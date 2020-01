Rien, dans le champ de recherche d’Yves Moreau, professeur au département ingénierie électrique de la KULeuven, n’aurait dû le mener à se pencher sur les droits de l’homme en Chine - il n’y a jamais été et n’en parle pas la langue. "Je travaille sur la modélisation des données." Mais, de fil en aiguille, il a été amené à s’intéresser à la surveillance génomique, jusqu’à appeler, dans la célèbre revue Nature, les entreprises vendant des technologies de profilage ADN, les gouvernements, les législateurs, les chercheurs, les éditeurs à agir.

Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur les dérapages du profilage ADN?

Je travaille, depuis plus de quinze ans, sur le diagnostic des maladies génétiques rares et, depuis sept ans, sur des systèmes de gestion des données génétiques qui soient protecteurs de la vie privée des patients. Il y a un peu plus de trois ans, complètement par hasard, j’ai reçu un e-mail d’un collègue à propos d’une loi koweïtienne de 2015 visant à constituer une base de données ADN de l’ensemble de la population du pays et des visiteurs étrangers. En arrivant à l’aéroport, il aurait fallu donner un échantillon d’ADN. Je me suis demandé qui, dans la communauté académique, s’opposait à ce projet. À ma grande surprise, personne. J’ai appelé un de mes collègues, le Pr Cassiman, spécialiste de la génétique médico-légale, et la Société européenne de génétique humaine a envoyé une lettre, très polie, au Premier ministre du Koweït. Je pensais que ça ne servirait à rien, mais je me suis trompé. Cela a donné lieu à un article dans le New Scientist et le Washington Post. Un avocat avait aussi introduit un recours devant la Cour constitutionnelle, si bien que la loi a été supprimée. C’était remarquable et je me suis dit que j’allais continuer.

Comment avez-vous été amené à vous pencher sur la Chine?

J’ai cherché à savoir si d’autres problèmes, liés à cette technologie, se posaient dans le monde. J’ai lu que, pour obtenir un nouveau passeport au Xinjiang, il fallait donner ses empreintes digitales, un enregistrement de sa voix, un scan de son visage et un échantillon ADN. On était fin 2016. À l’époque, très peu d’articles avaient été publiés sur cette région. J’ai proposé mon expertise technique à Human Rights Watch, qui travaillait justement sur les bases de données ADN en Chine. On s’est rendu compte qu’il se passait quelque chose de tout à fait majeur au Xinjiang. Des documents montraient qu’il y avait eu des achats de séquenceurs ADN à grande échelle.

© AP



Tout le monde peut acheter des séquenceurs ADN…

Oui, pour les applications médicales. Mais là on parle du profilage policier avec des séquenceurs différents, d’une autre génération. Ils nécessitent aussi, pour l’identification, des kits d’agents chimiques très spécifiques qui, en l’occurrence, ont également été achetés par la police. Cela ne peut servir qu’à faire du profilage à grande échelle, qui n’entre pas dans le cadre de bonnes pratiques policières. Les autorités chinoises ont aussi lancé le programme "Physicals for All" : tout d’un coup, de manière surprenante, elles s’occupaient de la santé de la population du Xinjiang. Elles collectaient notamment des échantillons de sang de la population sur de petites cartes. On n’est jamais tout à fait sûr de la finalité de la collecte - l’information est assez dissimulée - mais on peut en tout cas dire que cette technique n’est pas utilisée pour les tests médicaux.

Qui vend ce matériel à la Chine?

Le marché du séquençage en Chine est dominé par l’entreprise américaine Thermo Fisher Scientific et une entreprise chinoise, Fiscan, une spin-off de l’Institut de recherche du ministère de la Sécurité publique. Les kits, eux, sont fournis par Thermo Fisher, Qiagen aux Pays-Bas, Promega aux États-Unis et une série d’entreprises chinoises. La Chine faisant énormément de progrès technologiques, elle deviendra probablement un jour autonome. Les entreprises chinoises sont déjà dominantes dans la reconnaissance faciale. Ce qui me pose question, c’est que, fournisseur dominant de séquenceurs ADN, Thermo Fisher vendait son matériel au Xinjiang sans poser la moindre question ! À l’heure actuelle, la plupart des abus des droits humains à grande échelle ont une composante technologique. Les entreprises qui fournissent leurs produits dans un tel contexte ne peuvent pas dire "on ne savait pas". Thermo Fisher, sous la pression de sénateurs américains, d’investisseurs et de l’opinion publique, a finalement renoncé, en février, à vendre sa technologie de profilage ADN au Xinjiang, mais il continue à fournir la Chine… Or, il n’y a pas que le Xinjiang, il y a aussi le Tibet, les provinces où vivent la minorité musulmane hui, des groupes vulnérables à l’intérieur de la population han. Pour l’instant, il n’y a pas les garde-fous minimums pour s’assurer que cette technologie-là est utilisée d’une façon acceptable.

C’est valable ailleurs aussi…

Cela ne s’applique pas qu’à la Chine. Aux États-Unis, le profilage des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique est complètement inacceptable.

Comment empêcher des entreprises de vendre ce genre de technologie à des pays qui violent les droits de l’homme?

La France, par exemple, a voté en 2017 une loi qui oblige les grandes entreprises à établir un plan de vigilance et de gestion des impacts humains et environnementaux de leurs activités. Un procès va par exemple s’ouvrir contre Total pour des forages dans une réserve en Ouganda. On pourrait aussi imaginer que quelqu’un demande un jour à Idemia, qui travaille sur des systèmes d’identification et qui a été très active au Kenya, qu’elle rende des comptes sur l’impact de ses activités sur les droits de l’homme.

Le contrôle à l’exportation fonctionne-t-il?

Les Américains ont interdit aux forces de police du Xinjiang et à huit sociétés chinoises de technologie d’acheter des produits américains ou d’importer de la technologie américaine en raison de leur rôle dans la répression des Ouïghours. Le contrôle à l’exportation est un outil intéressant, mais il fonctionne en fait très mal. Il y a par exemple un contrôle effectué sur les systèmes pour les empreintes digitales ou la reconnaissance vocale, mais pas pour la reconnaissance faciale ni le profilage ADN. Le département américain du Commerce peut intervenir, mais c’est une procédure extrêmement lente.

Vous avez aussi découvert que le profilage était proportionnellement plus répandu parmi la population tibétaine et ouïghoure que parmi la population han… Comment avez-vous procédé?

Avec un de mes étudiants, spécialiste de la génétique médico-légale, nous avons fait une revue assez systématique de la littérature scientifique sur le profilage ADN des populations en Chine, en nous limitant aux techniques qui sont potentiellement pertinentes pour la police. Nous avons retrouvé un petit millier de publications en anglais. Une publication peut considérer plusieurs populations - une triade typique couvre les Hans, les Tibétains et les Ouïghours. Il en ressort que les Tibétains, qui représentent 0,5% de la population de Chine, sont étudiés dans 17% des papiers. Les Hans, qui représentent 90% de la population chinoise, sont mentionnés dans 80% des papiers. Proportionnellement à la population, les Tibétains sont 40 fois plus souvent étudiés que les Hans. Les Ouïghours le sont 30 fois plus. On peut conclure qu’il y a, à tout le moins, une obsession de chercheurs chinois à étudier le profilage ADN de ces populations.

Objectiver cet intérêt particulier ne dit pas tout de la motivation originelle…

On peut quand même noter que la moitié, au moins, de ces publications sur le profilage médico-légal des populations ont un coauteur de la police, des autorités judiciaires ou d’instituts et universités directement liés à ces autorités. Il est clair qu’on n’est pas là sur une motivation scientifique pure. La génétique médico-légale est un sujet naturellement associé à la police. Mais travailler avec la police allemande et travailler avec la police chinoise, ce n’est pas la même chose. Pour moi, une énorme partie de ces articles n’ont pas leur place dans la littérature scientifique et doivent donc être rétractés.

Le monde scientifique et les éditeurs ont-ils manqué de vigilance, selon vous?

Je ne peux pas comprendre que, depuis dix ans, on ne se soit pas vraiment posé la question de savoir s’il était normal d’avoir autant de publications sur le profilage de populations vulnérables, comme les Tibétains, coécrites par des membres de la police chinoise. Au départ, je cherchais deux ou trois exemples d’articles à remettre en question. Quand j’ai tiré sur la ficelle, tout est venu d’une fois. Je ne m’attendais pas à en trouver autant. On pouvait raisonnablement attendre des comités de lecture qu’ils se posent des questions en voyant passer plusieurs fois un papier sur le profilage ADN des Tibétains avec un coauteur de la police… Cela dit, il y a aussi des comités éditoriaux qui ont décidé, il y a plusieurs années, de ne pas publier ce genre d’études.

Que suggérez-vous aux éditeurs de revues scientifiques?

D’appliquer les règles existantes. Depuis Nuremberg, nous avons des standards, des lignes directrices, une éthique des études sur les sujets humains. Les échantillons, par exemple, doivent avoir été collectés avec le consentement libre et informé des participants. C’est là où le bât a réellement blessé… Dans quelle mesure le "consentement" d’un Ouïghour peut-il être considéré comme libre ? Dans la déclaration d’Helsinki, il est dit de se montrer particulièrement vigilant par rapport aux études sur les populations vulnérables. Elle n’est pas juridiquement contraignante mais ses principes moraux sont considérés comme extrêmement forts dans la communauté médicale. Une grande partie des généticiens médico-légaux sont de surcroît des médecins, tenus par le serment d’Hippocrate. Les principes sont là. Les journaux scientifiques dominants actuels sont encore occidentaux et, sur des sujets aussi essentiels, les maisons d’édition occidentales doivent pouvoir dire quelles sont leurs normes éthiques de base et leurs valeurs essentielles. Peut-être que, dans 30 ans, les journaux majeurs en anglais seront basés en Chine et, à ce moment-là, les choses seront plus compliquées…

Où mettre la limite à un chercheur passionné par la génétique et le profilage ADN, comme il y en a dans votre université?

Nous avons des comités d’éthique et des principes de base : le consentement des participants, la bienveillance, la non-malveillance, la justice, le respect, la transparence. Un comité d’éthique indépendant dispose des outils nécessaires pour déterminer, au cas par cas, ce qui est acceptable ou pas.

Mais, après, il y a ce qu’un État ou une entreprise peut faire du produit de la recherche…

Les scientifiques ont tendance à dire : "je développe une recherche et puis je la donne au monde". L’analyse selon laquelle la technologie est moralement neutre et que ses bienfaits et méfaits dépendent de ce que les gens en feront est erronée. Cet argument a la même structure logique que celui des partisans des armes à feu aux États-Unis, quand ils affirment que ce ne sont pas les armes qui tuent, mais les gens qui les utilisent. La question de la prévisibilité est une question clef. Si je vends un couteau de cuisine, je ne suis pas responsable du fait que l’acheteur tuera peut-être sa femme un an après avec ce couteau. Si, en revanche, un homme entre dans mon magasin et dit "ma femme me trompe, je vais la tuer, vendez-moi un couteau", ce n’est pas la même chose. La question est de savoir ce qu’on peut raisonnablement anticiper et, de là, naît la responsabilité. Quand on fait de la recherche, on n’est pas toujours en position d’anticiper toutes les conséquences. Mais, à un moment, la recherche devient beaucoup plus spécifique. Quand on faisait de la recherche sur l’analyse d’images, il y a 30 ans, on ne pouvait pas forcément prévoir ce qui allait se passer. Quand, aujourd’hui, on fait de la recherche sur la reconnaissance faciale, les conséquences sont déjà plus claires. Et quand on fait de la reconnaissance faciale pour distinguer les Ouïghours des Hans, c’est encore plus clair. Avec Jack Poulson, le lanceur d’alerte sur le moteur de recherche de Google censuré en Chine, nous avons demandé la rétractation d’un papier dans lequel était décrite une méthode de reconnaissance faciale spécifiquement calibrée pour les Ouïghours. Certains ne se rendent pas compte que leur recherche est potentiellement problématique et qu’ils doivent se poser plus de questions qu’ils ne s’en posent.

Comment gérer le fait que, d’un côté, la notion de race n’a pas de fondement scientifique et que, de l’autre, les cartes génétiques découlant du profilage ADN permettent de tracer des frontières?

La communauté scientifique a pensé qu’elle avait évacué le discours pseudo-scientifique raciste grâce à la génétique. Mais, depuis une dizaine d’années, on se rend compte que, malgré tout, ces idées réémergent constamment. Le profilage ADN peut servir pour la police, mais il crée aussi une carte du territoire génétique susceptible de permettre à terme de tracer des frontières. Historiquement, on sait que cela peut se révéler extrêmement dangereux. Aujourd’hui, les suprémacistes blancs américains font des tests génétiques pour prouver qu’ils sont bien blancs. On ne s’est pas rendu compte, dans la communauté scientifique, qu’on était en train de créer des instruments qui allaient alimenter de façon permanente ce discours raciste. Cette technologie porte en elle un risque de discrimination majeur. Oui, il existe des différences génétiques entre les populations, mais cela ne peut servir de base à aucune discrimination. On ne doit pas mettre cette technologie à la poubelle, elle a son utilité, mais son utilisation doit être régulée, sinon cet outil continuera à être abusé.