ?

La démocratie aussi imparfaite qu'elle puisse avoir été après la Seconde Guerre mondiale, était régie par des principes humains fondamentaux issus pour beaucoup en France, notamment, du Conseil national de la résistance.

Dans nos démocraties occidentales du moins, elles adoptaient un langage différent au gré des élections.

Mais au fond la bipolarité idéologique du monde, dans cet équilibre des forces, nous avait préservé (un peu) de la toute puissance du capital.

Après les catastrophes, des valeurs profondes nous obligeaient à être vigilants à nous-mêmes.

Dans un jeu de miroir évident, nous reconnaissions dans l'autre cet autre nous-même, que nous allions devenir : ce jeune, ce vieux, ce pauvre, ce réfugié, ce juif, ce noir, cet homosexuel, cette femme, cet autre si proche, nous-même.

Pour exemple prenons ici, les systèmes de santé, l'éducation, la culture, une attention particulière à nos ainés et à nos jeunes, des principes comme celui de l'asile politique pour des individus confrontés aux ignominies politiques de leurs pays, enfin depuis moins longtemps, une pensée pour la planète dont nous savons aujourd'hui que si rien n'est fait tout ira de mal en pis.

Tous ces domaines d'action de nos démocraties ont été d'abord relégués au second plan jusqu'à se réduire à une peau de chagrin, à leur expression la plus symbolique, puis finalement être livrés au grignotage du système dominant.

Retournant sur lui-même toute forme de pensée pour la soumettre à ces propres lois, la société de consommation, la croissance, puis finalement l'austérité.

Le "sauvetage" des banques après 2008 fut symboliquement l'apogée idéologique d'un système qui relégua cyniquement à des années lumière le bien des individus derrière l'économie.

Début de la fin de toute pensée humaine car le PIB ou la place économique des pays a supplanté depuis bien longtemps la question du bonheur, du bien être, de la justice, qu'on accordait aux individus.

Lorsque nous voyons que depuis 2011, par 63 fois, l'Europe a intimé à ses états de réduire ses dépenses de santé, nous comprenons aisément quel cas il est fait de nous-mêmes.

Inutile d'aller plus loin. Cet exemple porte en lui-même toute l'horreur de ce système.

Il ne s'agit pas ici d'une attaque en règle contre l'Europe, comme principe politique, mais bien de son dévoiement manifeste. L'Europe portant en elle avec les autres, les couleurs du nouveau monde auquel il nous est donné d’adhérer.

Quelle place pour l'artiste dans notre monde ?

J'en ai dit assez pour décourager les lecteurs qui ne verront ici qu'un énième soubresaut d'une vieille pensée révolue (et pourtant juste) qui ne fera rien avancer.

Mais c'est de la place de la pensée dans notre monde dont je voudrais ici parler, et derrière, la place de l'artiste comme moteur clé de cette pensée.

Car si toutes les luttes ne se valent pas, celle-là porte en elle-même toutes les autres.

Symboliquement, si l'art, et surtout son économie, son commerce, n'échappe pas aux règles du marché, il porte pourtant en lui même la redéfinition du monde, sa ré-écriture, sa ré-interrogation permanente.

Dans une lettre à Allen Ginsberg, P.P. Pasolini dit qu'il s'est construit avec le vocabulaire du marxisme dans le souvenir de la résistance, et qu'il ne possède que celui-ci pour exprimer sa révolte contre l'injustice patente du monde.

Il remplit dit-il "ses obligations linguistiques".

Il est conscient que ce vocabulaire face à la poésie trouvera peu d'écho chez les poètes qui sont pour lui les exemples de libertés mais lui, le poète ultime, se place ainsi à l’intérieur du monde et redonne ses titres de noblesse à la poésie, comme vecteur de révolte d'abord, puis de justice et de beauté.

Car la marche du monde doit être belle et juste.

Sans cela, quel sens donner à la politique ? Un mouvement tendu vers un but creux ?

Aussi inatteignable soit cet horizon, quel mouvement politique digne de ce nom pourrait se départir de cet objectif.

Leur langage, expression la plus claire de leur mépris

Revenons un instant sur le langage et ses modalités car c'est la question que je voudrais developper.

Vendredi dernier en Belgique, notre première ministre "de crise" s'est exprimée sur le déconfinement. Dans la panoplie habituelle du langage de la gravité de mise, à coup de Power Point dessinant des burger pour symboliser l'Horeca (hôtel, restaurant, cafés), et de "B to B" et de "B to C" on nous a développé les phases successives à venir.

Inutile de redévelopper ici ce que tout le monde sait.

Une fois de plus c'est l'économie qui prime, la relance de l'économie, de la consommation.

Oubliant même au passage que le commun des mortels ne comprenait pas ces schémas et ces sigles, tout droit sortis du vocabulaire de l'entreprise.

Ils sont tellement inscrits dans leurs modalités d'actions de "Startuper" qu'il n'y a pas d'autres questions que celles économiques et qu'ils en ont même oublié le semblant de mascarade qui pouvait leur donner jusque là, sinon notre crédit, du moins notre assentiment passif.

Le langage étant ici l'expression la plus claire de leur mépris.

Soyons clairs, il s'agit bien de mépris de tout ce qui nous fonde au plus profond de nous même.

Nous auraient-ils oublié, nous les vieux, les mômes, les ados, les femmes au foyer, les chômeurs, les artistes, les clochards, les taulards, les personnels de santé, les médecins, les profs, les putes, etc ?

La question de l'oubli est ici cruciale car l'on pourrait croire à une simple maladresse .

Ou alors ce choix relève-t-il d'une démarche consciente de mettre de côte ce qui peut nuire à l'ordre des choses ?

Ils ont mis de nouveau de côté tout ce qui fait qu'une société en est une.

Un système de valeur faisant que la vie fait sens.

Ils n'ont pas tenu compte de l'amitié, l'amour, le partage, le plaisir, le débat, la question.

Et sans doute ces paramètres d'ajustement sont autant d'entraves à la marche de l'ordre qu'ils proposent, celui du profit.

​

​Alors on nous rétorquera que le pragmatisme de la situation nous impose un instant de mettre de côté nos états d’âmes et nos petits désirs. Qu'il ne faut pas que le monde s'écroule et que nous devons participer à l'effort "de guerre". Que l'ennemi est à notre porte et que ce qui nous guette est bien pire que ce que nous vivons. Alors nous devons-nous la fermer et répondre docilement par l'affirmative à leurs injonctions.

Mais depuis quand dure cet argumentaire que l'on nous sert ?

Combien de financements, de l’hôpital public, de la santé en général, de la sécurité sociale, de l’éducation, de la culture nous a-t-on retiré sur ce principe ?

A partir de quand, assumera t-on finalement, puisque ça tient, de nous vendre des logiciels pour l'école à domicile ? Et de privatiser l'école publique une bonne fois pour toute ?

N'y aurait-t-il pas, sur tous les fronts, un coup à jouer pour le bien public ?

Paradoxe évident : ce serait pour sauver l'essentiel que l'on nous retire l'essentiel.

Pas besoin d'une grande culture philosophico-politique pour comprendre le problème.

Il saute aux yeux.

Il apparaît évident qu'une société qui applaudit son système de santé tous les soirs à 20h, au moins pour un petit temps, ne laissera plus son personnel de santé recevoir des gaz lacrymogènes lors d'une manifestation.

Pourtant ils demandent juste d’arrêter de travailler 18h par jour ou simplement des moyens suffisants pour soigner les gens.

A cela, aucun responsable politique, qui souhaite garder sa place, ne trouvera plus rien à redire ; au moins un temps.

Comme le disait le frère d'un ami infirmier, "nous sommes occupés à sauver des gens, mais demain on sera là...pour faire la guerre".

Il y a un coup a jouer ici pour la santé.

N'y aurait-t-il pas, sur tous les fronts, un coup à jouer pour le bien public cette fois ?

Qui pourra encore dire que quelques économies demain ne mettront pas à mal ces secteurs ?

Les secteurs qui fondent le ciment des sociétés, lui donnent un sens par les bienfaits qu'ils véhiculent.

En tant qu'artiste, je m'oppose fermement au marchandage de l'essentiel

​J'appartiens à ce que la société nomme avec une tendresse un peu condescendante "les artistes".

Ce que je revendique c'est de poser mon regard sur le monde et d'apporter un autre point de vue sur lui.

Ce que je revendique c'est de me mettre à l'oblique pour regarder autrement ce que d'autres n'ont pas le temps de voir.

Je revendique le pouvoir de m'opposer par simple goût du discursif et de poser le débat.

Je revendique le droit, sinon le devoir, d'ériger en valeur universelle, la voix d'une minuscule petite fille de Laponie, l'espace d'un instant pour qu'elle puisse exister.

Mais ce que je revendique ici, plus concrètement, c'est de m'opposer fermement au marchandage de l'essentiel.

Ce que je revendique, c'est d'opposer un rapport de force depuis la plus petite place qui est la mienne, car c'est de là que d'autres forces peuvent s'unir à la mienne et commencer à peser dans la balance.

Je revendique de ne pas pactiser avec ce qui me détruit lorsque je sais intimement que cela est en train de me détruire.

Il serait logique de s'y opposer, mais nous acceptons ce jeu là depuis trop longtemps.

Les artistes doivent-ils travailler à la réouverture des lieux culturels en acceptant donc que les règles (de financement et de répartition) restent rigoureusement les mêmes, en pire, puisqu'il y aura moins de monde et que cela sera acté par un principe de précaution absolu, contre lequel aucun argument ne tiendra ?

Pour exemple de la dégradation, on a démarré le financement privé dans les arts de la scène il y a 3 ans.

On annonce maintenant que les fonds diminuent au gré de la conjoncture.

Les dépenses de fonctionnement des institutions ont étés sanctuarisées grâce à cette nouvelle manne. De ce fait, les dépenses artistiques deviennent elles aussi une variable d'ajustement puisqu'elles dépendent maintenant du privé et que pour ces deux prochaines saisons étant donné la crise, le butin sera mince.

A quoi avons nous prêté le flanc en acceptant ce financement privé ?

Allons-nous donc longtemps nous soumettre à cela ?

Nous sommes-nous conformés à un simple avancement du monde et avons nous vécu avec notre temps ou avons nous ici aussi travaillé à notre propre destruction ?

C'est-à-dire dans une logique éternelle de préservation de nos privilèges à court terme en considérant qu'il vaut mieux préserver nos maigres cacahuètes pour ceux qui en bénéficient encore ?

Allons-nous donc longtemps nous soumettre à cela ?

Allons-nous longtemps pactiser avec un système cynique et méprisant pour sauver nos cacahuètes ? Allons-nous continuer à nous "exprimer" car visiblement c'est comme cela que nous sommes perçus, comme des gens désirants de nous exprimer, pour pallier à je ne sais quelle douleur fondatrice dont l'expression rassurerait notre vague à l’âme et notre mélancolie jolie et existentielle ?

Quel sera notre langage à nous les artistes ?

Le langage du compromis et de la docilité ?

Ou alors, allons-nous enfin remplir nous aussi nos obligations linguistiques ?

Aujourd'hui, nous sommes tenus de questionner, avec vigueur, passion et révolte, l'ordre établi.

De quoi aurons-nous le courage ?

Titre de la rédaction. Titre original : "De quoi aurons-nous le courage ?"