Un courrier de A-P Guillaume.

L'opinion "Je suis femme au foyer et fière de l'être !", parue dans La Libre du 20 mai m'a plongé dans le passé de notre couple.

Mariés depuis 1953, nous étions bien décidés à ce que mon épouse interrompe sa carrière de secrétaire de direction à la naissance de notre premier enfant, ce qui advient en 1957 après qu'elle eût professé surant 10 ans.

Devenue "femme au foyer" et maman de quatre enfants, elle ne regretta sa décision que lorsqu'elle lisait sur sa carte d'identité la mention "sans profession" que, disait-elle, elle aurait dû être orthographiée "cent professions" : ménagère, cuisinière, infirmière, répétitrice de leçons, concierge pour accueillir les enfants au retour de l'école, diplomate pour apaiser les tensions entre enseignants et élèves, conducteur pour emmener les enfants à des rendez-vous médicaux ou à diverses activités extra-scolaires, intendante lors de camps scouts ou guides, peintre-décoratrice, … et tant d'autres, toujours avec tendresse et affection.

Depuis trois ans, je mesure chaque jour ce qui a changé dans notre vie mais , les enfants et moi, apprécions la chance que nous avons eue d'avoir une telle "family manager".

Je remercie vivement Madame Casper de m'avoir donné l'occasion de ce retour en arrière sur 63 ans de vie heureuse en couple.