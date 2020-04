Une opinion de Bianca Debaets, députée bruxelloise, conseillère communale à la Ville de Bruxelles et ex-secrétaire d’État régionale bruxelloise.

Souhaitez-vous découvrir une situation que Kafka lui-même n’aurait pas reniée? Eh bien, suivez-moi. Nous nous rendons tout d’abord à la rue Pannenhuis, à Jette. Et ensuite à la rue Pannenhuis, à Laeken. Vous l’avez sans doute deviné, ou peut-être pas en fait… il s’agit en réalité de la même rue, un côté étant situé à Jette, l’autre se trouvant sur le territoire de Laeken. Bienvenue à Bruxelles…

François, un Jettois et fier de l’être, vit d'un côté de la rue Pannenhuis. Son collègue-entrepreneur s’appelle Jan et il est aussi son voisin d’en face. Jan est né et habite à Laeken. François a l'air un peu triste ces jours-ci. S'il n'avait pas fait déménager son entreprise de Ganshoren à Jette, voici quelques années, il aurait pu compter sur une aide communale de 1200 euros dans le cadre de lutte contre la crise du coronavirus. Cette belle somme lui aurait sans doute fait beaucoup de bien au portefeuille. Domicilié en face, Jan ne peut guère compter non plus sur une prime de la Ville de Bruxelles, mais par contre, comme son commerce est établi dans un bâtiment du CPAS, il est exempté du paiement du loyer jusqu’à la fin du confinement. Un type de mesure dont son épouse, qui tient de son côté un bon restaurant à Ixelles, ne peut malheureusement pas se réjouir. Vous me suivez toujours ?

Alors que la commune de Saint-Josse a recours à des gardiens de la paix pour distribuer un masque de protection à chaque habitant, la Ville de Bruxelles n’en prévoit que pour les plus vulnérables, Molenbeek compte acheter des masques sur le marché privé, et Auderghem a fait appel à des volontaires pour la fabrication de masques en tissu. Entretemps, le Gouvernement bruxellois a annoncé qu'il étudiait la possibilité de passer une commande centralisée de masques afin d'éviter que chaque commune ne la joue en solo. Objectif noble, mais too little, too late.

La façon lamentable dont Bruxelles lutte contre le coronavirus

Ces exemples, basés sur des personnages fictifs mais des situations bien réelles, montrent à nouveau au grand jour une triste réalité: la façon pour le moins lamentable dont Bruxelles avance en ordre dispersé, dans ce cas-ci contre cette crise du coronavirus, ainsi que la fragmentation des compétences qui fragilise notre capitale encore et encore.

Avec un minimum de bon sens, c’est pourtant si simple. Le Ministre-Président Rudi Vervoort est responsable de la coordination des politiques de sécurité, de la coordination des 19 communes et de la mise en œuvre des mesures fédérales en lien avec cette crise. Ainsi, tout pourrait parfaitement fonctionner avec des règles et des dispositifs uniformes pour tous les Bruxellois. Mais, bien sûr, c’est sans compter sur les 19 baronnies, qui saisissent la moindre occasion - même une crise sanitaire d'une ampleur sans précédent - pour asseoir leur pouvoir et leur autonomie.

Or, s'il y a bien un moment où le Ministre-Président bruxellois peut devenir le ‘père de tous les Bruxellois’, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance et dont on écoute, tous ensemble, les directives, c’est maintenant ou jamais ! Mais, aujourd’hui, le chiffre 19 du Covid semble plutôt se référer au nombre d’approches différentes qui voient le jour dans notre capitale. Les top managers utilisent souvent le dicton ‘Never waste a good crisis’ ; sans doute faudrait-il également s’en inspirer pour la Région bruxelloise.