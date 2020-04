Une opinion de Paul Löwenthal, professeur émérite à l'UCLouvain.

Comme ses voisins, la Belgique se veut un État de droit démocratique. Mais beaucoup de juristes, singulièrement des magistrats, préfèrent parler seulement d’un État de droit - point. Ces temps derniers, des magistrats et leur association ont vigoureusement dénoncé, au nom du droit, les libertés que prenaient les pouvoirs politiques avec le respect de la vie privée ou avec les prérogatives du pouvoir judiciaire. Ils ont souvent raison de dénoncer les dérapages de nos gouvernants ou de leur administration, mais pas quand ils réduisent la démocratie à l’État de droit. Quand ils réduisent le droit à la loi. Et quand ils veulent nous faire croire (qu’ils croient) que la loi nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir : “la loi, toute la loi, rien que la loiˮ. Ne croirait-on pas entendre le brigadier Pandore : “le règlement, c’est le règlementˮ ?...

Rien que la loi ?

Le droit déborde la loi. La loi donne des règles, le droit implique des jugements. C’est pourquoi son application par l’Exécutif et par les tribunaux doit faire prévaloir l’esprit de la loi sur sa lettre. Et l’esprit des lois (la dignité humaine, la démocratie,...) sur leur logique strictement juridique. Dans une société plurielle, des magistrats préfèrent réserver ces latitudes – ces devoirs – aux parlements et à leurs électeurs. C’est rationnel, puisque nul ne veut d’un gouvernement des juges. Mais c’est irréaliste quand on inscrit le droit dans le monde qu’il régit, qui vit et qui a ses priorités... variables.

Il faut avant tout faire place à nos libertés de conscience. Le droit international en énonce plusieurs, mais ses instances ont rarement le pouvoir de les imposer. D’autres libertés relèvent de notre éthique personnelle ou communautaire. Car – on l’oublie – avant d’être les citoyens d’un État, nous sommes des personnes en relation, pour qui l’État est un instrument à notre service : la loi est faite pour l’homme et non l’homme pour la loi. Et le droit ne doit baliser que ce qui concerne les comportements inter-individuels et collectifs.

L’esprit des lois, titre du livre de Montesquieu qui a inspiré nos démocraties représentatives, doit surplomber le droit. Pas vraiment le dominer, car la philosophie politique n’entre pas dans la cuisine de tout ce que le politique doit régir. Mais c’est un référent reconnu, quoiqu’il ne soit pas applicable sans discernement. Et non sans risque, d’ailleurs, comme on voit lorsque nos États s’appuient sur leur souveraineté pour brider l’influence des normes internationales et pour contraindre les libertés citoyennes. C’est désolant en principe, mais parfois inéluctable. Voire même désirable.

Des transgressions légitimes

Face à une crise inédite, le droit ne prévoit rien. Il est donc légitime, puisqu’obligé dans l’urgence, que le politique prenne de la hauteur par rapport au droit existant. Surtout, comme dans la pandémie actuelle, lorsque l’enjeu est important et que les transgressions politiques sont limitées. Notamment dans le temps.

Cette transgression politique du droit ne doit-elle toutefois pas être bornée par des normes supérieures, telles que les droits humains ou le respect de la vie privée ? En principe, oui. En pratique, des enjeux graves peuvent se heurter à des normes non vitales qu’il est alors juste, digne et nécessaire de mettre temporairement et prudemment entre parenthèses : c’est ainsi que l’État joue alors son rôle de garant du bien commun. L’exigence d’un discernement apparaît aussi au sein même des droits humains, et même quotidiennement, dès lors que les droits des uns se heurtent parfois aux droits d’autrui. Et aussi dans le chef de mêmes personnes : les plus misérables sacrifieront des libertés fondamentales pour bénéficier de droits élémentaires, comme d’être logé, nourri et soigné.

Ces situations toujours singulières ne se laissent pas codifier. C’est cas par cas qu’on discernera ce qui est juste – et qui ne réside pas forcément dans la vertu à la mode qu’est la non-discrimination. Question d’appréciation éthique, donc : ni juridique, ni "politique" au sens institutionnel. Ce discernement ne peut être bureaucratique, comme on fait sans état d’âme des candidats-réfugiés. Il doit être opéré en rapport avec les publics concernés, avec les spécialistes du domaine et avec les acteurs de la société civile. Les gouvernements et parlementaires belges ont tous eu cette décence face à la pandémie. Ils en rendront compte a posteriori, et j’espère qu’on leur pardonnera beaucoup parce qu’ils ont beaucoup aimé – contrairement aux réflexes de certains magistrats.

Le “gardien de promessesˮ qu’est le juge (selon Antoine Garapon) peut devoir donner du jeu aux lois en vigueur. L’autorité politique a fortiori. Ces derniers mois, dans notre coin d’Europe, les politiques l’ont mieux compris que des professionnels de la justice. C’est naturel, puisque les politiques ont mission de faire évoluer le droit et le magistrat celle de sanctionner ses enfreintes. Et que le reproche allait parfois à la transgression de normes de principe comme le respect de la vie privée. Mais c’est aussi inquiétant, car refuser tout discernement dans l’urgence ne peut que réduire encore la confiance déjà très faible des citoyens dans la justice.

Titre de la rédaction. Titre original : "Les juges et la démocratie"