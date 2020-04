Une opinion de Baptiste Appaerts, membre de la Conférence Olivaint s'exprimant à titre personnel.

C’est officiel depuis quelques jours, la grande majorité des examens universitaires se tiendront en ligne et par écrit. Les universités francophones se refusent d’utiliser des moyens contraignants de surveillance à distance comme ce serait le cas dans plusieurs établissements flamands. Un refus motivé par le principe de liberté académique et de l’attente d’une certaine bonne foi venant des étudiants quant à leur manière d’effectuer leurs examens.

Le désir de nos universités de ne pas intervenir dans le cadre le plus strict de notre vie privée via nos appareils électroniques propres est plus que louable, les circonstances exceptionnelles de la crise ne justifiant en aucun cas une telle violation de nos droits fondamentaux. Néanmoins, l’espoir de voir les étudiants passer leurs examens avec probité et honnêteté intellectuelle est illusoire. Loin d’être tous des profiteurs de mauvaise foi d’une situation sanitaire extraordinaire, il est toutefois certain que de nombreux étudiants tricheront et saisiront leur chance d’éviter ainsi une seconde session beaucoup plus lourde que souhaitée.

Ce n'est pas dramatique

Est-ce si grave ? Dans des conditions exceptionnelles, est-ce terrible si quelques resquilleurs passent à travers les mailles du filet, au risque de toute façon de ne pas acquérir des compétences essentielles à leur formation ? Non, ce n’est pas dramatique, les études durant généralement plusieurs années, ce n’est pas une session facilitée de la sorte qui va provoquer un bouleversement dans les cursus universitaires. De plus, c’est dans des moments semblables que la solidarité étudiante doit combler les lacunes du système scolaire qui nous met constamment en compétition. Cette session d’examens sera peut-être l’occasion de faire primer la coopération et l’entraide sur l’individualisme excessif dont font preuve les universités en temps normal. Le temps de l’intelligence collective est peut-être l’avenir d’un "après-coronavirus" et c’est sûrement le meilleur enseignement que nous pourront tirer de cette épreuve.

La triches isole les solitaires

Toutefois, il y a un problème flagrant d’inégalités, celui de la triche. Si l’entraide rapproche les étudiants et gomme les différences, la triche creuse l’écart entre tous et isole les solitaires et les plus démunis. Nous avons oublié que si la triche est interdite et tellement sanctionnée à l’université, c’est parce qu’elle incarne les inégalités entre étudiants et qu’elle véhicule tous les stigmates négatifs de la société.

Soyons honnêtes, les examens en ligne se feront au téléphone, entre amis, ou par Skype ou Messenger, avec le cours ouvert devant soi et les notes des copains. Cela ne pose un réel problème à mon sens que si cette opportunité n’est pas possible pour tous, ce qui est le cas. A force de vouloir effacer les différences de traitements entre les étudiants via des examens en ligne, on a totalement perdu de vue que l’on en créait de nouvelles, bien plus insidieuses et dolosives, car si nous sommes impuissants face à la précarité de nombreux étudiants pour effectuer des examens dans des conditions décentes, nous sommes seuls responsables de notre triche et notre fraude.

Le Covid-19 n’est pas un prétexte pour que la malhonnêteté intellectuelle soit admissible

Face à ses examens, l’étudiant est peut-être seul, mais il dispose des mêmes armes que les autres nonobstant des conditions environnementales qui peuvent être compliquées ; face à la triche, les étudiants sont séparés et certains, totalement désavantagés. Certains sont amis avec le meilleur élève de leur promotion et passeront l’examen suspendus à ses messages qui transportent les bonnes réponses et ouvrent la voie à un glorieux 17/20 sans étude ou ont un membre de leur famille spécialiste en la matière, d’autres sont seuls et doivent subir leurs évaluations avec pour seul atout leur travail et leur courage, comme c’est normalement le cas pour tous les examens en présentiel. La crise du Covid-19 n’est pas un prétexte pour que la malhonnêteté intellectuelle soit admissible et on ne peut se réfugier derrière un cas de force majeure pour se défiler de ses devoirs élémentaires. Trop souvent, on observe que les situations de crise offrent des parachutes inespérés au détriment alors des vrais voltigeurs.

Peut-être que les universités n’auraient pas dû maintenir l’organisation de leurs examens, ou du moins en de telles circonstances, il aurait été préférable de les postposer. Cependant, tous se rendent compte que tenir une session en juillet était impossible à cause des nombreux jobs étudiants essentiels à la survie financière des étudiants. Il n’y a visiblement aucune solution parfaite, et les examens en ligne peuvent être une véritable alternative efficace, à la condition qu’entre les étudiants, coopération ne devienne pas collaboration. L’égalité des chances, si chère à notre société, est balayée par la triche.

Certains considèrent que les examens sont totalement à proscrire et qu’ils ne sont pas à l’université pour être cotés, mais un brin de bonne foi et l’expérience nous rappellent que s’il n’y avait pas d’évaluations, tout le monde n’étudierait pas, ou du moins de la même manière que s’il y en avait. Dans le système qui est le nôtre, où la valeur d’une réussite devrait se mesurer au travail fourni et aux efforts de tous, la triche met en exergue toutes les chances ou misères personnelles des étudiants et rend inopérant l’application et le courage de certaines personnes seules ou plus honnêtes tout en dopant les résultats des malins qui profiteront de leurs contacts et passe-droits.

Prudence

Enfin, si personne n’a pu prévoir tout ce qui allait se passer, nous restons toujours maîtres de notre probité intellectuelle et des conséquences de nos actes. Nous ne pourrons empêcher les étudiants de s’aider, et c’est tant mieux car nous avons plus que jamais besoin de solidarité et de partage dans une période en partie troublée par l’égoïsme sous-jacent des autres, mais nous devons être prudents de ne pas nous montrer discriminatoires car si un certain nombre n’hésitera pas à profiter en fraudant des universités qui refusent à juste titre de nous imposer des mesures de surveillance privée, d’autres ne pourront ou ne voudront pas suivre cet exemple.

Nous ne sommes pas égaux devant la crise, mais seuls face à notre conscience et ensemble pour affronter les inégalités résultant des aléas de ce monde et les fautes de certains. J’espère sincèrement que cette épidémie fera le moins de victimes possibles, y compris les résultats des étudiants malheureux, mais aussi l’égalité des chances et la moralité.