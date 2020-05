Une opinion d'Adrien de Merode, docteur en droit.





Par le respect dont elle fit preuve jusqu’à présent à l’égard des diversités culturelles, linguistiques ou autres de ses habitants, la Belgique - malgré ses longues crises institutionnelles et politiques - peut-elle encore jouer un rôle exemplatif dans la construction européenne ? Autrement dit, sommes-nous, les Belges, des descendants représentant la suite logique d’une histoire passée, laquelle s’inscrit à présent dans un projet qui s’appelle l’Europe ? Ou bien devrons-nous un jour nous résigner à la pénultième division politique et territoriale de notre pays ?

Pour une union européenne

Transposée à l’échelle de notre continent, l’absence d’unité qui caractérise les Européens est fortement accentuée par la quête médiatique effrénée du sensationnalisme et par le caractère brouillon et confus de la nouvelle ère de la communication. Mais elle trouve depuis longtemps son origine dans le manque de cohérence et de vigueur des opinions publiques nationales à se déclarer sans ambages en faveur d’une véritable identité européenne. En s’affranchissant de ses composantes strictement nationales, l’Europe pourrait s’imposer bien davantage comme puissance internationale souveraine face à l’instabilité redoutable du monde islamique, la fragilisation de la suprématie des États-Unis, l’émergence des colosses asiatiques ou d’Amérique du Sud et la menace latente d’une oligarchie dirigiste en Russie ou dans les territoires qui lui sont asservis. C’est pourquoi ce qu’il y a de commun chez tous les Européens devrait prendre de plus en plus d’importance par rapport à ce qui les sépare. Que peut désormais représenter la petite Europe marginalisée de toutes parts et confrontée à son hégémonie passée ? Un seul domaine reste le sien : celui des œuvres magistrales, des règles morales, des idéaux et des convictions spirituelles dans lequel elle dispose de grandes traditions humanistes.

Une nouvelle Renaissance

Au moment où l’Europe tente de s’édifier, il importe donc de montrer que celle-ci ne se construit pas seulement sur des bases scientifiques, économiques ou financières mais qu’elle a une âme dont les vestiges du passé témoignent abondamment. Ainsi pourrait se recréer, grâce à cet héritage commun, une nouvelle Renaissance centrée sur un consensus générateur de cohésion sociétale et de nouveaux modes de pensée qui continueraient à rendre compte de l’éminente dignité de toute personne humaine. En particulier, il y a lieu de s’interroger sur les bienfaits mais aussi les risques majeurs qu’engendre la révolution technologique pour l’humanité dans une série de domaines clés tels que la manipulation du vivant, la quête scientifique de l’immortalité, l’exploration spatiale, la recherche médicale, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, l’écologie, la biotech et la déontologie applicable aux avancées de tous ordres. C’est en œuvrant de la sorte à la construction d’une citoyenneté rassembleuse de tous les peuples européens qu’une nouvelle organisation politique de l’Europe pourra enfin voir le jour. Elle devra s’attacher à reformuler les finalités collectives des existences individuelles de ses citoyens, de même qu’à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques, écologiques et migratoires qui, désormais, ne peuvent être efficacement gérés pays par pays dans un monde qui se globalise chaque jour davantage. Il en va de même pour les pandémies comme le coronavirus. En d’autres mots, il appartient à l’Europe de construire un nouveau modèle de développement qui lui permette de faire face à la compétition internationale tout en étant moins gaspilleur de ressources et moins exploiteur des plus faibles. Car une société peut être technologiquement performante et socialement inhumaine.

On doit dès lors ardemment souhaiter que l’Europe, une fois unifiée, puisse s’imposer au premier plan et non plus en ordre dispersé sur l’échiquier politique international. Ce faisant, elle pourrait régénérer son œuvre de civilisation pluriséculaire en s’adaptant aux multiples changements de notre époque et en relevant les défis immenses de l’ère nouvelle qui s’ouvre à nous. Elle catalyserait de la sorte les espoirs de tous ceux qui, de par le monde, s’efforcent d’unir leurs efforts pour servir la cause de la justice, s’opposer aux nouvelles formes de servitude, promouvoir la paix, venir en aide aux opprimés, défendre les libertés et le droit à la vie privée, lutter contre la disparition d’espèces menacées et soulager la terre souffrante des misères qui lui sont infligées.

Qui nous sommes

Somme toute nous n’avons pas créé ce monde où nous vivons. Nous l’habitons en tant qu’êtres humains arrivés à maturité sur terre au terme d’un long processus évolutif au sein duquel on ne peut exclure une dimension sacrée ou surnaturelle. La grande tentation qui remonte déjà du fond des limbes de la pensée humaine, consiste à s’imaginer que nous pouvons nous emparer de la création pour en disposer comme il nous plaît. Malgré les prodigieuses découvertes scientifiques que l’humanité a faites et qui ne font que s’accélérer depuis le début de la révolution industrielle, ne nous trompons pas sur qui nous sommes. Nous ne sommes que les légataires de la planète Terre et non pas ses re-programmeurs sui generis, encore moins ses cambrioleurs.

Peut-être sommes-nous arrivés à l’aube d’une autre époque, au cours de laquelle une humanité plus forte, plus lucide, plus sobre, enracinée dans une éthique solide et mieux organisée planétairement prendra le relais des anciennes communautés humaines. En tout cas, il faut l’espérer !

La vocation de l’Europe est précisément de jouer un rôle clé dans cette phase de transition d’une époque à l’autre. C’est son obligation morale d’agir dès aujourd’hui comme l’exige de nous la génération montante très consciente de la situation.

Dans un opuscule "Plaidoyer pour la Belgique et l’Europe", 65 pp., publié l’année dernière, ces idées sont développées plus amplement dans la perspective de la genèse de la Belgique. Contact : Bernard@merode.net

