Une opinion de Fabien Gérard, parent d'élèves perdus.

Qu'ils paraissent loin les cris de joie des élèves à l'annonce de la fermeture des écoles le 12 mars dernier. Aujourd'hui, nos enfants sont tristes et leurs parents sont amers.

Depuis plus de 40 jours, nous avons vu le pire de cette crise : les morts, les familles endeuillées, les angoisses, les peurs, les dégâts économiques, la solitude. Nous avons vu le pire mais aussi le meilleur. Le dépassement et le don de soi des soignants, la solidarité, la générosité des citoyens. Nous avons vu des entreprises et des salariés se réinventer, créer de nouvelles méthodes de travail et tenter de surmonter la crise. Nous avons vu des familles se réorganiser, explorer de nouvelles façons d'être ensemble. Nous avons vu des individus explorer de nouveaux horizons en restant chez eux, apprendre et s'enrichir.

Et nous avons vu l'école ne rien faire ou si peu. Comment peut-on promouvoir la stagnation (pardon "la remédiation") dans une telle période alors que nos enfants ont justement besoin d'être stimulé, encouragé ? Comment peut-on laisser les parents d'élèves si seuls alors qu'ils ont besoin d'être épaulés dans ces circonstances exceptionnelles ? Comment peut-on faire aussi peu confiance aux enseignants et aux directions pour assurer une continuité pédagogique digne de ce nom ? Comment peut-on croire un seul instant que des milliers de parents ne feront pas tout pour que leurs enfants - même confinés - progressent et apprennent, creusant encore des inégalités que les enseignants se prendront de plein fouet lors d'une rentrée qui arrivera bien un jour ? Comment peut-on évoquer - déjà - la sombre perspective d'une rentrée de septembre "réaménagée" et saper ainsi le moral des élèves, de leurs parents et des enseignants ?

L'école est en train de passer à côté de cette crise

En sept semaines, nos enfants, scolarisés dans une école primaire publique respectable de Liège, ont reçu de leurs professeurs deux maigres dossiers, achevés en à peine une semaine à raison de 30 minutes par jour. En revanche, professeurs et direction se sont fendus d'une vidéo sur YouTube en mode "on pense à vous". Fort sympathique mais est-ce là la mission première de l'école ? Nous aurions préféré de loin un tutoriel sur la multiplication à deux chiffres ou la conjugaison des verbes du 3e groupe...

L'école est en train de passer à côté de cette crise. Elle s'est mise au bord de la route, précisément là, où vous ne vouliez pas qu'elle soit. Des dizaines de milliers d'enfants avancent sans elle chaque jour. Et des dizaines de milliers d'autres n'avancent plus. Ces élèves, je crains que vous ne les rattrapiez jamais. En confinant nos enfants dans le confinement, vous oblitérez leurs chances, leur avenir. Le 11 mai, nous les emmènerons certes chez Décathlon ou H&M mais croyez-le nous aurions préféré qu'une nouvelle leçon arrive dans la boîte aux lettres ou dans la boîte mail.

A quand dans les circulaires les mots créativité, inventivité, responsabilité, autonomie ? Ces valeurs nous ont évité le pire. Cette crise a vu des services hospitaliers entiers se restructurer en quelques jours pour accueillir des patients. Des salariés par milliers ont découvert et adopté le télétravail. Des professeurs de musique, de chant, de théâtre ont poursuivi activement leur enseignement à distance malgré une bande passante capricieuse...



Il est temps d'agir

Deux mois ont déjà été perdu. Les deux prochains seront-ils encore synonymes de gâchis ? Il est urgent d'agir, de mettre en place un enseignement à distance digne de ce nom, de donner aux enseignants le droit et les moyens de faire ce pour quoi ils touchent encore un salaire

Cette crise réclame de l'ambition et de l'imagination et non de la résignation. Il est temps de ne plus abdiquer et de sortir du confinement des esprits.