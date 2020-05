Une opinion de Jean-Louis Buysse, administrateur des obligations de service public à la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE) de 2002 à 2011 et responsable de la mise en place du système des certificats verts de 2002 à 2008.

Le tarif prosumer, tel qu’établi par la CWaPE, impose aux propriétaires de panneaux photovoltaïques de participer aux coûts de distribution du réseau d’électricité en fonction de la quantité d’électricité effectivement prélevée sur le réseau par les détenteurs de panneaux lorsque le soleil est absent ou insuffisant. Ce prélèvement d’électricité par les détenteurs de panneaux compense ainsi la quantité d’électricité produite mais non consommée et injectée sur le réseau.

L’entrée en vigueur de cette disposition était prévue pour le 1er janvier 2020 mais, à la suite de protestations de certains propriétaires de panneaux, le MR a souhaité sinon la suppression de ce tarif, en tous cas le report de son application pendant 5 ans.

Une aide reportée, une nouvelle fois



L’accord gouvernemental établi lors de la mise en place du nouveau Gouvernement wallon en septembre 2019 stipule ainsi que "Le Gouvernement élaborera sans délai un avant-projet de décret pour reporter de cinq ans l’entrée en vigueur de la redevance dont doivent s’acquitter les prosumers, décidée par la CWAPE". Un tel avant-projet de décret a donc été élaboré et soumis pour avis au CESE (Conseil Economique Social et Environnemental de la Wallonie), à la CWaPE, et au Conseil d’Etat. Ces différentes instances ont toutes remis un avis défavorable à ce report de 5 ans. L’entrée en vigueur du tarif prosumer a ensuite été reportée de 4 mois, soit donc au 1er mai 2020. Ce mardi 21 avril, Mr Bouchez, président du MR, a, au cours d’une interview sur la RTBF, renouvelé l’exigence d’un report de 5 ans de l’application de ce tarif en arguant de son engagement à respecter les promesses faites par son parti.



Ce dernier week-end des 3 et 4 mai, un accord a été trouvé au sein du Gouvernement wallon sur une enveloppe de 200 millions destinée à "compenser" la perte financière subie par les détenteurs de panneaux à la suite de la mise en place du tarif prosumer.



La raison invoquée par ces propriétaires de panneaux est "qu’on ne change pas les règles en route" , c'est-à-dire que les producteurs ayant reçu le droit, depuis plus d’une dizaine d’années, de compenser (la signification de cette compensation est différente de celle utilisée au paragraphe précédent) l’énergie excédentaire produite par temps ensoleillé par l’énergie prélevée à d’autres moments comme la nuit ou en période moins ensoleillée, le législateur n’aurait plus le droit de leur retirer ce qui leur apparait comme un droit acquis puisque le retrait de cet avantage ne leur aurait pas été notifié au moment de leur investissement.



Sauf que…

1) En 2001 le parlement wallon a voté la mise en place d’un système de certificats verts destinés à soutenir le développement des énergies renouvelables. C’est dans ce système qu’il faut chercher les "règles du jeu" ou les promesses faites aux investisseurs : il s’agit d’un marché de certificats verts remis aux producteurs d’énergie renouvelable, avec une valeur qui dépend du marché. En pratique, si les besoins en énergie renouvelable sont élevés, la valeur du certificat sera élevée, si les besoins sont comblés, la valeur sera faible. A ce moment différents paramètres du marché ont été fixés, tels que le montant de l’amende des fournisseurs (100€), et un prix minimum garanti (65€). Ces paramètres étaient censés pouvoir être adaptés en fonction de l’évolution du marché. Il était clair à ce moment que si une filière d’énergie (éolienne, photovoltaïque,..) se révélait moins chère à exploiter qu’une autre, elle pouvait à terme faire augmenter le nombre de CV sur le marché, en faire diminuer le prix, le marché s’en retrouvait régulé.



2) En 2007, le système des certificats verts a subi de profonds changements en vue de doper le soutien à l’énergie photovoltaïque, en lui octroyant un soutien 7 fois supérieur à celui des autres énergies renouvelables. Ces changements ont mis en place une surrentabilité des installations photovoltaïques (rendement financier de l’ordre de 20%). Au vu de ces changements, un développement massif et rapide de la filière a eu lieu, avec pour conséquences, un effondrement du prix des certificats verts et un appel consécutif au prix minimum garanti, l’émergence de la "bulle photovoltaïque", et un retour en arrière progressif du mécanisme de soutien réalisé avec difficulté par les gouvernements successifs en charge de gérer cet héritage problématique.



3) L’appel massif au prix minimum garanti, symptomatique d’un trop grand nombre de certificat verts a complètement cassé le marché : le système des certificats verts est devenu d’office un système de rente de 65€ par CV. Ce prix minimum garanti eut dû à ce moment être diminué pour conserver le marché et ainsi diminuer l’afflux de CV. Cela n’a pas eu lieu. Ce sont les paramètres d’adaptation du du marché qui ont été figés et considérés comme des promesses, c'est-à-dire 10 ou 15 ans de CV, 7 CV par MWh, le prix mini garanti, et également le système de compensation dont question dans le tarif prosumer.



Il faut ajouter à cela que les modifications du système de soutien de 2007 pour le photovoltaïque n’ont pas été conditionnées par une exigence d’utilisation durable de l’énergie produite par le "prosumer" : le dimensionnement des installations a été calculé et proposé par l’installateur de manière à couvrir l’ensemble des besoins en électricité de leur client, avec pour conséquences des installations quelquefois surdimensionnées, l’absence d’incitation à diminuer les consommations, ainsi qu’une incitation implicite à utiliser l’énergie électrique excédentaire à du chauffage en ce y compris des piscines.



Conclusion



La mise en place du tarif prosumer permet d’inciter le producteur à davantage auto-consommer l’énergie produite au moment où elle est produite, et corrige ainsi (partiellement ?) le manque d’incitation à l’utilisation durable de l’énergie. La mise en place du tarif prosumer ne supprime pas le soutien apporté par le Gouvernement wallon à la filière photovoltaïque puisque celui-ci veille à ce que le rendement financier de l’investissement reste de l’ordre de 7% pour les certificats verts. La mise en place de ce tarif prosumer se fait à la demande de l’Europe, et est en application dans les autres régions. Il doit régulariser une situation qui a eu le mérite d’exister pour faire démarrer la filière, mais qui doit actuellement être modifiée sans délai pour rétablir le manque d’équité vis-à-vis des autres utilisateurs du réseau. Le nouvel accord conclu ce week-end au sein du gouvernement wallon comblera bien un "manque à gagner" pour les détenteurs de panneaux photovoltaïques, dans le sens où l’incitation à auto-consommer qui découle de la mise en place du tarif prosumer fera l’objet d’une nouvelle aide financière. Toutefois, cette nouvelle aide financière diminuera d’autant le retour vers un financement du réseau qui soit "équitable" pour les autres utilisateurs. Cherchez l’erreur…